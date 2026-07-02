Невероятный камбэк Бельгии, спаситель Кейн и триумф США: главное за ночь 2 июля на ЧМ-2026

Плей-офф чемпионата мира-2026 продолжается. Вечером 1 июля и ночью 2 июля прошли еще три матча 1/16 финала. И фаворитам в них было непросто: Бельгия спаслась в самой концовке игры с Сенегалом и вырвала победу в овертайме (3:2), а Англия долго мучилась с ДР Конго (2:1). Спокойно провела встречу только команда США, обыгравшая Боснию и Герцеговину (2:0).
За пределами стадионов тоже много событий: свой пост покинул главный тренер вылетевшего с турнира Эквадора Себастьян Беккасесе, футболистам сборной Турции, несмотря на провальный ЧМ, подарят виллы, а в Мексике четверо погибли во время массовых гуляний болельщиков.
Американцы идут дальше
Для сборной США матч с Боснией и Герцеговиной в плей-офф был серьезной и даже волнительной проверкой — исторически звездно-полосатые очень плохо играют с европейцами. Статистика реально пугающая: десять поражений подряд и одна победа в 18 последних встречах. А в финальной стадии ЧМ американцы побеждали представителей Европы вообще всего дважды — в 2002 и… 1950 годах. Так что у хозяев турнира был повод напрячься.
Как и ожидалось, путь в 1/16 финала начался тяжело — боснийцы давили и дважды едва не открыли счет. Но подопечные Маурисио Почеттино отбились, а под занавес первого тайма сами вышли вперед — постарался Фоларин Балогун. 24-летний форвард поймал мяч в штрафной после двух рикошетов от защитников и пробил по воротам.
Но героем Балогун оставался недолго — уже в середине второго тайма он заработал красную карточку. Американец, пусть и случайно, наступил сопернику на голеностоп, за что и поплатился после вмешательства ВАР.
Казалось, у США возникнут большие проблемы, но нет. Босния так и не смогла воспользоваться преимуществом. Хозяева в свою очередь еще и увеличили отрыв — за несколько минут до финального свистка потрясающий выстрел со штрафного удался Малику Тилльману.
Сборная США победила и вышла в ⅛ финала в четвертый раз за последние 20 лет — отличный подарок стране на грядущий День независимости. Дальше у звездно-полосатых — бельгийцы.
Бельгия отыгралась с 0:2 — постарались Лукаку и Тилеманс
Сборная Бельгии с огромным трудом вышла в ⅛ финала. Сенегал хоть и пробился в плей-офф с третьего места, по ходу группового этапа показывал очень неплохую игру — и в матче на выбывание подопечные Папа Тиава не растерялись: доставили фавориту немало проблем и были близки к сенсации.
Первый тайм остался за сенегальцами. Команда Руди Гарсии выглядела скованно и лишь после пропущенного мяча от Хабиба Диарры сумела собраться. Однако по-настоящему опасных моментов бельгийцы не создали.
А во втором тайме африканцы забили еще раз — отличился Исмаила Сарр. Так «Львы Теранги» оказались в шаге от исторического триумфа, но не выстояли. На 86-й минуте Ромелу Лукаку открылся под прострел в штрафную и завершил в касание. Европейцы уцепились за возможность, продолжили наседать и на 89-й забили спасительный второй гол: Леандро Троссар навесил в штрафную, вратарь Мори Диав ошибся на выходе, а Юри Тилеманс головой переправил мяч в ворота.
Команды отправились выявлять победителя в овертайм. Дело уже почти дошло до серии 11-метровых, но на 117-й минуте полузащитник сенегальцев Ламин Камара не смог чисто выбить мяч в штрафной: Бельгия заработала пенальти, который хладнокровно реализовал Тилеманс, мощно пробив в правую от себя «девятку».
Волевая победа Англии и чудо-сейвы вратаря ДР Конго
Конголезцы тоже едва не сотворили сенсацию. Уже на седьмой минуте усилиями Брайана Сипенги они открыли счет, после чего продолжили успешно сдерживать англичан.
Подопечные Томаса Тухеля долго не могли ничего противопоставить вдохновенной игре «Леопардов» — в первые 20 минут они даже меньше владели мячом, а голевые моменты начали создавать только после водопоя. Зато какие! Несколько раз в упор заряжали по воротам сборной ДР Конго, но Лионель Мпаси-Нзау героически справился, совершив несколько суперсейвов. В еще одном эпизоде, где даже голкипер оказался бессилен, мяч с линии ворот вынес защитник.
