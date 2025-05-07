Спорт для мальчиков: какие секции выбрать в разном возрасте и не ошибиться с выбором

Есть и неспортивные причины отправить ребенка на какую-нибудь подходящую ему секцию. Так насыщение кислородом во время тренировок улучшит сон мальчиков. Не стоит забывать и о том, что во время упражнений вырабатывается гормон дофамин, который положительно влияет на настроение. Также во время занятий ваш ребенок никогда не останется один — что тоже важно в современном обществе. Это поможет мальчику не чувствовать себя одиноким. Кроме того, спорт формирует характер человека. Именно спортивные челленджы формируют у ребенка хороший азарт в достижении своих целей. Другими словами спорт для мальчиков просто необходим.