Олимпиада-2022. Россия — Дания: прогнозы и ставки
В Пекине начинаются матчи ¼ финала.
В Пекине начинаются матчи ¼ финала.
Сборную России наконец-то прорвало на Олимпиаде. В матче с Чехией мы увидели не одну, не две, а сразу 5 заброшенных шайб. Соперник, правда, оказался, еще результативнее и выиграл 6:5 в овертайме, но эта игра мало что решала. Уже было известно, что команда Жамнова напрямую выходит в четвертьфинал. И вот чехи уже вылетели с Олимпиады, а России предстоит снова сыграть с Данией. В группе были скучные 2:0, мало моментов, но тогда это можно было списать на отсутствие игровой практики. Пока на турнире российской сборной плохо играют спецбригады: всего один гол в большинстве и сразу 4 пропущенных в меньшинстве.
Дания впервые на Зимних Играх, но уже успела освоится. В группе скандинавы в основное время одолели более опытных чехов и швейцарцев, а в ⅛ финала справились с Латвией (3:2). Причем датчане уступали по ходу игры, но сначала сработал их прессинг в чужой зоне, а затем был решающий гол в большинстве. Тут есть известные игроки с опытом игры в НХЛ: Нильсен (экс- «Айлендерс» и «Детройт»), Бедкер (экс- «Аризона»), но с латвийцами они не отличились. Там забивали парни в том числе и из 4-й тройки. То есть опасности тут можно ждать от всех звеньев и от спецбригады большинства. Но главная звезда датчан — вратарь Дам. Он не играл против России в группе, но в остальных трех матчах отбил 92 броска из 98.
Сборную России в этом матче устроит только победа, другой исход будет как минимум считаться провалом. Под давлением наши хоккеисты играют достаточно осторожно и упрощают игру, часто отдавая расставаясь с шайбой. Здесь тоже будет сделан акцент на результат, так что много голов, как в матче с Чехией, вряд ли стоит ждать. Под такой сценарий игры логично смотрится ставка от БК Olimpbet: победа России и тотал меньше 5,5 за 2,15.
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Андрей Санталов