Спорт для мальчиков: какие секции выбрать в разном возрасте и не ошибиться с выбором

Почему важен спорт для мальчиков
Регулярные занятия спортом крайне важны для подрастающего организма мальчика. В тренировках можно отметить следующие положительные моменты: у ребенка развиваются координация, ловкость, моторика, скорость реакции. Нагрузки помогают укрепить иммунитет и важнейшие системы организма: крепче становятся сердце и легкие.
Есть и неспортивные причины отправить ребенка на какую-нибудь подходящую ему секцию. Так насыщение кислородом во время тренировок улучшит сон мальчиков. Не стоит забывать и о том, что во время упражнений вырабатывается гормон дофамин, который положительно влияет на настроение. Также во время занятий ваш ребенок никогда не останется один — что тоже важно в современном обществе. Это поможет мальчику не чувствовать себя одиноким. Кроме того, спорт формирует характер человека. Именно спортивные челленджы формируют у ребенка хороший азарт в достижении своих целей. Другими словами спорт для мальчиков просто необходим.
Как выбрать вид спорта для мальчика
Чтобы ваш ребенок получал от занятий удовольствие — спорт должен ему подходить. Поэтому сначала нужно понять, какие наклонности и способности у мальчика имеются. Поможет в этом несколько факторов, на которые нужно обязательно обратить внимание.
Учитываем возраст
Не отдавайте ребенка в спорт слишком рано. Для каждого вида существуют свои возрастные рамки. В два года мальчику может подойти плавание, в фигурное катание можно отдать в 3 года, а вот в хоккей раньше 5 лет отправлять сына не стоит.
Оцениваем физические данные и темперамент
От того, какими данными обладает мальчик, зависит многое. Если мышечный корсет сформирован для возраста хорошо, то есть смысл отдавать ребенка в интенсивные виды спорта. А если массы не хватает, возможно, стоит подождать или давать нагрузку умеренно.
Тут вам следует обратить внимание на телосложение мальчика. В медицине выделяют 4 основных типа: астеноидный, торакальный, мышечный и дигестивный. Астеноидный тип — это худощавое телосложение со слаборазвитой мускулатурой. Такому ребенку подойдут волейбол, лыжи, фехтование и велоспорт. Торакальный тип — это когда у мальчика равномерно развиты плечи и бедра, мускулатура имеет среднее развитие. Такому ребенку хорошо подойдут игровые виды спорта, а также картинг, фигурное катание и байдарки.
Мальчики с мышечным типом личности лучше адаптируются в силовых видах — тяжелой атлетике боевых искусствах, пауэрлифтинге. Дигестивный тип сложения отличается невысоким ростом, широкой грудной клеткой и жировыми отложениями. Ребенку с таким типом проще проявить себя в единоборствах.
Влияет на способности ребенка и его темперамент. Энергичным сангвиникам и холерикам очень хорошо подходят командные виды спорта и боевые виды искусств. Там можно с успехом показать свою волю к победе. Флегматики лучше показывают себя в шахматах, стрельбе, тяжелой атлетике, обладают хорошей выносливостью. Меланхоликам могут подойти спокойные виды спорта — конный и парусный спорт, шахматы.
Как понять, что секция подошла
Спортивные секции могут обернуться для мальчиков как абсолютным счастьем, так и отторжением. Если ребенок спешит на тренировки, старается их не пропускать и возвращается с них в хорошем настроении — это явно хорошие признаки. Также обратите внимание на физическое состояние мальчика: если он справляется с нагрузками и избегает травм — все хорошо, ваш спортивный выбор оказался правильным.
Подходящие виды спорта для детей по возрасту
Начинать заниматься спортом можно и в раннем возрасте, например, плаванием можно заниматься даже с 2 лет. Но в этом случае речь идет о легкой нагрузке в течение 30 минут за одну тренировку. Поговорим о более классических вариантах подходящего возраста для занятий. Какие виды спорта есть для мальчиков и с какого возраста можно «загружать» ребенка — расскажем ниже.
3 — 4 года
В этом возрасте ребенок может понимать установки тренера и выполнять их. Поэтому именно этот возраст подходит для того, чтобы отправить мальчика заниматься спортом профессионально. Спортивных секций для мальчиков 3 лет достаточно. Наборы малышей осуществляют в лыжах, настольном теннисе, единоборствах и фигурном катании. С 4 лет можно отдать ребенка в гимнастику, карате или на занятия по общей физической подготовке. Занятия помогут в формировании мышечной массы и опорно-двигательного аппарата.
