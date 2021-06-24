«ВКонтакте» составила рейтинг популярности сборных на Евро-2020

«ВКонтакте» изучила, какие страны чаще всего выбирают пользователи, и составила топ-10 сборных по их предпочтениям. 27% пользователей поддерживают сборную России. Страна оказалась на первом месте рейтинга «ВКонтакте». Ее болельщики также охотно обсуждают на платформе игру спортсменов: делятся мнением по поводу голевых моментов и тактики на поле.

Второе место рейтинга заняла Украина — 12% пользователей установили эмодзи-статусы в поддержку команды Андрея Шевченко. Третья строчка рейтинга — у Германии (8%): одна из самых сильных сборных планеты переживает непростые времена, и, возможно, именно поэтому болельщики «ВКонтакте» отдают ей свои симпатии. Кроме того, это последний турнир для тренера немецкой команды Йоахима Лёва, что также приковывает интерес.

7% эмодзи-статусов пользователи посвятили действующему чемпиону мира — Франции, которая оказалась на четвертой строчке рейтинга. Также в пятерку команд, которых больше всего поддерживают во «ВКонтакте», вошёл Уэльс (5%). Пять лет назад сборная этой страны удивила любителей футбола, завоевав бронзовые медали на Евро-2016. Сейчас она вышла в плей-офф турнира, и фанаты ждут новых сюрпризов.