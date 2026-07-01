«Тюкавин в “Зените”? Смеетесь? Руководители “Динамо” — самоубийцы?» Орлов — о ЧМ, Фелипе Аугусто и Глушенкове

Комментатор Геннадий Орлов — об интригах чемпионата мира-2026, новичке «Зенита» и словах Максима Глушенкова
Куман, Нагельсман
— Я бы не назвал вылет Нидерландов и Германии с чемпионата мира громкими сенсациями. Да, где-то неожиданно, но предпосылки к таким результатам все же имелись.
Я же еще комментировал матчи с участием центрального защитника Роналда Кумана. Тогда он считался звездой европейского футбола. Потом стал тренером, но серьезных успехов, по сути, нигде не добился. Вот и в сборной Голландии у него, по большому счету, не получилось.
Изначально я и немцев под руководством Нагельсмана не считал фаворитами турнира. Думал, правда, что первый барьер плей-офф они пройдут, а в четвертьфинале уже не окажутся. Но, видите, споткнулись уже в матче с Парагваем. Нестабильная игра, есть ряд возрастных футболистов — Киммих, Горецка, которые уже выхолощены.
Для меня фаворитами являются французы. На групповом этапе и со Швецией именно они показали самую цельную, содержательную игру. Ну и каков подбор исполнителей. Россыпь звезд! Мбаппе, Дембеле, Дуэ, Барколя. Но больше вcех меня впечатлил Олисе. Он и в «Баварии» вышел на ведущие роли, и в сборной просто незаменим. Шикарные данные, огромный потенциал.
Дуглас Сантос
Бразилия одержала волевую победу над Японией. Каземиро — противоречивая фигура в этой команде. Я в целом не являюсь фанатом его игры. В прошедшем матче он допустил три грубые ошибки, зато исправился, сравняв счет. В концовке встречи получил травму. Не факт, что сыграет в ⅛ финала. Мне кажется, без него бразильцы будут смотреться даже лучше. Он уже довольно медленный.
Дуглас Сантос точно пришелся ко двору. Хорош в отборе, мобилен. Подключается в атаку. Представляете, как ему повезло? Он играет за спиной Винисиуса и отдает передачи звезде «Реала»! Думаю, Винисиус доволен взаимодействием с защитником «Зенита». Хорошая связка! То есть футбольный интеллект Сантоса позволяет ему играть рядом с одним из самых ярких исполнителей мира. Я его с этим поздравляю.
Дугласу 32, но вполне допускаю, что после ЧМ он получит достойное предложение от серьезного клуба. Его игра говорит сама за себя.
Бразильцы, нужно признать, прибавляют от матча к матчу. Сказывается квалификация Анчелотти. Эта команда способна добраться и до финала.
Месси, Марадона
Современный футбол — это скорость. Далеко не все ей обладают. Мы признаем заслуги Криштиану Роналду, у него очень много поклонников. Но сейчас он приехал на чемпионат мира как на фотосессию… Как, кстати, и бразилец Неймар.
Они уже не соответствуют стандартам игры в центре нападения. Современный центрфорвард — это Харри Кейн, который и забивает, и атаки разгоняет, и сзади отрабатывает.
Вот Месси сейчас обрел второе дыхание. Раскован, здорово готов физически. Играет без натуги, с улыбкой! Считаю его сильнейшим футболистом современности. Прямо сейчас.
Но вот выше Пеле и Марадоны я Лео не поставлю. Те засели у меня в голове — их уже не выбить (смеется). Пеле трижды выигрывал чемпионат мира. Это главный аргумент. Сборная Бразилии образца 1970 года — команда-мечта. Какой-то космос! Выиграли турнир в одну калитку.
Марадона в одиночку дважды дотащил свою сборную до финалов ЧМ. В первом случае аргентинцы выиграли у немцев, во втором — им же уступили. В 1986 и 1990 годы Диего был просто бесподобен, на голову выше остальных.
Максим Глушенков
Все-таки, считаю, футболиста нужно оценивать прежде всего по его игре в сборной. Почему народ так ценит Аршавина? В 2008-м на Евро он был настоящим лидером команды Гуса Хиддинка.
Та же история и с Дзюбой. В 2018-м на домашнем ЧМ он стал вожаком команды Станислава Черчесова, здорово себя проявил. Артем тогда был чуть ли не национальным героем. И это при том, что мы ничего не выиграли! Зато прошли Испанию, подарили людям настоящий праздник.
В общем, все самое интересное на ЧМ только начинается. И здесь я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью «СЭ» заявил, что, возможно начнет смотреть турнир только с полуфиналов. Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее. А он… Это снобизм какой-то! Пока еще молод…
Фелипе Аугусто
Теперь о «Зените». В понедельник клуб презентовал новичка — 22-летнего бразильца Фелипе Аугусто. У него был хороший сезон в Турции, забил 13 голов в чемпионате. Левша. Взял себе 9-й номер. Он как раз и будет играть «девятку». Надеюсь, сможет выйти на поле против «Спартака» в Суперкубке.
Скептики считают, что питерцы за него переплатили? Думаю, селекционный отдел довольно долго изучал нападающего, взвешивал все за и против. Не забывайте, что в РПЛ сейчас непросто заманить серьезного исполнителя. Мы же исключены из еврокубков. Не все горят желанием здесь выступать. Приходится переплачивать. И потом: если у «Зенита» есть такие средства, почему бы не заплатить за перспективного футболиста?
Выиграет ли Фелипе конкуренцию у Соболева? Постойте. Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал понять, что в клубе появятся еще игроки в группу атаки. Давайте наберемся терпения. Возможно, это будет не центральный нападающий. Ясно же, что тот же Андрей Мостовой не выдерживает конкуренции. Посмотрим.
Константин Тюкавин
Завершена ли история с попытками подписать динамовца Тюкавина? Слушайте, я вообще не понимаю и не знаю, а когда и почему она началась. Кто ее так раздул?
Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи…
На мой взгляд, Тюкавин и «Зенит» — нереальная история. Да и зачем это все? Я считаю футбол явлением социальным, объединяющим. А тут опять возникнет вражда между болельщиками…
Тюкавин — олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?
Кто-то приведет примеры Дзюбы и Соболева. Но там была другая ситуация. «Спартак» сам, по сути, за них уже не особо держался, отказался от них.
Батраков
Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры. Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоао Невеша? Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!
Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.
Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках.
А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.
Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60−70 матчей. Мы же играем 30−40 и еще устаем… Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.
А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов… Годы пройдут — он все поймет.