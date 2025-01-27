«Спартак» снова сильнее ЦСКА, тренер «Локомотива» разнёс судей. Итоги дня в КХЛ

"Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьёт Комтуа вместе с Пакеттом, Берёзкин, который зачинщик драки… И это всё мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы всё прокатило, но я не первый год в хоккее.