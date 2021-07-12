Сборная Италии стала чемпионом Европы

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Счет в матче был открыт уже на второй минуте игры. Англичане воспользовались ошибкой итальянцев в обороне, и Люк Шоу вывел свою команду вперед, замкнув навес Кирана Триппьера с правого фланга. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы.

На 35-й минуте игры сборная Италии создала первый по-настоящему опасный момент у ворот сборной Англии, но мяч после удара Федерико Кьезы из-за пределов штрафной прошел мимо ворот.

Концовка тайма проходила при преимуществе сборной Италии по владению: подопечные Роберто Манчини пытались взломать плотную оборону английской команды, но не преуспели. На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу сборной Англии.

На второй минуте второго тайма главный арбитр встречи Бьорн Куйперс показал первую желтую карточку в матче — предупреждение получил Николо Барелла. Через несколько минут сборная Италии заработала опасный штрафной у ворот англичан, но Инсинье снова пробил мимо цели.

На 62-й минуте встречи Федерико Кьеза нанес опасный удар из пределов штрафной, но свою команду выручил Джордан Пикфорд. А уже через пять минут сборная Италии сравняла счет. После подачи углового отличился Леонардо Бонуччи.