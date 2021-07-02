Встреча, достойная финала Евро: анонс матча Бельгия — Италия

Сборная Бельгии многих разочаровала своим суперосторожным подходом к игре с Португалией. Команда Мартинеса не претендовала на контроль мяча, отдав португальцам центр поля. Такая тактика уже приносила ей успех на чемпионате мира-2018, помогла и в этот раз. Но еще больше тренер бельгийцев сейчас думает о составе: де Брюйне и Эден Азар получили травмы и не тренировались с командой перед четвертьфиналом. Если придется выйти без них, то «Красные дьяволы» снова выберут игру от обороны. Италия мощно провела групповой этап, но уже тогда были вопросы, не рано ли Манчини вывел команду на пик формы. Матч с Австрией в 1/8 финала показал, что у итальянцев есть свои проблемы, и у австрийцев почти получилось этим воспользоваться: где-то за счет прессинга, где-то за счет грамотной игры в обороне у своей штрафной. Ближе к концу второго тайма Манчини переломил ход матча благодаря заменам, но в следующий раз он может сделать их пораньше, а не соглашаясь заранее на овертайм.

У Италии впервые за весь турнир готовы играть все футболисты из заявки, травмы теперь никого не мучают. Кьеллини готов выйти в паре с Бонуччи в центре обороны, Верратти успел набрать форму по ходу Евро, от их связки с Жоржиньо в центре поля будет многое зависеть. Кьеза забил победный гол в матче с Австрией, так что на правом фланге атаки теперь ждут его, а не Берарди. Бельгия до последнего момента будет ждать информации по де Брюйне и Эдену Азару, пока что считается, что в основе выйдут Карраско и Мертенс. В остальном состав будет тот же, хотя трио Алдервейрелд — Вертонген — Вермален вызывает вопросы, опытным защитникам не хватает скорости.



Интересно, что обе команды на двоих пропустили всего один гол в основное время на этом Евро. Также обе сборные могут похвастаться красивыми сериями: Италия не проиграет уже в 31 матче подряд, и у нее 12 побед подряд с общим счетом 34:1. Бельгия выиграла 14 встреч подряд, если считать квалификацию и сам чемпионат Европы, повторив рекорд Германии и Италии. И 23 матча из 27 последних. Но кому-то сегодня придется уступить. Без де Брюйне (или с ним, но не в оптимальной форме) шансы Бельгии на успех кажутся небольшими. БК Winline победу Италии в основное время оценивает коэффициентом 2,38.



Андрей Санталов