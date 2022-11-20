Катар — Эквадор: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Дождались. Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, том самом, который похож на арабский шатер, стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Хозяева турнира сборная Катара принимают команду Эквадора. Катарская национальная команда — самый загадочный участник мундиаля. Мало кто представляет, на что она способна. Отсутствие известных игроков или хотя бы представителей зарубежных чемпионатов (все 26 игроков «бордовых» выступают за клубы Лиги звезд Катара, национального первенства страны) наводит на мысль, что это аутсайдер группы А. То, что это опытная (самому молодому игроку 24 года) сыгранная команда, которая в одну калитку выиграла последний чемпионат Азии, пропустив в 7 матчах один гол в финале с Японией, заставляет в этом усомниться.

Эквадор прибыл в Катар на фоне громкого скандала. Команду чуть не сняли с чемпионата мира из-за обвинений в том, что в нескольких отборочных матчах за нее сыграл колумбиец с поддельными документами. Вина федерации была признана, с Эквадора сняли очки в квалификации к следующему ЧМ, но на этот команда все-таки поехала, причем виновник разбирательства Байрон Кастильо даже не попал в заявку на финальный турнир. Об Эквадоре информации больше, «Ла Три» трижды выступали на чемпионатах мира, один раз даже вышли из группы и всегда одерживали хотя бы одну победу. Жаль, что в составе латиноамериканцев нет известного российским болельщикам Кристиана Нобоа, но есть представители чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии, Турции. Эквадорцам удалось занять в лютой южноамериканской квалификации четвертое место, не пустив в Катар Колумбию, Чили и Перу. Это о многом говорит.

На что ставить

Катар — Эквадор Сделать ставку

Чаще всего матчи открытия ЧМ не получается зрелищными и богатыми на забитые мячи. За одним свежим в памяти исключением: на ЧМ-2018 сборная России растоптала эту традицию, отправив пять безответных голов в ворота Саудовской Аравии. Однако ждать чего-то подобного сейчас нет практически никаких оснований. Не будем даже касаться скандала с предположениями о возможности договорного характера матча, потому что линии букмекеров не подтверждают эти слухи и говорят о примерно равных шансах всех трех исходов, а надежные букмекеры никогда не рискуют деньгами.

Перевес в пользу Эквадора совсем не велик, хотя таких игроков, как Первис Эступиньян или Эннер Валенсия, в распоряжении испанского тренера катарцев Феликса Санчеса нет. Фактор домашних стен на чемпионатах мира всегда важен и даже не самые сильные сборные дома практически никогда не проваливают начало. Последний пример — сборная ЮАР образца 2010 года, которой все прочили полный разгром, а она сыграла на старте боевую ничью с Мексикой (1:1), а потом вообще обыграла Францию (2:1).

Обе команды в последнее время играют с ярко выраженным акцентом на оборону, пропускают мало, а матч открытия и не предполагает открытой игры в атаку. О впечатляющей статистике Катара на Кубке Азии мы уже сказали, а Эквадор в последние месяцы вообще не пропускает и чаще всего завершает матчи со счетом 0:0. Даже главные фавориты ЧМ-2022 Бразилия и Аргентина в последних квалификационных встречах с Эквадором забили лишь по одному мячу. Поэтому рекомендуем надежные ставки вроде ТМ 2.5 (1.50), «обе забьют — нет» (1.68) или их комбинацию (1.73).

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Игорь Борунов