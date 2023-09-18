Федор Емельяненко — российский боец смешанных единоборств (ММА). Считается одним из лучших бойцов за всю историю ММА. Первопроходец и пионер смешанных единоборств в России, заслуживший статус одного из самых уважаемых спортсменов страны.

Детство и юность

Федор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в городе Рубежное Луганской области в семье газосварщика и преподавателя ПТУ. Через два года семья перебралась в Старый Оскол Белгородской области и заняла в коммунальной квартире комнату, которая изначально предназначалась для сушки белья. У Федора Емельяненко есть старшая сестра Марина, а также два младших брата — Александр и Иван.

Федор Емельяненко в детстве | Источник: Спорт-Экспресс

В 10 лет Федор Емельяненко начал заниматься самбо и дзюдо. Тренировочный зал располагался в бомбоубежище, и мальчик проводил там много времени, нередко оставаясь на ночь. Позднее Федор начал приводить на тренировки младшего брата Александра, так как его часто было не с кем оставить дома. Первые успехи в спорте привели к тому, что Федор перешел в специальный спортивный класс.

В 1991 году Емельяненко окончил девять классов средней школы и поступил в старооскольское ПТУ, которое через три года окончил с красным дипломом по специальности «электрик». Все это время Федор совмещал учебу с тренировками. В 1995 году Емельяненко проходил срочную службу в российской армии. В армейских реалиях он продолжил тренировки, работал преимущественно со штангой и гирями, в результат чего за два года смог увеличить свою мышечную массу более чем на 20 кг.

Начало карьеры

После окончания срочной службы в 1997 году Федор Емельяненко начал выступать на турнирах по самбо и дзюдо. Он достаточно быстро выполнил нормативы мастера спорта и вскоре получил звание мастера спорта международного класса по самбо. В 1998 году он стал бронзовым призером чемпионатов России по самбо и дзюдо. Также он стал чемпионом по дзюдо и серебряным призером по боевому самбо среди вооруженных сил России.

Федор Емельяненко на чемпионате России по самбо | Источник: РИА "Новости"

В 1999 году Федор Емельяненко попал в сборную России по самбо и принимал участие в международных турнирах. Его наивысшим успехом в этот период стала победа в командном чемпионате Европы в Стамбуле. В это время Емельяненко начал задумываться о профессиональной карьере в ММА, начал усиленно изучать боксерскую технику и выступать под эгидой японской организации RINGS. Свой первый бой Емельяненко провел 18 августа 2000 года в Туле против грузинского бойца Левона Лагвилавы. Бой продлился немногим более семи минут и закончился победой Емельяненко удушающим приемом. Гонорар Федора за первый бой составил около 300 долларов.

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Под эгидой RINGS Емельяненко выступал полтора года. Большинство боев проводились в Японии, и один из них закончился для Федора поражением, которое он получил при весьма спорных обстоятельствах. Японский боец Цуеси Косака нанес Емельяненко рассечение запрещенным ударом локтя, и уже на 17-й секунде поединка врачи были вынуждены остановить бой. Турнир проходил по олимпийской системе, предполагавшей, что проигравший выбывает, а победитель двигается по сетке дальше к финалу и проводит несколько боев за один день. Косака должен был быть дисквалифицирован, но в итоге был признан победителем боя, так как Федор из-за рассечения не смог продолжить участие в турнире.

В 2001 году Емельяненко стал чемпионом RINGS в тяжелом весе, а на турнире в Иокогаме завоевал чемпионский титул в абсолютной весовой категории, отправив в нокаут австралийца Криса Хейзмена. Успешные выступления в RINGS позволили 25-летнему Емельяненко громко заявить о себе в мире ММА и увеличить свои гонорары за бой до нескольких десятков тысяч долларов.

MMA

В 2002 году Емельяненко перешел в крупнейший ММА-промоушен на тот момент — Pride Fighting Championships. Первым соперником Федора Емельяненко в Pride стал нидерландский боец Сэмми Схилт по прозвищу «Небоскреб». Емельяненко уступал ему в росте почти 30 сантиметров, но это не помешало россиянину уверенно выиграть поединок.

