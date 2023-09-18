Федор Емельяненко
Биография Федора Емельяненко: детство, карьера, личная жизнь, награды и интересные факты. Ознакомьтесь с биографией российского спортсмена Федора Емельяненко подробнее на сайте Новости Mail.ru.
Биография Федора Емельяненко: детство, карьера, личная жизнь, награды и интересные факты. Ознакомьтесь с биографией российского спортсмена Федора Емельяненко подробнее на сайте Новости Mail.ru.
Федор Емельяненко — российский боец смешанных единоборств (ММА). Считается одним из лучших бойцов за всю историю ММА. Первопроходец и пионер смешанных единоборств в России, заслуживший статус одного из самых уважаемых спортсменов страны.
Федор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в городе Рубежное Луганской области в семье газосварщика и преподавателя ПТУ. Через два года семья перебралась в Старый Оскол Белгородской области и заняла в коммунальной квартире комнату, которая изначально предназначалась для сушки белья. У Федора Емельяненко есть старшая сестра Марина, а также два младших брата — Александр и Иван.
В 10 лет Федор Емельяненко начал заниматься самбо и дзюдо. Тренировочный зал располагался в бомбоубежище, и мальчик проводил там много времени, нередко оставаясь на ночь. Позднее Федор начал приводить на тренировки младшего брата Александра, так как его часто было не с кем оставить дома. Первые успехи в спорте привели к тому, что Федор перешел в специальный спортивный класс.
В 1991 году Емельяненко окончил девять классов средней школы и поступил в старооскольское ПТУ, которое через три года окончил с красным дипломом по специальности «электрик». Все это время Федор совмещал учебу с тренировками. В 1995 году Емельяненко проходил срочную службу в российской армии. В армейских реалиях он продолжил тренировки, работал преимущественно со штангой и гирями, в результат чего за два года смог увеличить свою мышечную массу более чем на 20 кг.
После окончания срочной службы в 1997 году Федор Емельяненко начал выступать на турнирах по самбо и дзюдо. Он достаточно быстро выполнил нормативы мастера спорта и вскоре получил звание мастера спорта международного класса по самбо. В 1998 году он стал бронзовым призером чемпионатов России по самбо и дзюдо. Также он стал чемпионом по дзюдо и серебряным призером по боевому самбо среди вооруженных сил России.
В 1999 году Федор Емельяненко попал в сборную России по самбо и принимал участие в международных турнирах. Его наивысшим успехом в этот период стала победа в командном чемпионате Европы в Стамбуле. В это время Емельяненко начал задумываться о профессиональной карьере в ММА, начал усиленно изучать боксерскую технику и выступать под эгидой японской организации RINGS. Свой первый бой Емельяненко провел 18 августа 2000 года в Туле против грузинского бойца Левона Лагвилавы. Бой продлился немногим более семи минут и закончился победой Емельяненко удушающим приемом. Гонорар Федора за первый бой составил около 300 долларов.
Под эгидой RINGS Емельяненко выступал полтора года. Большинство боев проводились в Японии, и один из них закончился для Федора поражением, которое он получил при весьма спорных обстоятельствах. Японский боец Цуеси Косака нанес Емельяненко рассечение запрещенным ударом локтя, и уже на 17-й секунде поединка врачи были вынуждены остановить бой. Турнир проходил по олимпийской системе, предполагавшей, что проигравший выбывает, а победитель двигается по сетке дальше к финалу и проводит несколько боев за один день. Косака должен был быть дисквалифицирован, но в итоге был признан победителем боя, так как Федор из-за рассечения не смог продолжить участие в турнире.
В 2001 году Емельяненко стал чемпионом RINGS в тяжелом весе, а на турнире в Иокогаме завоевал чемпионский титул в абсолютной весовой категории, отправив в нокаут австралийца Криса Хейзмена. Успешные выступления в RINGS позволили 25-летнему Емельяненко громко заявить о себе в мире ММА и увеличить свои гонорары за бой до нескольких десятков тысяч долларов.
