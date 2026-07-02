Невероятный камбэк Бельгии, спаситель Кейн и триумф США: главное за ночь 2 июля на ЧМ-2026

«Таков футбол: важны результаты. Теперь я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьей, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но оставили после себя наследие — очень сплоченную и похожую на семью команду. То, что произошло… Поистине чудесно», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.