Затем Емельяненко нокаутировал американца Хита Херринга и вышел на титульный бой с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой. Этот поединок Федор называет одним из самых важных в своей карьере. Ногейра был мастером по бразильскому джиу-джитсу, одержал 13 побед подряд и имел в Японии славу совершенного и непобедимого бойца.

После трех раундов упорного противостояния судьи единогласно присудили победу Емельяненко, который отобрал титул у Ногейры и стал чемпионом Pride в тяжелом весе.

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Первым поединком в ранге чемпиона для Федора стал бой против Кадзуюки Фудзиты. Уже в дебюте поединка японец был близок к большой сенсации, после того, как фактически отправил Емельяненко в нокдаун мощным ударом правой рукой в висок. Федор смог удержать равновесие и перевести бой в партер, после чего вернулся в стойку, провел боковой удар в печень и левый хук в челюсть, после чего задушил японца в партере.

«Фудзита был единственным, кто смог точно нанести мне удар, и удар его был очень сильным», — вспоминал Емельяненко.

В 2004 году Емельяненко победил двух экс-чемпионов UFC — Марка Коулмана и Кевина Рэндлмена. В августе Емельяненко снова встречался с Ногейрой в титульном бою. Он был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного запрещенного правилами столкновения головами. Их рематч-поединок прошел в канун Нового года и закончился победой Емельяненко единогласным решением судей.

В августе 2005 года соперником Емельяненко стал хорватский кикбоксер Мирко Филипович по прозвищу «Крокоп», который перешел в Pride из К-1 и катком проходился по всем соперникам.

Федор подошел к бою с «Крокопом» не в лучших кондициях из-за травмы правой руки. Бой с хорватом получился долгим и сложным. Однако Федор выстоял и сделал ставку на изматывание соперника в последующих раундах, что дало свои плоды и принесло Емельяненко победу. Этот бой был признан изданием Sports Illustrated «боем десятилетия».

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В 2006 году Емельяненко прооперировали правую руку, и он смог вернуться к боям только ближе к концу года. В октябре Федор провел свой первый поединок в США и расправился со старым знакомым Марком Коулманом. На новогоднем ивенте Емельяненко провел третью защиту титула против новозеландца Марка Ханта.

Считается, что именно в это время родилось знаменитое прозвище Емельяненко — японская публика прозвала Федора «Последним императором». Он оказался последним чемпионом в тяжелом весе в RINGS и в Pride, так и никому не отдав свои титулы. Сам боец признавался, что это прозвище ему не совсем по душе.

«Последним императором меня прозвали в Японии, где я много раз дрался. Но мне прозвище не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II», — отмечал Емельяненко.

Емельяненко вернулся в Россию и провел один бой в малоизвестном промоушене BodogFight, где на глазах у Владимира Путина победил серебряного призера Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе, американца Мэтта Линдлэнда. Этот поединок дал толчок популяризации ММА в России, после которого известность Федора на родине начала догонять его известность в Азии. Осенью Федор подписал контракт с никому неизвестной на тот момент организацией M-1 Global.

31 декабря 2007 года Федор вернулся в Японию, чтобы провести бой с корейским гигантом Чхве Хон Маном по прозвищу «Техно-Голиаф». Рост корейца составлял 218 см, а вес — 160 кг. Бой закончился менее чем за две минуты очередной победой Федора.

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Следующие два боя Емельяненко провел под эгидой промоушена Affliction. Первый бой против американца Тима Сильвии закончился через 36 секунд, и Емельяненко стал первым и единственным чемпионом World Alliance of Mixed Martial Arts (WAMMA) в тяжелом весе. В январе 2009 года спортсмен защитил чемпионский титул в поединке с белорусcким экс-чемпионом UFC Андреем Орловским.

В 2009 году Емельяненко подписал контракт на три боя с промоушеном Strikeforce.

Первый бой Федора в новой организации состоялся 7 ноября 2009 года против американца Бретта Роджерса. У Емельяненко были некоторые трудности в первом раунде, но в следующем отрезке он перехватил инициативу и смог сокрушить своего соперника точным ударом с правой.

Но уже в следующем бою в июне 2010 года Федор потерпел оглушительное поражение от Фабрисиу Вердума. Уже в самом начале поединка Емельяненко сбил бразильца с ног и бросился добивать его в партер, но Вердум смог поймать Федора в «треугольник». Спустя 30 секунд Емельяненко был вынужден сдаться.