В 2002 году Емельяненко перешел в крупнейший ММА-промоушен на тот момент — Pride Fighting Championships. Первым соперником Федора Емельяненко в Pride стал нидерландский боец Сэмми Схилт по прозвищу «Небоскреб». Емельяненко уступал ему в росте почти 30 сантиметров, но это не помешало россиянину уверенно выиграть поединок.
Затем Емельяненко нокаутировал американца Хита Херринга и вышел на титульный бой с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой. Этот поединок Федор называет одним из самых важных в своей карьере. Ногейра был мастером по бразильскому джиу-джитсу, одержал 13 побед подряд и имел в Японии славу совершенного и непобедимого бойца.
После трех раундов упорного противостояния судьи единогласно присудили победу Емельяненко, который отобрал титул у Ногейры и стал чемпионом Pride в тяжелом весе.
Первым поединком в ранге чемпиона для Федора стал бой против Кадзуюки Фудзиты. Уже в дебюте поединка японец был близок к большой сенсации, после того, как фактически отправил Емельяненко в нокдаун мощным ударом правой рукой в висок. Федор смог удержать равновесие и перевести бой в партер, после чего вернулся в стойку, провел боковой удар в печень и левый хук в челюсть, после чего задушил японца в партере.
«Фудзита был единственным, кто смог точно нанести мне удар, и удар его был очень сильным», — вспоминал Емельяненко.
В 2004 году Емельяненко победил двух экс-чемпионов UFC — Марка Коулмана и Кевина Рэндлмена. В августе Емельяненко снова встречался с Ногейрой в титульном бою. Он был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного запрещенного правилами столкновения головами. Их рематч-поединок прошел в канун Нового года и закончился победой Емельяненко единогласным решением судей.
В августе 2005 года соперником Емельяненко стал хорватский кикбоксер Мирко Филипович по прозвищу «Крокоп», который перешел в Pride из К-1 и катком проходился по всем соперникам.
Федор подошел к бою с «Крокопом» не в лучших кондициях из-за травмы правой руки. Бой с хорватом получился долгим и сложным. Однако Федор выстоял и сделал ставку на изматывание соперника в последующих раундах, что дало свои плоды и принесло Емельяненко победу. Этот бой был признан изданием Sports Illustrated «боем десятилетия».
В 2006 году Емельяненко прооперировали правую руку, и он смог вернуться к боям только ближе к концу года. В октябре Федор провел свой первый поединок в США и расправился со старым знакомым Марком Коулманом. На новогоднем ивенте Емельяненко провел третью защиту титула против новозеландца Марка Ханта.
Считается, что именно в это время родилось знаменитое прозвище Емельяненко — японская публика прозвала Федора «Последним императором». Он оказался последним чемпионом в тяжелом весе в RINGS и в Pride, так и никому не отдав свои титулы. Сам боец признавался, что это прозвище ему не совсем по душе.
«Последним императором меня прозвали в Японии, где я много раз дрался. Но мне прозвище не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II», — отмечал Емельяненко.
Емельяненко вернулся в Россию и провел один бой в малоизвестном промоушене BodogFight, где на глазах у Владимира Путина победил серебряного призера Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе, американца Мэтта Линдлэнда. Этот поединок дал толчок популяризации ММА в России, после которого известность Федора на родине начала догонять его известность в Азии. Осенью Федор подписал контракт с никому неизвестной на тот момент организацией M-1 Global.
31 декабря 2007 года Федор вернулся в Японию, чтобы провести бой с корейским гигантом Чхве Хон Маном по прозвищу «Техно-Голиаф». Рост корейца составлял 218 см, а вес — 160 кг. Бой закончился менее чем за две минуты очередной победой Федора.
Следующие два боя Емельяненко провел под эгидой промоушена Affliction. Первый бой против американца Тима Сильвии закончился через 36 секунд, и Емельяненко стал первым и единственным чемпионом World Alliance of Mixed Martial Arts (WAMMA) в тяжелом весе. В январе 2009 года спортсмен защитил чемпионский титул в поединке с белорусcким экс-чемпионом UFC Андреем Орловским.
В 2009 году Емельяненко подписал контракт на три боя с промоушеном Strikeforce.
