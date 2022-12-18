Аргентина — Франция: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Дождались решающего матча, после которого в истории футбола появится новый трехкратный чемпион мира. Франция идет на второй подряд титул, что удавалось лишь Италии-1938 и Бразилии-1962, Аргентина с замиранием сердца ждет трофей, к которому после 1986 года она подбиралась лишь раз, в 2014-м, но неудачно, а весь остальной мир вместе с ней гадает, удастся ли стать чемпионом мира одному из лучших футболистов всех времен Лионелю Месси.

Расклады перед игрой идеально ровные. Кто-то уверен в божественном озарении Месси и в том, что даже Франция не сможет ничего с ним поделать, кто-то наоборот считает, что кроме Лео угроз в составе сборной Аргентины нет и французы добьются успеха за счет более высокого уровня мастерства состава в целом, бесценного победного опыта и, конечно, своей главной звезды Килиана Мбаппе — это Месси всю жизнь сравнивают с Марадоной, а Мбаппе меряют не по кому-нибудь, а по Пеле.

На самом деле эти сборные очень похожи. И Дидье Дешам, и Лионель Скалони эффективно и эффектно сражаются с обстоятельствами в виде травм, проблем с формой ведущих игроков и тонкими психологическими настройками коллектива звезд, где всем приходится умерять личные амбиции ради командного успеха. Жаль, что мы так и не увидели на чемпионате мира Карима Бензема и почти не увидели Пауло Дибалу, но такова жизнь. Ни Дешам, ни Скалони не стесняются сыграть полностью от соперника, наплевав на критиков. У сборной Аргентины в обороне отрабатывают все, от черновой работы освобожден лишь сами знаете кто. А вы видели, как прославленные бомбардиры Жиру и Гризманн цепными псами гонялись за лидерами марокканцев?

Однако последнее заставляет беспокоиться о характере матча. Финалы всегда не про красивый футбол, а про результат, но сейчас встретятся как раз те, кто особенно ярко подтверждает эти принципы. Если качество матча и количество моментов всех разочарует — не будет ничего удивительного, только Дешаму и Скалони до этого снова не будет никакого дела. Нас ждут шахматы на футбольном поле, где исход матча и турнира в целом может решить один «зевок» пешки.

На что ставить

Аргентина — Франция Сделать ставку

У БК Olimpbet прекрасные коэффициенты на финал, без символизма не обошлось. Исход матча (основное время): Аргентина — 2.95, Франция — 2.95. Итоги турнира: проход Аргентина — 1.95, проход Франция — 1.95. И вы хотите, чтобы мы вам сказали, кто победит? Футбол, и все мы, кто запомнит этот матч навсегда.

По традиции три варианта ставки, к которым стоит присмотреться. Самый осторожный и скупой: тотал меньше 2.5 за 1.64. Все ждут закрытый матч, правильно? Будет просто замечательно, если за 90 минут плюс добавленное мы увидим от 3 голов и более, но проблема в том, что каждый забитый мяч будет еще снижать вероятность следующего.

Вариант номер два, как бы противоречащий первому: «обе забьют — да» за 1.95. И Франция, и Аргентина сильны атакой — 2 и более забитых мяча за игру в среднем. Все знают, что если у Франции и есть уязвимое место, это оборона. Команда Дешама до полуфинала пропускала в каждом матче, а против Марокко были и сумасшедшая штанга, и вынос мяча почти с ленточки. Сборная Аргентины отметилась аж тремя «сухарями», но видели мы и провалы с Саудовской Аравией, и невероятный дуплет голландцев за последние 18 минут, даже гол Австралии. Кстати, занимательный бесполезный факт: только Австралия забивала на этом чемпионате мира обоим финалистам.

Наконец последний, самый рискованный, но символический и логичный совет: гол Лионеля Месси за 2.50. Потому что GOAT и потому что пенальтист.

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Игорь Борунов