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Поражение Емельяненко, который был непобедим на протяжении десяти лет, от бойца без каких-либо серьезных регалий, стало невероятным шоком для всего спортивного мира. Вердум завершил серию Федора из 28 поединков без поражений. Бразилец стал единственным бойцом в истории ММА, кому удалось одержать победы над обоими братьями Емельяненко.

Федор отреагировал на поражение спокойно, заявив: «Кто не падает, тот не встает».

Следующий бой он провел в январе 2011 года против другого бразильца Антониу Силвы. Силва был достаточно разносторонним бойцом и имел серьезное преимущество над Федором в росте и весе. В первом раунде Силва разбил Емельяненко нос, а в дебюте второго удачно прошел в ноги, занял удобную позицию и на протяжении всего раунда методично наносил удары по лицу Емельяненко. Федор выстоял, пропустив за эту пятиминутку более 50 значимых ударов, но у него образовалась обширная гематома правого глаза. Врачи запретили россиянину выходить третий раунд, зафиксировав его второе поражение подряд. После боя Силва отдал дань уважения Емельяненко, встав перед ним на колени.

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Это поражение стало самым чувствительным в карьере Федора Емельяненко и серьезно пошатнуло его статус одного из лучших тяжеловесов в мире. Именно тогда он впервые заговорил о завершении карьеры. В июле он вышел на поединок против американца Дэна Хендерсона. Бой шел в открытом ключе и в одном из моментов Емельяненко удалось сокрушить Хендерсона точным попаданием в голову. Но при попытке добить его в партере Федор потерял спину и спустя несколько мгновений оказался в глухом нокауте — первом в своей профессиональной карьере. После трех поражений подряд карьера Федора Емельяненко в Strikeforce завершилась досрочно.

Федор вернулся в Россию и начал выступать в M-1 Global. В ноябре 2011 года в «Олимпийском» Емельяненко одержал уверенную победу над американским бойцом Джеффом Монсоном.

Бой Емельяненко - Монсон | Источник: РИА "Новости"

До конца года Федор успел провести еще один бой в Японии, где за две с половиной минуты разобрался с олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоси Исией. В июне 2012 года Емельяненко отправил в нокаут опытного бразильского тяжеловеса Педру Риззу, после чего в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры в ММА.

«Я думаю, что время пришло, я ухожу. У меня есть еще чемпионат мира по боевому самбо. На решение об уходе повлияла семья. Дочки растут без меня, поэтому настало время уйти», — заявил Федор.

В июле 2015 года Федор объявил о намерении возобновить спортивную карьеру.

Первым поединком Емельяненко после возвращения стал бой в Японии в рамках новогоднего шоу RIZIN против индийского кикбоксера Джайдипа Сингха, с которым Федор разобрался за три минуты. В 2016 году команда Федора пыталась найти ему более серьезного соперника, и им стал бразилец Фабио Мальдонадо. Встреча проходила в рамках культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме и закончилась скандалом. Поединок продлился все три раунда, и судьи с небольшим перевесом, но все же отдали победу Федору. Мальдонадо не согласился с этим решением и подал протест в «Союз ММА России», который встал на сторону Емельяненко. Позднее бразилец подал апелляцию в WMMAA, где независимая комиссия отменила победу Федора и присудила ничью. Но российская ассоциация MMA все равно отказалась пересматривать решение по бою.

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В 2017 году Емельяненко подписал контракт с промоушеном Bellator на три боя. Его первым соперником стал бывший боец UFC Мэтт Митрион. Бой закончился уже в первом раунде — оба бойца обменивались ударами и одновременно выбросили правый прямой удар рукой, отправив друг друга в нокдаун. Митрион быстро пришел в себя и принялся добивать лежащего на настиле Федора, после чего судья остановил бой. Тяжелое поражение не пошатнуло намерение Емельяненко продолжить выступления в ММА.