Первый бой Федора в новой организации состоялся 7 ноября 2009 года против американца Бретта Роджерса. У Емельяненко были некоторые трудности в первом раунде, но в следующем отрезке он перехватил инициативу и смог сокрушить своего соперника точным ударом с правой.
Но уже в следующем бою в июне 2010 года Федор потерпел оглушительное поражение от Фабрисиу Вердума. Уже в самом начале поединка Емельяненко сбил бразильца с ног и бросился добивать его в партер, но Вердум смог поймать Федора в «треугольник». Спустя 30 секунд Емельяненко был вынужден сдаться.
Поражение Емельяненко, который был непобедим на протяжении десяти лет, от бойца без каких-либо серьезных регалий, стало невероятным шоком для всего спортивного мира. Вердум завершил серию Федора из 28 поединков без поражений. Бразилец стал единственным бойцом в истории ММА, кому удалось одержать победы над обоими братьями Емельяненко.
Федор отреагировал на поражение спокойно, заявив: «Кто не падает, тот не встает».
Следующий бой он провел в январе 2011 года против другого бразильца Антониу Силвы. Силва был достаточно разносторонним бойцом и имел серьезное преимущество над Федором в росте и весе. В первом раунде Силва разбил Емельяненко нос, а в дебюте второго удачно прошел в ноги, занял удобную позицию и на протяжении всего раунда методично наносил удары по лицу Емельяненко. Федор выстоял, пропустив за эту пятиминутку более 50 значимых ударов, но у него образовалась обширная гематома правого глаза. Врачи запретили россиянину выходить третий раунд, зафиксировав его второе поражение подряд. После боя Силва отдал дань уважения Емельяненко, встав перед ним на колени.
Это поражение стало самым чувствительным в карьере Федора Емельяненко и серьезно пошатнуло его статус одного из лучших тяжеловесов в мире. Именно тогда он впервые заговорил о завершении карьеры. В июле он вышел на поединок против американца Дэна Хендерсона. Бой шел в открытом ключе и в одном из моментов Емельяненко удалось сокрушить Хендерсона точным попаданием в голову. Но при попытке добить его в партере Федор потерял спину и спустя несколько мгновений оказался в глухом нокауте — первом в своей профессиональной карьере. После трех поражений подряд карьера Федора Емельяненко в Strikeforce завершилась досрочно.
Федор вернулся в Россию и начал выступать в M-1 Global. В ноябре 2011 года в «Олимпийском» Емельяненко одержал уверенную победу над американским бойцом Джеффом Монсоном.
До конца года Федор успел провести еще один бой в Японии, где за две с половиной минуты разобрался с олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоси Исией. В июне 2012 года Емельяненко отправил в нокаут опытного бразильского тяжеловеса Педру Риззу, после чего в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры в ММА.
«Я думаю, что время пришло, я ухожу. У меня есть еще чемпионат мира по боевому самбо. На решение об уходе повлияла семья. Дочки растут без меня, поэтому настало время уйти», — заявил Федор.
В июле 2015 года Федор объявил о намерении возобновить спортивную карьеру.
Первым поединком Емельяненко после возвращения стал бой в Японии в рамках новогоднего шоу RIZIN против индийского кикбоксера Джайдипа Сингха, с которым Федор разобрался за три минуты. В 2016 году команда Федора пыталась найти ему более серьезного соперника, и им стал бразилец Фабио Мальдонадо. Встреча проходила в рамках культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме и закончилась скандалом. Поединок продлился все три раунда, и судьи с небольшим перевесом, но все же отдали победу Федору. Мальдонадо не согласился с этим решением и подал протест в «Союз ММА России», который встал на сторону Емельяненко. Позднее бразилец подал апелляцию в WMMAA, где независимая комиссия отменила победу Федора и присудила ничью. Но российская ассоциация MMA все равно отказалась пересматривать решение по бою.