5 — 6 лет
Спортивные секции для мальчиков 5 лет — практически идеальный выбор. В этом возрасте ваш ребенок достаточно подрос, уже многое понимает и готов к занятиям в секции. В этот период у мальчика уже выработано критическое мышление, поэтому найти взаимопонимание с тренером ему уже намного проще. Ребенка можно отправить заниматься футболом, самбо, хоккеем, легкой атлетикой, танцами. Хорошо подойдут бадминтон, теннис, конный спорт.
7 — 10 лет
Когда мальчик учится в начальной школе ритм его жизни меняется. Очень часто уроки и домашние задания приводят к эмоциональному переутомлению. Разгрузить ребенка в этом случае поможет спорт. Возраст с 7 до 10 лет позволяет выбрать практически любой вид спорта для мальчиков, все зависит от желания. Часто дети выбирают футбол, баскетбол, хоккей или боевые искусства. И не удивляйтесь, если в 9 лет самым главным спортом для вашего мальчика станет плавание, хотя до этого он был рад гонять шайбу по льду.
11 — 13 лет
В этом возрасте подростки уже считают себя взрослыми и вправе самостоятельно выбирать себе секцию. Мальчики часто выбирают яркие виды спорта, в которых на первый план выходит желание показать себя. В 11 лет не поздно попробовать себя в боксе, дзюдо, водном поло или триатлоне. В 12 и 13 лет для мальчиков доступны те же самые виды спорта. В принципе, если нет ограничений по здоровью, пойти можно на любую секцию.
14 лет и старше
Перечисленные ранее виды спорта подходят и для мальчиков 14 лет. Но нужно понимать, что это уже поздний возраст для профессиональных занятий. Плохого в этом ничего нет. Если позволяет время и здоровье — вашим детям доступны все спортивные секции: от шахмат до горнолыжного спорта. 14 лет — часто период переходного возраста у мальчиков. То есть начинается активный рост организма. Если физические данные позволяют, то ребенок может захотеть проявить себя в силовых видах спорта: кроссфите, тяжелой атлетике. В таком случае может подойти регби или даже американский футбол.
Лучшие спортивные секции для мальчиков
А сейчас немного подробнее поговорим о том, какие виды спорта бывают для мальчиков. У каждого направления есть свои плюсы и минусы.
Единоборства
Возможно, для вашего мальчика именно единоборства — лучший спорт. Это широкий спектр занятий куда можно отправить ребенка. Чаще всего детей интересуют японские, китайские и тайские виды боевых искусств. Ушу, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, айкидо, тайский бокс, кикбоксинг — скучно мальчикам на таких занятиях бывает редко. Все дисциплины учат драться, отличаются правила ведения боя.
Эти тренировки научат ребенка базовым навыкам самозащиты, помогут справиться со страхами или комплексами. Мальчик благодаря занятиям станет сильнее как в физическом, так и в эмоциональном плане. Из минусов занятий стоит отметить травматичность, поэтому ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими сопутствующими болезнями стоит заниматься единоборствами с осторожностью.
Командные виды спорта
Список командных видов спорта достаточно обширен. Основные — это игры с мячом. В футболе спортсмену нужно перемещать мяч ногами и забивать в ворота. В баскетбол играют руками и забрасывают игровой снаряд в корзину. Гандбол очень схож с футболом, только мяч игроки передают друг другу руками. В волейболе спортсмены перемещают мяч на площадку соперника через сетку с помощью нескольких касаний рук. А еще есть хоккей с шайбой, хоккей с мячом, пляжные версии футбола и волейбола. Выбор, действительно, велик!
Плюсами таких занятий остается их доступность. В футбол, волейбол и баскетбол играют практически в каждой школе. Научиться играть можно на площадках залов или даже на улице. Именно в эти игры чаще всего мальчик погружен с самого детства. С хоккеем чуть сложнее, но в последнее время он тоже распространяется на любительском уровне.
К минусам также можно отнести травматичность. В первую очередь это касается именно хоккея, где регулярно случаются жесткие стыки. Еще один минус игры с клюшкой и шайбой — дороговизна формы. Даже ношенный комплект формы для ребенка может обойтись в несколько десятков тысяч. Условным минусом может стать отсутствие подходящих мест для тренировок, но, как правило, поля есть везде.
Индивидуальные виды спорта
К самым популярным индивидуальным видам спорта можно отнести многие дисциплины. Мы выбрали те, которые хорошо подойдут мальчикам-подросткам.
- Плавание. Суть спорта — преодоление дистанций на воде в разных стилях передвижения (брасс, баттерфляй, на спине, кроль). Очень полезная дисциплина. Плавание отлично развивает мышечный корсет, особенно, спину, улучшает кровообращение, делает иммунитет крепче. Есть и противопоказания: проблемы с почками, судороги, пороки сердца, обострение хронических болезней.