В 2018 году Емельяненко в рамках четвертьфинала гран-при Bellator за пояс в тяжелом весе встретился с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Уже на 15-й секунде американец смог нанести Федору два точных удара в голову и сбить его с ног, но с добиванием возникли проблемы. После этого Федор перехватил инициативу. Рефери остановил поединок на 48-й секунде, зафиксировав одну из самых эффектных побед в карьере Емельяненко.

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В полуфинале турнира противником Емельяненко стал экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Чейл Соннен. В конце первого раунда Федор сбил оппонента с ног и начал форменное избиение американца. За 14 секунд до конца раунда судья остановил бой.

В финале турнира в январе 2019 года Емельяненко вышел против действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Райана Бейдера. Федор был сокрушен уже на 35-й секунде, пропустив левый хук в челюсть, который оказался точным и быстрым. Примечательно, что Федор за этот бой не успел нанести ни одного удара. После боя он рассказал о планах провести прощальное турне и завершить карьеру.

Первый бой прошел в декабре 2019 года в Сайтаме, где его соперником стал бывший чемпион UFC Куинтон Джексон. В этом поединке Федор не испытал больших проблем и в середине первого раунда отправил своего оппонента в нокаут. Следующего боя пришлось ждать почти два года — вмешалась пандемия COVID, которая ударила и по самому Федору: в январе 2021 года он был госпитализирован на несколько дней. Тем не менее, в октябре Емельяненко вышел на бой против американца Тимоти Джексона, занимавшего второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator. При поддержке домашних трибун Федор сумел нокаутировать своего статусного оппонента менее чем за две минуты.

Последним боем Емельяненко стал реванш с Бейдером в феврале 2023 года. С момента их первой встречи прошло четыре года, но американец все еще сохранял чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. 46-летний Емельяненко собрал полную арену в Лос-Андежелсе. Федор не побоялся выбрать самого сложного оппонента на прощальный поединок, но закончился бой тотальным разгромом и огромным разочарованием. С первых секунд стало понятно, что Федор в разы медленнее и физически слабее Бейдера. Чемпиону понадобилось для победы две с половиной минуты. Так «Последний император» ушел из ММА побежденным.

Стиль

Федор Емельяненко был мастером спорта по дзюдо и многократным чемпионом мира по боевому самбо, благодаря чему успешно внедрял приемы этих дисциплин в свои бои. Это особенно проявлялось в его умении выполнять броски, осуществлять контроль на земле и совершать удушающие приемы. Многие эксперты выделяют его нестандартную боксерскую технику, характеризующуюся отсутствием в арсенале Федора джебов. Впрочем, это не мешало Емельяненко зачастую завершать свои бои раньше времени в стойке.

Визитной карточкой Федора стала его недюжинное хладнокровие и психологическая устойчивость. Он редко проявлял эмоции, что позволяло ему сохранять ясность мышления и контроль над ситуацией.

Емельяненко всегда вежливо и с уважением отзывался о своих оппонентах, что во многом объясняет особое отношение к нему как со стороны поклонников смешанных единоборства, так и со стороны самих спортсменов.

Вне спорта

На протяжении всей своей карьеры Федор Емельяненко активно снимался в рекламных роликах. Все началось в Южной Корее с рекламы батончиков Snickers, за которую Емельяненко получил 200 тыс. долларов. С ростом популярности бойца росло и количество рекламодателей, среди которых были Toyota, Mercedes-Benz, «Евросиб Банк», онлайн-покер Full Tilt, экспедиция «Северный десант» и другие.

В 2011 году Федор Емельяненко стал лицом российского бренда спортивной одежды Forward, который выпустил линейку спортивной одежды «от Федора Емельяненко». Годом ранее Федор вместе с американским бойцом Рэнди Кутюром оказался на обложке компьютерной игры EA Sports MMA.

В 2009 году, в период подготовки к бою с Роджерсом, Федор Емельяненко принял участие в съемках российского приключенческого боевика «Ключ Саламандры». Там он сыграл роль бойца спецназа по имени Федор.

В 2007 году Федор Емельяненко вступил в партию «Единая Россия». Через три года он был избран в Белгородскую областную думу, но в 2012 году сложил свои полномочия в связи с переездом в Москву. В ходе президентских выборов 2018 года Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина.

