Россия с разгромным счетом проиграла Бельгии в матче Евро
В своем стартовом матче на чемпионате Европы по футболу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии.
В своем стартовом матче на чемпионате Европы по футболу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бельгии.
На 10-й минуте матча сборная Бельгии вышла вперед, гол в ворота Антона Шунина забил Ромелу Лукаку, воспользовавшийся ошибкой защитника Андрея Семенова. Уже через десять минут нападающий едва не оформил дубль, опасность у своих ворот в последний момент смог нейтрализовать Георгий Джикия.
В середине первого тайма в верховой борьбе за мяч столкнулись головами полузащитник сборной России Далер Кузяев и бельгийский защитник Тимоти Кастань, после чего оба футболиста были заменены, в составе российской команды на поле появился Денис Черышев.
А на 34-й минуте встречи счет стал 2:0 в пользу сборной Бельгии. После навеса с фланга Шунин дотянулся до мяча, но выбил его прямо на бельгийского защитника Тома Менье, который точным ударом упрочил преимущество своей команды.
На 43-й минуте в составе сборной России произошла вторая вынужденная замена,
Стоит отметить, что в первом тайме российские футболисты нанесли всего один удар в створ.
Второй тайм начался с еще одной замены в составе российской команды, Игорь Дивеев вышел вместо Дмитрия Баринова. Игроки сборной России более агрессивно начали вторую половину встречи и смогли обосноваться на половине поля соперника. На 58-й минуте российские футболисты организовали быструю атаку, но не смогли довести момент до удара по воротам. За полчаса до конца игры Станислав Черчесов провел последние две замены, вместо Романа Зобнина и Дениса Черышева в игру вступили Алексей Миранчук и Максим Мухин.
На 89-й минуте Ромелу Лукаку оформил дубль в матче, доведя счет до разгромного — 3:0 в пользу сборной Бельгии.
На последней минуте основного времени матча российские футболисты заработали опасный штрафной, но Алексей Миранчук пробил мимо цели.
Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.