В 2017 году Емельяненко подписал контракт с промоушеном Bellator на три боя. Его первым соперником стал бывший боец UFC Мэтт Митрион. Бой закончился уже в первом раунде — оба бойца обменивались ударами и одновременно выбросили правый прямой удар рукой, отправив друг друга в нокдаун. Митрион быстро пришел в себя и принялся добивать лежащего на настиле Федора, после чего судья остановил бой. Тяжелое поражение не пошатнуло намерение Емельяненко продолжить выступления в ММА.
В 2018 году Емельяненко в рамках четвертьфинала гран-при Bellator за пояс в тяжелом весе встретился с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Уже на 15-й секунде американец смог нанести Федору два точных удара в голову и сбить его с ног, но с добиванием возникли проблемы. После этого Федор перехватил инициативу. Рефери остановил поединок на 48-й секунде, зафиксировав одну из самых эффектных побед в карьере Емельяненко.
В полуфинале турнира противником Емельяненко стал экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Чейл Соннен. В конце первого раунда Федор сбил оппонента с ног и начал форменное избиение американца. За 14 секунд до конца раунда судья остановил бой.
В финале турнира в январе 2019 года Емельяненко вышел против действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Райана Бейдера. Федор был сокрушен уже на 35-й секунде, пропустив левый хук в челюсть, который оказался точным и быстрым. Примечательно, что Федор за этот бой не успел нанести ни одного удара. После боя он рассказал о планах провести прощальное турне и завершить карьеру.
Первый бой прошел в декабре 2019 года в Сайтаме, где его соперником стал бывший чемпион UFC Куинтон Джексон. В этом поединке Федор не испытал больших проблем и в середине первого раунда отправил своего оппонента в нокаут. Следующего боя пришлось ждать почти два года — вмешалась пандемия COVID, которая ударила и по самому Федору: в январе 2021 года он был госпитализирован на несколько дней. Тем не менее, в октябре Емельяненко вышел на бой против американца Тимоти Джексона, занимавшего второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator. При поддержке домашних трибун Федор сумел нокаутировать своего статусного оппонента менее чем за две минуты.
Последним боем Емельяненко стал реванш с Бейдером в феврале 2023 года. С момента их первой встречи прошло четыре года, но американец все еще сохранял чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. 46-летний Емельяненко собрал полную арену в Лос-Андежелсе. Федор не побоялся выбрать самого сложного оппонента на прощальный поединок, но закончился бой тотальным разгромом и огромным разочарованием. С первых секунд стало понятно, что Федор в разы медленнее и физически слабее Бейдера. Чемпиону понадобилось для победы две с половиной минуты. Так «Последний император» ушел из ММА побежденным.
Федор Емельяненко был мастером спорта по дзюдо и многократным чемпионом мира по боевому самбо, благодаря чему успешно внедрял приемы этих дисциплин в свои бои. Это особенно проявлялось в его умении выполнять броски, осуществлять контроль на земле и совершать удушающие приемы. Многие эксперты выделяют его нестандартную боксерскую технику, характеризующуюся отсутствием в арсенале Федора джебов. Впрочем, это не мешало Емельяненко зачастую завершать свои бои раньше времени в стойке.
Визитной карточкой Федора стала его недюжинное хладнокровие и психологическая устойчивость. Он редко проявлял эмоции, что позволяло ему сохранять ясность мышления и контроль над ситуацией.
Емельяненко всегда вежливо и с уважением отзывался о своих оппонентах, что во многом объясняет особое отношение к нему как со стороны поклонников смешанных единоборства, так и со стороны самих спортсменов.
На протяжении всей своей карьеры Федор Емельяненко активно снимался в рекламных роликах. Все началось в Южной Корее с рекламы батончиков Snickers, за которую Емельяненко получил 200 тыс. долларов. С ростом популярности бойца росло и количество рекламодателей, среди которых были Toyota, Mercedes-Benz, «Евросиб Банк», онлайн-покер Full Tilt, экспедиция «Северный десант» и другие.
В 2011 году Федор Емельяненко стал лицом российского бренда спортивной одежды Forward, который выпустил линейку спортивной одежды «от Федора Емельяненко». Годом ранее Федор вместе с американским бойцом Рэнди Кутюром оказался на обложке компьютерной игры EA Sports MMA.
