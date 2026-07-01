«Тюкавин в “Зените”? Смеетесь? Руководители “Динамо” — самоубийцы?» Орлов — о ЧМ, Фелипе Аугусто и Глушенкове

В общем, все самое интересное на ЧМ только начинается. И здесь я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью «СЭ» заявил, что, возможно начнет смотреть турнир только с полуфиналов. Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее. А он… Это снобизм какой-то! Пока еще молод…