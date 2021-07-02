Встреча, достойная финала Евро: анонс матча Бельгия — Италия

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
19:00Не началсяШвейцарияИспания
1/4 финала
тв
22:00Не началсяБельгияИталия
1/4 финала
тв
3.07Не началсяЧехияДания
1/4 финала
тв
3.07Не началсяУкраинаАнглия
1/2 финала
6.07Не началсяW46W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48W47
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Встреча, достойная финала Евро: анонс матча Бельгия — Италия

Кому-то придется уступить.

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Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
1/4 финала, 2.07.2021, 22:00

Бельгия-Италия-

Сборная Бельгии многих разочаровала своим суперосторожным подходом к игре с Португалией. Команда Мартинеса не претендовала на контроль мяча, отдав португальцам центр поля. Такая тактика уже приносила ей успех на чемпионате мира-2018, помогла и в этот раз. Но еще больше тренер бельгийцев сейчас думает о составе: де Брюйне и Эден Азар получили травмы и не тренировались с командой перед четвертьфиналом. Если придется выйти без них, то «Красные дьяволы» снова выберут игру от обороны.

Италия мощно провела групповой этап, но уже тогда были вопросы, не рано ли Манчини вывел команду на пик формы. Матч с Австрией в 1/8 финала показал, что у итальянцев есть свои проблемы, и у австрийцев почти получилось этим воспользоваться: где-то за счет прессинга, где-то за счет грамотной игры в обороне у своей штрафной. Ближе к концу второго тайма Манчини переломил ход матча благодаря заменам, но в следующий раз он может сделать их пораньше, а не соглашаясь заранее на овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Италии впервые за весь турнир готовы играть все футболисты из заявки, травмы теперь никого не мучают. Кьеллини готов выйти в паре с Бонуччи в центре обороны, Верратти успел набрать форму по ходу Евро, от их связки с Жоржиньо в центре поля будет многое зависеть. Кьеза забил победный гол в матче с Австрией, так что на правом фланге атаки теперь ждут его, а не Берарди. Бельгия до последнего момента будет ждать информации по де Брюйне и Эдену Азару, пока что считается, что в основе выйдут Карраско и Мертенс. В остальном состав будет тот же, хотя трио Алдервейрелд — Вертонген — Вермален вызывает вопросы, опытным защитникам не хватает скорости.

Интересно, что обе команды на двоих пропустили всего один гол в основное время на этом Евро. Также обе сборные могут похвастаться красивыми сериями: Италия не проиграет уже в 31 матче подряд, и у нее 12 побед подряд с общим счетом 34:1. Бельгия выиграла 14 встреч подряд, если считать квалификацию и сам чемпионат Европы, повторив рекорд Германии и Италии. И 23 матча из 27 последних. Но кому-то сегодня придется уступить. Без де Брюйне (или с ним, но не в оптимальной форме) шансы Бельгии на успех кажутся небольшими. БК Winline победу Италии в основное время оценивает коэффициентом 2,38.

Андрей Санталов

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История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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