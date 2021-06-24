«ВКонтакте» составила рейтинг популярности сборных на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«ВКонтакте» составила рейтинг популярности сборных на Евро-2020

Чаще всего пользователи ставят эмодзи-статусы, чтобы поддержать сборные России, Украины и Германии.

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Источник: РИА "Новости"

«ВКонтакте» изучила, какие страны чаще всего выбирают пользователи, и составила топ-10 сборных по их предпочтениям. 27% пользователей поддерживают сборную России. Страна оказалась на первом месте рейтинга «ВКонтакте». Ее болельщики также охотно обсуждают на платформе игру спортсменов: делятся мнением по поводу голевых моментов и тактики на поле.

Второе место рейтинга заняла Украина — 12% пользователей установили эмодзи-статусы в поддержку команды Андрея Шевченко. Третья строчка рейтинга — у Германии (8%): одна из самых сильных сборных планеты переживает непростые времена, и, возможно, именно поэтому болельщики «ВКонтакте» отдают ей свои симпатии. Кроме того, это последний турнир для тренера немецкой команды Йоахима Лёва, что также приковывает интерес.

7% эмодзи-статусов пользователи посвятили действующему чемпиону мира — Франции, которая оказалась на четвертой строчке рейтинга. Также в пятерку команд, которых больше всего поддерживают во «ВКонтакте», вошёл Уэльс (5%). Пять лет назад сборная этой страны удивила любителей футбола, завоевав бронзовые медали на Евро-2016. Сейчас она вышла в плей-офф турнира, и фанаты ждут новых сюрпризов.

Специально к Евро-2020 социальная сеть «ВКонтакте» представила футбольные эмодзи-статусы с иконками флагов сборных, с помощью которых каждый пользователь может установить рядом с именем эмодзи-статус с флагом страны — так он покажет, за какую сборную болеет. К концу матчей группового этапа пользователи установили эти статусы больше двух миллионов раз.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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