«Барса» сенсационно проиграла «Леганесу», «Челси» в двух очках от «Ливерпуля», «Милан» испортил юбилей

«Фиорентина» заходила на клубный рекорд — серию из девяти побед, но в Болонью «фиалки» приехали без своего главного тренера Раффаэле Палладино. У 40-летнего специалиста умерла мама, и он отправился к семье. А флорентийцы остались без очков в гостях у команды, которая постепенно научилась жить без Тиагу Мотты. С конца октября в восьми матчах серии А подопечные Винченцо Итальяно, который в двух предыдущих сезонах дважды доводил до финала Лиги конференций как раз «Фиорентину», лишь раз проиграли и одну встречу завершили вничью. Шестую за полтора месяца победу красно-синим принесли действия Домингеса, который на фланге расправился с Гозенсом и нашел в центре штрафной пробившего в касание Одгара. Промахи хозяев и сейвы Де Хеа оставляли гостям шансы на спасение, но им не удалось зацепиться даже за ничью. Теперь, если в понедельник «Лацио» наберет очки в матче с «Интером», римляне выбьют «Фиорентину» из лигочемпионской четверки. Ну, а «Болонья» сократила до трех очков отставание от идущего шестым «Ювентуса», но сыграла при этом на матч меньше.