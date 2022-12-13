Игорь Акинфеев на ЧМ-2018: отбил пенальти ногой и подарил счастье всей стране

Четыре года назад чемпионат мира проходил в России, и он стал одним из самых ярких турниров в истории ЧМ. На месяц всю страну охватила футбольная лихорадка. Уличные гуляния, встречи с иностранными болельщиками со всего света, яркие матчи — это был настоящий праздник. Помогла этому, конечно, и игра сборной России, ЧМ-2018 получился самым успешным в ее истории.

Причем поначалу в команду Станислава Черчесова не верили — в товарищеских матчах перед турниром не было ни результата, ни игры. Не было уверенности в том, что все сложится хорошо, и у самих футболистов, им нужно было перебороть менталитет неудачников. И это получилось. В сборную вернулся опытнейший Сергей Игнашевич, Артем Дзюба создавал позитивную атмосферу внутри, сказался и настрой Черчесова, у которого был хороший контакт с игроками.

На том чемпионате мира у сборной России было много героев, тот же Дзюба или, например, Денис Черышев, не попадали сначала в основной состав. Но вратарь среди них стоит особняком. Интересно, что Игорь Акинфеев решил закончить карьеру в сборной еще до ЧМ-2018, хотя и не объявлял об этом публично. Голкиперу было 32 года, за национальную команду он выступал с 2004-го, и усталость от игры на два фронта накопилась.

До этого Акинфеев вместе со сборной попал только на один чемпионат мира — в Бразилии. И тот турнир сложился для него (да и для всей команды) неудачно. Была грубая ошибка в игре с Южной Кореей, не выручил он и с Бельгией, и с Алжиром в группе. Критики после этого провала было выше крыши, но вратаря ЦСКА этот стресс не сломал. И на ЧМ-2018 Игорь сполна реабилитировался за ту неудачу.

Домашний чемпионат мира сборная России начала с двух громких побед над Саудовской Аравией и Египтом. «В нас многие поверили, и для нас это стало вдохновением. У каждого открылось второе дыхание, и мы уже не могли играть иначе», — рассказывал потом Акинфеев для РФС ТВ. Игроки были хорошо готовы физически, работала тактика забросов на Дзюбу, Черышев забивал голы-шедевры.

Сборная раскрепостилась, и на ⅛ финала с Испанией вышла без страха. Хоть и играла осторожно, от обороны, держа в уме серию пенальти. Тактика сработала, как и поддержка 80-тысячных «Лужников». Тут-то и случился момент, который вошел в историю, как «нога бога». Акинфеев еще до матча вместе с тренером вратарей Гинтарасом Стауче разобрал испанских пенальтистов.

Акинфеев отбивает ногой пенальти в матче против Испании | Источник: РИА "Новости"

«Практически все ударили в тот угол, куда и раньше били. Но в серии пенальти, когда ты в воротах, у тебя это немножко уходит на второй план, потому что эмоции перехлестывают. Коке ударил туда, Аспас обычно бьет в тот угол, куда я прыгнул. Здесь он чуть по центру ударил, тут больше повезло. Иньеста забил, это мой косяк, он бил туда (куда и обычно). Рамос очень хорошо бьет, он обманывает. Гинтарас сразу сказал: ты его не угадаешь», — вспоминает Акинфеев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_lkcqbU3rLw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь с Испанией отбил удары Коке и Яго Аспаса и подарил надежду всей стране, тогда реально верилось, что на ¼ финала все не закончится. Матч с Хорватией получился драматичным, обе команды по очереди выходили вперед. Победитель снова выявлялся в серии пенальти — и на этот раз сборной России не повезло. Хотя и тут Акинфеев справился с ударом Матео Ковачича. Но в нашей сборной подкачали Федор Смолов и Марио Фернандес.

Большая и богатая на события карьера Акинфеева началась в 2003-м со взятого пенальти в Самаре. ЦСКА в тот год стал чемпионом России, и у клуба, и у сборной появился топовый вратарь на долгие годы. Он еще не закончил с футболом, и по-прежнему радует болельщиков армейцев, но это спасение с испанцами по праву стало одним из самых значимых в его карьере.

Популярность Акинфеева после чемпионата мира-2018 зашкаливала все пределы, а в честь его ноги даже поставили шуточный памятник. Сам же голкипер оставался скромным, и во всех интервью на первый план всегда ставил команду. Таким он и запомнится болельщикам сборной России: уверенным в себе парнем, который подарил стране праздник. Одним ловким движением ноги.