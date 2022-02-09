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Зимние игры в Пекине
4 февраля - 20 февраля 2022
Медальный зачет
1
Норвегия
4
1
4
2
Швеция
4
1
2
8
Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40
онлайн
Россия
1
Швейцария
0
Двоеборье. Мужчины
14:00
скоро
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
14:00
скоро
1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00
скоро
1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00
скоро
3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30
скоро
1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30
скоро
1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05
скоро
Дания
Канада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05
скоро
США
Россия
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05
скоро
Норвегия
Швейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05
скоро
Китай
Швеция
Санный спорт. Мужчины
15:20
скоро
Двойка. Мужчины. 1-й заезд
Хоккей. Мужчины. Группа B
16:10
скоро
Чехия
Дания
Санный спорт. Мужчины
17:00
скоро
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02
скоро
Великобритания
Швейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02
скоро
Дания
Китай
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02
скоро
Швеция
Япония
Керлинг. Женщины. Сессия 1
10.02
скоро
Россия
США
Скелетон. Мужчины
10.02
скоро
Мужчины. 1-й заезд
Сноуборд. Женщины
10.02
скоро
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хоккей
,
Мужчины
,
Группа B
Россия
Швейцария
9.02.2022
,
11:40
Национальный
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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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