- Легкая атлетика. Бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, метания молота или диска. Укрепление всего организма и позитивное влияние на здоровье. В марафонских дистанциях к тому же тренируется выносливость. Минусы все те же: риск получения травмы и осторожность в занятиях при наличии противопоказаний.
- Большой теннис. В этом виде спорта обычно соперничают два игрока. С помощью ракетки спортсмену нужно переправить мяч на чужую половину корта. Поединки длятся очень долго, такая нагрузка укрепляет сердце, развивает выносливость. Из минусов этого спорта выделим дороговизну тренировок.
- Фигурное катание. В этом виде спорта спортсмены пытаются выполнять сложные фигуры и трюки на льду, передвигаясь на коньках. Очень сложная дисциплина, которая развивает координацию мальчиков, чувство равновесия. Но и очень травмоопасная.
Танцевальные и ритмические направления
На первый взгляд это может показаться странным. Но танцы тоже популярный вид спорта среди мальчиков. Вашему ребенку могут подойти латиноамериканские танцы (румба, самба, ча-ча-ча), европейские (танго, вальс), а также современные направления (джаз, хип-хоп). Такие занятия помогут развить гибкость, координацию и дыхательную систему. Из минусов — высокая стоимость тренировок и участия в соревнованиях.
Советы родителям: как поддержать ребенка в спорте
Далее расскажем, как выбрать спорт для мальчика так, чтобы он не забросил тренировки. Воспользуйтесь этими советами, и вашему ребенку будет проще проявить себя в той или иной дисциплине.
Как не перегрузить
Тренировки не должны проходить каждый день. На первых порах может быть достаточно одного занятия в неделю, а далее оптимальный режим — 2−3 раза. К тому же не стоит отправлять ребенка сразу на футбол, хоккей и самбо. В современном ритме это может повлечь серьезную перегрузку юного организма. Также не забывайте, что нагрузка должна быть посильной именно вашему ребенку. В случае необходимости можно обсудить с тренером индивидуальный план занятий.
Как не заставлять, а мотивировать
Совет для тех, чей ребенок начинает терять интерес к занятиям. Можно использовать соревновательный дух подростка и пообещать какие-то бонусы за достижения. Бывает, что ребенок может не понимать, зачем ему та или иная занятость. Постановка целей — отличная мотивация, которая отличается от системы вознаграждений большей осознанностью вашего сына.
Как сочетать спорт и учебу
Помочь в этом может составление распорядка дня. Так у вашего сына появится понимание, какое время надо уделять учебе, а какое — спорту. Кроме того, вы можете помочь вашему ребенку с расставлением приоритетом, помогать ему на забросить учебу в пользу более интересных занятий.
Слушайте ребенка
Совет для все родителей. Важно внимательно отнестись к переживаниям ребенка и помочь ему найти альтернативные решения проблем, которые у него могут возникать в спорте. Не торопите его с решением проблем и не пытайтесь резко переключить внимание. Возможно, ваш сын обозначит вам проблему в занятиях, которую вы можете решить совместно.
Не ругайте вашего сына
Совет для всех. Но ключевую роль он играет для меланхоликов, которые болезненно воспринимают критику. Мотивировать ребенка нужно осторожно, чтобы у него не возникло желание бросить спорт.
Не отдавайте в спорт резко
Этот совет подойдет для тех, кто отдает ребенка в спорт в раннем возрасте. Привыкнуть к изменениям в жизни малышу может быть сложно. Если вы только-только отдали трехлетнего мальчика на плавание — первое время будьте с ним на занятиях до конца.
Ответы на популярные вопросы
А теперь перейдем к тому, что волнует большинство родителей при выборе секции для ребенка.
С какого возраста лучше заниматься спортом мальчику?
Идеальный момент для начала занятий у каждого индивидуален. Если ваша цель — принести пользу организму вашего сына, можно не спешить. Дождитесь 4 лет, в этом возрасте выбор интересных дисциплин для ребенка уже достаточно широкий. Виды спорта для мальчиков доступны практически в любом возрасте: в 10 лет ребенок уже может перепробовать практически все интересующие занятия.
Как часто должны быть тренировки
Классическая схема занятий — 2−3 раза в неделю. План, подходящий для вашего ребенка, можно индивидуально обсудить с тренером.
Что делать, если сын хочет бросить секцию
В этом случае можно поговорить с ребенком, узнать, что ему не нравится в занятиях. Возможно, снизив нагрузку, вы решите проблему. Или же найдете мотивацию для ребенка. Если же мальчик упорно не хочет заниматься этим видом спорта, лучше предоставить ему выбор. Скорее всего, подходящая дисциплина найдется.