Тренер сборной Бельгии не рассчитывает на Лукаку в матче с марокканцами

Ранее сообщалось, что форвард миланского «Интера» рискует пропустить первые два матча турнира. В первой встрече бельгийцы обыграли сборную Канады (1:0), матч второго тура со сборной Марокко состоится в воскресенье.

«С медицинской точки зрения Ромелу был готов только к третьей игре, но он опережает сроки восстановления. Это хороший знак. Впрочем, я не ожидаю, что он будет участвовать в матче в воскресенье», — цитирует Мартинеса Би-би-си.