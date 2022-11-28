Бразилия — Швейцария: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Стартовый тур ЧМ бывает богат на сенсации и не всегда показателен, но после двух сыгранных раундов реальные амбиции участников становятся гораздо понятнее. Ждали провала действующих чемпионов, но Франция посрамила критиков. Восторг от Англии сменился непониманием ее следующей игры. От французов в целом не отстает Испания, Германия с Аргентиной по-прежнему рискуют не выйти из своих групп, а Бельгию уже списали как кандидата на подвиги. Бразильцы блеснули против Сербии, но теперь нужно подтвердить амбиции в игре со скромной, но колючей Швейцарией.

На ЧМ в России швейцарцы как раз подставили пятикратным подножку, неожиданно сыграв с ними 1:1 в первом туре. Тогда и начались жалобы на то, что соперники «селесао» специально охотятся за их лидером Неймаром. На этот раз главную бразильскую звезду вывели из строя до очной встречи со Швейцарией. Изменит ли это изначальный расклад сил не в пользу европейской команды? И повлияет ли на игру новость о вирусе в бразильском лагере, который вмешался в подготовку ко 2-му туру? Нам кажется, что нет, потому что у команды Тите один из самых мощных резервов среди всех участников мундиаля, и выбывших всегда есть, кем безболезненно заменить.

На что ставить

Бразилия — Швейцария Сделать ставку

Швейцарцы начали турнир с не самой заслуженной победы над Камеруном. Если даже представитель Африки отрезками просто «возил» их команду, которую пару раз спас только страж ворот Ян Зоммер, то что будет против бразильской армады? Будут голы, по крайней мере в ворота европейцев. Главный вопрос в том, в какой момент Бразилия сбросит обороты и станет экономить силы на следующие поединки и будет ли такой момент вообще.

Самой надежной ставкой на игру выглядит вариант П1 и тотал больше 1.5 за 1.70 на сайте и в приложении БК Olimpbet. Дальше зависит от ваших ожиданий, пойдет ли Бразилия по стопам той же Франции, или заставит усомниться в своих силах, как Англия. Если мы верим в то, что эта команда сильнейшая на турнире, поднимем планку до П1 и тотал больше 2.5 за более привлекательный коэффициент 2.21.

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Игорь Борунов