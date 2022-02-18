Олимпиада-2022. Россия — Швеция: прогнозы и ставки
Это уже полуфинал!
Это уже полуфинал!
На сборную России в олимпийском Пекине по-прежнему тяжело смотреть, но главного команда Жамнова добивается: промежуточный результат (выход в полуфинал) — есть. Среди позитивных моментов можно отметить игру Гусева, созидающего в атаке, результативные подключения защитников, первый гол Шипачева на турнире. В целом, почти нет вопросов и к голкиперу Федотову. Да, в его ворота влетело 6 шайб от чехов, но матч тот мало на что влиял, да и 4 гола наша сборная пропустила в меньшинстве. Вот с этими спецбригадами тренерскому штабу надо что-то делать, даже Дания забила при игре 5 на 4. Прибавить надо и в большинстве, 2 гола в 14 попытках — это очень мало.
У Швеции в четвертьфинале Олимпиады соперник был посерьезнее, но и с Канадой «Тре крунур» справились. Шведские защитники и нападающие играли компактно, не уступали в скорости и в борьбе и мало что дали сделать сопернику. С победным голом помогли канадцы, допустившие ошибку на своей синей линии. Валльмарк за нее наказал, забив заодно свой пятый гол на турнире. Вместе с Ландером это главная угроза шведов в нападении. Вообще тренер Гарпенлёв собрал интересную команду, 12 хоккеистов тут с опытом игры в НХЛ. Сборная Швеции агрессивно идет в борьбу, мешает развивать атаки и вынуждает ошибаться. То есть ставка тут тоже, как и в российской команде, сделана не на скорость и креатив, а на надежность и давление на соперника.
Это полуфинал, и как бы ни хотелось главному тренеру Жамнову, чтобы его игроки почувствовали себя раскованно, вряд ли это случится на решающей стадии турнира. Именно из-за давления мы видим промахи в, казалось бы, стопроцентных моментов, именно из-за него российская сборная мало забивает. У шведов похожая картина в атаке. Зато у обеих сборных хороши вратари — Швеция, как и Россия, на этом турнире пропустила лишь 7 шайб. Велика вероятность, что и в этом матче не будет много голов — БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,36 на тотал меньше 4.
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Андрей Санталов