«МЮ», «Атлетико» и «Бавария» отказались от участия в Суперлиге

Вместе с тем ряд ведущих клубов Европы выступили со словами поддержки УЕФА и текущей модели развития европейского футбола.

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о решении не принимать участия в Европейской Суперлиге. Такое же решение было опубликовано на сайте «Манчестер Юнайтед».

«Наше мнение не изменилось. Мы по-прежнему полностью придерживаемся позиции участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и всяческого сотрудничества с данной организацией, Премьер-лигой и другими командами совместно с Ассоциацией европейских клубов в целях дальнейшего развития клубного футбола», — говорится в заявлении «МЮ».

При этом на территорию Великобритании, более не входящей в ЕС, решение суда не распространяется, поэтому о жестких мерах против сотрудничества английских клубов с Суперлигой, согласно местным СМИ, уже заявили как в правительстве страны, так и в руководстве АПЛ, которая пригрозила штрафовать за это снятием очков в чемпионате.

На официальном сайте «Баварии» было опубликовано заявление Яна-Кристиана Дризена — генерального директора клуба. «Бавария» считает, что создание Суперлиги является посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

Во Франции приверженность существующей системе еврокубков выразили «ПСЖ» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Идею Суперлиги публично осудили итальянская «Рома», лидер чемпионата Германии «Байер», португальская «Брага» и главная сенсация нынешней Лиги чемпионов датский «Копенгаген».

Из европейских топ-клубов помимо «Реала» и «Барселоны» решение Европейского суда и готовность сотрудничать с Суперлигой выразил действующий чемпион Италии «Наполи».