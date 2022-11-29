Самый политизированный матч в истории? США и Иран ждет война

Встреча должна была стать самой политизированной в истории, но послужила налаживанию отношений двух стран.

Команды США и Ирана сыграли между собой на чемпионате мира во Франции. Спустя 24 года история повторяется — они вновь попали в одну группу. К игре приковано невероятное внимание, отношения стран снова накалены до предела.

Игроки выбрали мир, пока политики просили о войне

Издание Four Four Two назвало матч США и Ирана «самым политизированным в истории». Когда стало известно о попадании сборных в одну группу на турнир в 1998 году, политики по обеих стран тут же стали требовать от футболистов победы любой ценой.

«Игроки не хотели политизировать эту историю, но в самом Иране думали иначе. Правительство страны превратило матч с США в политическое противостояние. Но все мы являемся обычными людьми. Мы не враги друг другу», — рассказывал в интервью Guardian Джамал Талеби, тренировавший сборную Ирана в 1998 году.

Но не все игроки тогда разделяли позицию главного тренера. И у для этого имелись реальные поводы. К тому моменту Иран и США враждовали уже почти 20 лет. Все началось с Исламской революции в 1979 году и захвата заложников в американском посольстве. После этого Вашингтон тут же разорвал дипломатические отношения с Ираном.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b7b6fa14a20e4d85&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239029" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменов Ирана не пускали на территорию США, американцев — в Иран. Например, незадолго до чемпионата мира во Франции иранским борцам отказали во въезде в Штаты на международный турнир. Такие случаи лишь накаляли обстановку перед очной встречей на футбольном поле.

«Матч с американцами станет важнейшей игрой в нашей жизни. Мы не можем его проиграть! Тысячи жертв ирано-иракской войны ожидают от нас только победы. Мы будет бороться ради них», — заявил нападающий Ходадад Азизи перед матчем.

Глава американской федерации футбола называл предстоящую встречу «матерью всех игр». Французские власти понимали, что игра не будет обычной, и командировали на стадион в три раза больше полиции, чем обычно. Но их помощь не понадобилась.

Футболисты в обход правил ФИФА сделали перед матчем совместный снимок и тепло пообщались друг с другом. А сборная Ирана даже вручила американской команде букет белых роз, символизирующий мир. Но разойтись миром в самом матче команды не смогли.

Иран обыграл американцев со счетом 2:1, одержав первую победу в истории на чемпионатах мира. Во всех городах страны гуляли до утра. Правда, выйти в плей-офф им тогда не удалось. Иранцы заняли третье место, опередив только сборную США.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57b1b47352f66e42&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239024" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Катаре стоит ждать провокаций

В 1998 году футболисты показали миру, что США и Иран могут уважать друг друга. Тот матч помог наладить отношения двух стран в спортивном плане. Например, критиковавший американцев нападающий Азизи вскоре переехал в MLS, а сборную Ирана пару лет возглавлял американский тренер.

Но с тех пор отношения глобально не нормализовались. Американцы обвинили Иран в скрытой разработке ядерного оружия и вторглись в Ирак. А иранцы обвиняли США в поддержке Израиля. Ситуация накалялась. В 2019 году Иран сбил американский беспилотник, а в январе 2020-го звездно-полосатые ответили ударом по аэропорту Багдада. При обстреле погиб иранский генерал. Сейчас обе страны по очереди обновляют санкционные списки и обмениваются различного рода угрозами.

Ситуация накаляется из-за протестных настроений в Иране, которые охватили страну в последние пару месяцев. Все началось со смерти молодой девушки Махсы Амини, которая скончалась после задержания полиции нравов. Многие игроки иранской сборной уже поддержали протестующих. А перед стартом на ЧМ футболисты и вовсе отказались петь гимн страны.

Нас ожидает принципиальный матч, без права на ошибку: победа Ирана или США гарантирует выход в плей-офф ЧМ-2022. Примирительная акция вряд ли возможна — сборные уже успели поругаться: Федерация футбола США внезапно убрала эмблему Исламской Республики на флаге соперника в публикации в социальных сетях. Очевидная провокация, нацеленная на разжигание межнациональной ненависти между двумя странами.

Представители Ирана потребовали отстранить сборную США на десять игр. Но ФИФА пока не спешит реагировать. Все решится на поле.