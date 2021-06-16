Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв в матче группового этапа сборную Финляндии со счетом 1:0.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

По сравнению со стартовым поединком против Бельгии в составе сборной России произошло несколько изменений. Так, место в воротах занял голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Остался в запасе и защитник Андрей Семенов, допустивший результативную ошибку в матче с Бельгией.

Уже на третьей минуте игры Йоэль Похьянпало точным ударом головой переправил мяч в ворота Сафонова, но гол не был засчитан из-за положения «вне игры».

В середине первого тайма из-за травмы поле был вынужден покинуть российский защитник Марио Фернандес. Вместо него в игру вступил Вячеслав Караваев.

Уже в компенсированное время Алексей Миранчук вывел сборную России вперед, забивший после передачи Артема Дзюбы.

Стоит отметить, что первый тайм прошел при заметном преимуществе сборной России: подопечные Станислава Черчесова нанесли пять ударов по воротам и дважды попали в створ.

Российские футболисты активно начали вторую половину встречи, проведя несколько атак. На 62-й минуте игры вместо Магомеда Оздоева в игру вступил Рифат Жемалетдинов, который уже через три минуты после выхода на поле имел отличный шанс удвоить преимущество сборной России, но мяч после его удара прошел рядом со штангой.

На 72-й минуте свою команду от неминуемого гола после удара Далера Кузяева спас финский голкипер Лукаш Градецки.

За шесть минут до конца основного времени на поле вышли Александр Соболев и Максим Мухин, заменившие Артема Дзюбу и Алексея Миранчука. Под конец встречи сборная Финляндии завладела мячом, но не смогла организовать по-настоящему опасных моментов, и матч завершился со счетом 1:0 в пользу российской сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, сборная России набрала 3 очка после двух матчей и занимает второе место в группе B. Возглавляет группу с 3 очками сборная Бельгии. На третьем месте расположилась Финляндия, у которой также 3 очка. Замыкает группу с 0 очков сборная Дании.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Дании. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, начало встречи — 22:00 мск.

Финляндия
0:1
Первый тайм: 0:1
Россия
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Испания
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