В 2009 году, в период подготовки к бою с Роджерсом, Федор Емельяненко принял участие в съемках российского приключенческого боевика «Ключ Саламандры». Там он сыграл роль бойца спецназа по имени Федор.
В 2007 году Федор Емельяненко вступил в партию «Единая Россия». Через три года он был избран в Белгородскую областную думу, но в 2012 году сложил свои полномочия в связи с переездом в Москву. В ходе президентских выборов 2018 года Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина.
Емельяненко нередко участвует в благотворительности. Он публично поддерживает проект «Мечты сбываются» Санкт-Петербургского Детского хосписа и неоднократно выставлял на благотворительные аукционы свои личные вещи.
Со своей первой женой Оксаной Федор познакомился в школьные годы в пионерлагере. Там он проходил спортивные сборы, а его будущая избранница работала вожатой. Пара связала себя узами брака в 1999 году. В том же году у них родилась дочь Маша.
В 2006 году Оксана и Федор развелись. В это время началось воцерковление Федора Емельяненко и боец начал уделять большую роль в своей жизни религии. Переломным моментом стало посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области, после которого Федор стал уделять время чтению религиозной литературы. Все чаще в интервью Емельяненко можно было встретить упоминания Бога, а его одной из фирменных фраза стала «На все воля Божья».
Как позже рассказывали знакомые Емельяненко, причиной развода стала внебрачная связь спортсмена с дизайнером Мариной из Тулы. В декабре 2007 года у них родилась дочь Василиса. В октябре 2009 года Федор и Марина поженились, после чего у них родилась еще одна дочь Елизавета. Брак просуществовал до середины 2013 года, после чего Федор Емельяненко вернулся к своей первой жене Оксане и обвенчался с ней в храме Святителя Николая в пригороде Старого Оскола. В 2017 году у Федора родилась четвертая дочь, а в январе 2019 года — пятая. Их имена до сих пор не разглашаются.
Еще одной важной частью личной жизни Федора Емельяненко являются его драматичные отношения с младшим братом Александром. В свое время Федор воспользовался своим статусом в Японии и помог брату начать профессиональную карьеру в ММА. Первые противоречия у братьев появились в конце 2000-х после того, как Федор встал на сторону их спарринг-партнера Сергея Харитонова в конфликте с Александром. Последний раз братья вместе появлялись на публике 2013 году.
Федор окончательно разочаровался в брате, когда год спустя на него завели уголовное дело об изнасиловании. После выхода Александра из тюрьмы в конце 2016 года между братьями начался открытый конфликт. Александр дал интервью, в котором достаточно жестко высказался о старшем брате и его окружении. Федор долгое время хранил молчание, но после победы над Джексоном в 2019 году объявил о полном разрыве отношений с младшим братом.
Всю свою карьеру Федор активно занимался образованием. В 2003 году он поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, который окончил в 2009 году. В 2021 году он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, посвященную духовно-нравственному воспитанию единоборцев смешанного стиля. В том же году он поступил в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, выбрав направление «садоводство».
После окончательного ухода из ММА Емельяненко продолжил работу в Союзе ММА России в качестве президента, но в августе 2023 года подал в отставку. Он возглавил организацию во второй раз в июне 2022 года. До этого он руководил ей с 2012 по 2018 год.
Федор является активным противником поп-ММА и требует его запретить.
Федор Емельяненко принял участие в съемках документального сериала «Большая битва», посвященному смешанным единоборствам в России.
К переходу в профессиональный ММА Емельяненко по большей части подтолкнули проблемы с финансами. На тот момент у него уже были жена и ребенок, а самбо не позволяло Федору полноценно прокормить семью.
На заре профессиональной карьеры у Емельяненко было лишь два спонсора — Оскольский электрометаллургический комбинат и ОАО «Белгородские молочные продукты».
В Японии продавались рингтоны со словами Федора на русском «спасибо за вашу поддержку». Это принесло Емельяненко 100 тыс. долларов.
За свою профессиональную карьеру Емельяненко удалось заработать около 18 млн долларов.
Семь своих боев Емельяненко провел в канун Нового года — 31 декабря.
Алексей Полищук