Африканцы периодически конструировали атаки и до перерыва даже могли увеличить преимущество, однако подвела реализация.
Во втором тайме конголезцы все же подустали — класс соперника сказался. В итоге капитан англичан Харри Кейн решил исход встречи, оформив дубль в концовке. Появившийся со скамейки Энтони Гордон записал на свой счет две результативные передачи.
Англия одержала волевую победу впервые с ЧМ-1990. Прервав многолетнюю неудачную серию, «Три льва» вышли в следующую стадию, где сыграют со сборной Мексики.
Четыре человека погибли во время массовых гуляний в Мехико
После победы над Эквадором со счетом 2:0 болельщики сборной Мексики заполнили улицы Мехико — столица праздновала долгожданный выход в ⅛ финала.
Сотни тысяч фанатов (это не преувеличение) собрались у монумента «Ангел Независимости», где они традиционно отмечают успехи национальной команды. К сожалению, в огромной толпе погибли сразу четыре человека — газета La Jornada сообщила о смерти двух мужчин и двух женщин. Трое скончались от удушья в давке, еще один — от приступа, приведшего к остановке сердца.
Кроме того, медики оказали помощь нескольким людям, потерявшим сознание, передает The Guardian.
Тренер Эквадора все-таки ушел
Произошла еще одна тренерская отставка. Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе объявил об уходе из национальной команды после поражения от Мексики.
Контракт 45-летнего аргентинца истекал по окончании ЧМ-2026. И, несмотря на выход в плей-офф, стороны не стали продлевать соглашение.
«Таков футбол: важны результаты. Теперь я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьей, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но оставили после себя наследие — очень сплоченную и похожую на семью команду. То, что произошло… Поистине чудесно», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в группе E сборная Эквадора набрала четыре очка и заняла третье место, уступив Кот-д’Ивуару (6) и Германии (6).
Клопп может возглавить сборную Германии
Юрген Клопп готов вернуться к работе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» заинтересован в том, чтобы принять национальную команду Германии.
После ухода из английского клуба в 2024 году специалист взял паузу в карьере и перешел на должность руководителя футбольного направления компании Red Bull. Как утверждается, теперь этот перерыв может подойти к концу: если Немецкий футбольный союз (DFB) обратится к Клоппу с предложением, он будет готов начать переговоры.
При этом действующий наставник сборной Юлиан Нагельсманн пока не намерен покидать свой пост, несмотря на неудачный ЧМ-2026 — хочет продолжить работу. Немцы завершили турнир, уступив Парагваю в 1/16 финала (1:1, пен. — 3:4).
Игрокам сборной Турции подарят виллы
На ЧМ-2026 Турция запомнилась громким провалом — команда Винченцо Монтеллы не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе D с тремя очками. Однако это не помешало властям страны достойно наградить игроков.
Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил, что игроков уже премировали за выход на чемпионат, помимо этого они получат виллы в Бодруме — курортном городе на юго-западе страны.
«От ФИФА мы получили премию в размере 14 миллионов и добавили еще два миллиона от себя. Эти деньги были поровну распределены между всеми футболистами, которых мы вызвали в сборную на отборочный этап. Относительно вилл — все необходимые разрешения получены, строительство скоро начнется», — сказал Хаджиосманоглу.
Станислав Черчесов пожелал Роналду встретиться с Месси в финале ЧМ
В авторской колонке для «СЭ» главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.
«Если мы говорим о том, что удивляет на чемпионате мира, назову игру Лионеля Месси. Его результативность впечатляет. В таком возрасте на большом турнире так выступать… Ему 39 лет, и он нас продолжает удивлять — снимаю шляпу. Не понимаю людей, которые говорят, что Месси досталась легкая сетка. Занимайте первое место — выходите на определенных соперников. Знаете, когда бывает легкая сетка? Когда команда умеет играть в футбол — тогда все получается.
Слежу и за матчами Португалии, пока она раскачивается — с Колумбией была очень непростая игра. Где есть возможность, Роналду забивает, а рядом с ним играют партнеры высокого уровня. Кто-то и Криштиану критикует… Вы понимаете, что он в 41 год играет на чемпионате мира, причем на топ-уровне. И это надо уважать!» — считает Черчесов.
За какими матчами следим дальше
Плей-офф ЧМ-2026 продолжается — вечером 2 июля и ночью 3 июля нас ждут не менее интересные матчи:
Авторы: Артем Белинин, Максим Слекишин