Россия с разгромным счетом проиграла Бельгии в матче Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
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21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
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21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
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2E
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28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
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Польша
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Словакия
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Венгрия
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2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
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12 июня, источник: Sportmail.ru

Россия с разгромным счетом проиграла Бельгии в матче Евро

В своем стартовом матче на чемпионате Европы по футболу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии.

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На 10-й минуте матча сборная Бельгии вышла вперед, гол в ворота Антона Шунина забил Ромелу Лукаку, воспользовавшийся ошибкой защитника Андрея Семенова. Уже через десять минут нападающий едва не оформил дубль, опасность у своих ворот в последний момент смог нейтрализовать Георгий Джикия.

В середине первого тайма в верховой борьбе за мяч столкнулись головами полузащитник сборной России Далер Кузяев и бельгийский защитник Тимоти Кастань, после чего оба футболиста были заменены, в составе российской команды на поле появился Денис Черышев.

А на 34-й минуте встречи счет стал 2:0 в пользу сборной Бельгии. После навеса с фланга Шунин дотянулся до мяча, но выбил его прямо на бельгийского защитника Тома Менье, который точным ударом упрочил преимущество своей команды.

На 43-й минуте в составе сборной России произошла вторая вынужденная замена, из-за повреждения был заменен Юрий Жирков, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев.

Стоит отметить, что в первом тайме российские футболисты нанесли всего один удар в створ.

Второй тайм начался с еще одной замены в составе российской команды, Игорь Дивеев вышел вместо Дмитрия Баринова. Игроки сборной России более агрессивно начали вторую половину встречи и смогли обосноваться на половине поля соперника. На 58-й минуте российские футболисты организовали быструю атаку, но не смогли довести момент до удара по воротам. За полчаса до конца игры Станислав Черчесов провел последние две замены, вместо Романа Зобнина и Дениса Черышева в игру вступили Алексей Миранчук и Максим Мухин.

На 89-й минуте Ромелу Лукаку оформил дубль в матче, доведя счет до разгромного — 3:0 в пользу сборной Бельгии.

На последней минуте основного времени матча российские футболисты заработали опасный штрафной, но Алексей Миранчук пробил мимо цели.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Россия
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