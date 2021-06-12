Россия с разгромным счетом проиграла Бельгии в матче Евро

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На 10-й минуте матча сборная Бельгии вышла вперед, гол в ворота Антона Шунина забил Ромелу Лукаку, воспользовавшийся ошибкой защитника Андрея Семенова. Уже через десять минут нападающий едва не оформил дубль, опасность у своих ворот в последний момент смог нейтрализовать Георгий Джикия.

В середине первого тайма в верховой борьбе за мяч столкнулись головами полузащитник сборной России Далер Кузяев и бельгийский защитник Тимоти Кастань, после чего оба футболиста были заменены, в составе российской команды на поле появился Денис Черышев.

А на 34-й минуте встречи счет стал 2:0 в пользу сборной Бельгии. После навеса с фланга Шунин дотянулся до мяча, но выбил его прямо на бельгийского защитника Тома Менье, который точным ударом упрочил преимущество своей команды.

На 43-й минуте в составе сборной России произошла вторая вынужденная замена, из-за повреждения был заменен Юрий Жирков, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев.

Стоит отметить, что в первом тайме российские футболисты нанесли всего один удар в створ.

Второй тайм начался с еще одной замены в составе российской команды, Игорь Дивеев вышел вместо Дмитрия Баринова. Игроки сборной России более агрессивно начали вторую половину встречи и смогли обосноваться на половине поля соперника. На 58-й минуте российские футболисты организовали быструю атаку, но не смогли довести момент до удара по воротам. За полчаса до конца игры Станислав Черчесов провел последние две замены, вместо Романа Зобнина и Дениса Черышева в игру вступили Алексей Миранчук и Максим Мухин.

На 89-й минуте Ромелу Лукаку оформил дубль в матче, доведя счет до разгромного — 3:0 в пользу сборной Бельгии.

На последней минуте основного времени матча российские футболисты заработали опасный штрафной, но Алексей Миранчук пробил мимо цели.