Федор Емельяненко и Владимир Путин | Источник: РИА "Новости"

Емельяненко нередко участвует в благотворительности. Он публично поддерживает проект «Мечты сбываются» Санкт-Петербургского Детского хосписа и неоднократно выставлял на благотворительные аукционы свои личные вещи.

Личная жизнь

Со своей первой женой Оксаной Федор познакомился в школьные годы в пионерлагере. Там он проходил спортивные сборы, а его будущая избранница работала вожатой. Пара связала себя узами брака в 1999 году. В том же году у них родилась дочь Маша.

В 2006 году Оксана и Федор развелись. В это время началось воцерковление Федора Емельяненко и боец начал уделять большую роль в своей жизни религии. Переломным моментом стало посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области, после которого Федор стал уделять время чтению религиозной литературы. Все чаще в интервью Емельяненко можно было встретить упоминания Бога, а его одной из фирменных фраза стала «На все воля Божья».

Федор Емельяненко в храме | Источник: РИА "Новости"

Как позже рассказывали знакомые Емельяненко, причиной развода стала внебрачная связь спортсмена с дизайнером Мариной из Тулы. В декабре 2007 года у них родилась дочь Василиса. В октябре 2009 года Федор и Марина поженились, после чего у них родилась еще одна дочь Елизавета. Брак просуществовал до середины 2013 года, после чего Федор Емельяненко вернулся к своей первой жене Оксане и обвенчался с ней в храме Святителя Николая в пригороде Старого Оскола. В 2017 году у Федора родилась четвертая дочь, а в январе 2019 года — пятая. Их имена до сих пор не разглашаются.

Еще одной важной частью личной жизни Федора Емельяненко являются его драматичные отношения с младшим братом Александром. В свое время Федор воспользовался своим статусом в Японии и помог брату начать профессиональную карьеру в ММА. Первые противоречия у братьев появились в конце 2000-х после того, как Федор встал на сторону их спарринг-партнера Сергея Харитонова в конфликте с Александром. Последний раз братья вместе появлялись на публике 2013 году.

Федор и Александр Емельяненко | Источник: РИА "Новости"

Федор окончательно разочаровался в брате, когда год спустя на него завели уголовное дело об изнасиловании. После выхода Александра из тюрьмы в конце 2016 года между братьями начался открытый конфликт. Александр дал интервью, в котором достаточно жестко высказался о старшем брате и его окружении. Федор долгое время хранил молчание, но после победы над Джексоном в 2019 году объявил о полном разрыве отношений с младшим братом.

Всю свою карьеру Федор активно занимался образованием. В 2003 году он поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, который окончил в 2009 году. В 2021 году он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную духовно-нравственному воспитанию единоборцев смешанного стиля. В том же году он поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, выбрав направление «садоводство».

Федор Емельяненко сейчас

После окончательного ухода из ММА Емельяненко продолжил работу в Союзе ММА России в качестве президента, но в августе 2023 года подал в отставку. Он возглавил организацию во второй раз в июне 2022 года. До этого он руководил ей с 2012 по 2018 год.

Федор является активным противником поп-ММА и требует его запретить.

Федор Емельяненко принял участие в съемках документального сериала «Большая битва», посвященному смешанным единоборствам в России.

Достижения

Чемпион MMA по версиям RINGS (2001), Pride FC (2003) и WAMMA (2008);

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо (2002, 2005, 2007);

Шестикратный чемпион России по боевому самбо (2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012);

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007);

Орден Петра Великого I степени (2007);

Золотой орден семьи Романовых «Святой Николай II» I степени (2010).

Интересные факты

К переходу в профессиональный ММА Емельяненко по большей части подтолкнули проблемы с финансами. На тот момент у него уже были жена и ребенок, а самбо не позволяло Федору полноценно прокормить семью.

На заре профессиональной карьеры у Емельяненко было лишь два спонсора — Оскольский электрометаллургический комбинат и ОАО «Белгородские молочные продукты».

В Японии продавались рингтоны со словами Федора на русском «спасибо за вашу поддержку». Это принесло Емельяненко 100 тыс. долларов.

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За свою профессиональную карьеру Емельяненко удалось заработать около 18 млн долларов.

Семь своих боев Емельяненко провел в канун Нового года — 31 декабря.