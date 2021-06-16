Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро

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По сравнению со стартовым поединком против Бельгии в составе сборной России произошло несколько изменений. Так, место в воротах занял голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Остался в запасе и защитник Андрей Семенов, допустивший результативную ошибку в матче с Бельгией.

Уже на третьей минуте игры Йоэль Похьянпало точным ударом головой переправил мяч в ворота Сафонова, но гол не был засчитан из-за положения «вне игры».

В середине первого тайма из-за травмы поле был вынужден покинуть российский защитник Марио Фернандес. Вместо него в игру вступил Вячеслав Караваев.

Уже в компенсированное время Алексей Миранчук вывел сборную России вперед, забивший после передачи Артема Дзюбы.

Стоит отметить, что первый тайм прошел при заметном преимуществе сборной России: подопечные Станислава Черчесова нанесли пять ударов по воротам и дважды попали в створ.

Российские футболисты активно начали вторую половину встречи, проведя несколько атак. На 62-й минуте игры вместо Магомеда Оздоева в игру вступил Рифат Жемалетдинов, который уже через три минуты после выхода на поле имел отличный шанс удвоить преимущество сборной России, но мяч после его удара прошел рядом со штангой.

На 72-й минуте свою команду от неминуемого гола после удара Далера Кузяева спас финский голкипер Лукаш Градецки.

За шесть минут до конца основного времени на поле вышли Александр Соболев и Максим Мухин, заменившие Артема Дзюбу и Алексея Миранчука. Под конец встречи сборная Финляндии завладела мячом, но не смогла организовать по-настоящему опасных моментов, и матч завершился со счетом 1:0 в пользу российской сборной.

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Таким образом, сборная России набрала 3 очка после двух матчей и занимает второе место в группе B. Возглавляет группу с 3 очками сборная Бельгии. На третьем месте расположилась Финляндия, у которой также 3 очка. Замыкает группу с 0 очков сборная Дании.