Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыП 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?

Без показа «орлов» вчера тоже не обошлось.

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22
фотографии

Матч Швейцарии и Сербии обещал быть политическим с самого начала — сборные уже встречались на ЧМ в России, и тогда балканская напряжённость была ощутима в течение всей игры: Шердан Шакири и Гранит Джака показали двуглавого орла после забитых мячей, а сербские болельщики с трибун кричали «убей албанца». В этот раз встреча двух команд получилась не менее жаркой: атмосферу подогрел и флаг Сербии в раздевалке, на котором Косово входит в состав страны, и соответствующие заряды во время игры с Сенегалом.

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Краткая предыстория

С середины 1960-х в Швейцарию начали съезжаться мигранты с территории Косова, а также жители Южных Балкан, говорящие на албанском языке. В основном это были рабочие, которые в итоге осели и перевезли туда свои семьи. Самый большой поток хлынул в Швейцарию в 1990-х, когда на Балканах резко ухудшилась политическая ситуация: в 1999-м в страну приехали сразу 30 тысяч человек, которые были этническими албанцами из Косова.

«Мой папа провёл три с половиной года в югославской тюрьме, потому что участвовал в демонстрациях против коммунистов из Белграда. В первые месяцы всё было в порядке, но потом его избивали. Его рассказы засели у меня в сердце. Он гордился тем, что он косовар, и боролся за свои права. Самое удивительное — что мои родители были вместе всего три месяца, когда папу посадили. Я никогда не слышал о женщине, которая была с мужчиной всего три месяца и потом ждала его три с половиной года. Невероятная женщина».

Гранит Джака
полузащитник сборной Швейцарии

Албанцы же появились там ещё в конце XVII века: многие из них исповедовали ислам, из-за чего со временем на территории Косова начались гонения православных сербов, исторически там проживавших. После Второй мировой войны территория получила меньший уровень самостоятельности на фоне остальных республик, что не понравилось косовским албанцам — пошли даже разговоры о том, чтобы присоединить Косово к Албании, так как народы, проживавшие в обеих странах, были едины.

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В 1989-м, когда к власти пришёл Слободан Милошевич, автономию Косова урезали ещё сильнее — запретили, например, преподавать в школах на албанском. Первый референдум в Косове попытались провести в 1991-м, но Югославия его результаты признавать отказалась, тогда как Албания это сделала.

В Косове образовалось сепаратистское движение, которое боролось за независимость, и какое-то время его представителей сильно не трогали. Но в 1998-м столкновения усилились и дошли вплоть до резни мирного населения. Дальше начались бомбардировки НАТО Югославии, итогом которых стала фактическая независимость Косова, хотя официально территория об этом объявила только в 2008 году.

Источник: AP 2022

Этническая неприязнь, которая вспыхивает даже между футболистами, отражает политическую ситуацию в Косове, где в последние недели ситуация стала напряжённее, чем обычно. Сербы вышли из всех институтов власти Косова в знак протеста против требования Приштины о замене сербских автомобильных номеров на косовские. Конфликт в итоге уладили, но глобально ситуация остаётся напряжённой на протяжении многих лет. Хотя сейчас Сербия взяла на себя обязательство нормализовать отношения с Косовом, потому что Белград хочет вступить в ЕС.

«Орлы» на этот раз были на трибунах. Одну девушку стюарды даже вывели с сектора

Футболисты на этот раз не демонстрировали «орлов» после забитых мячей, но с этим успешно справлялись болельщики на трибунах.

Девушка, которая активно размахивала ладонями, попалась стюардам — её в итоге вывели с сектора. По правилам ФИФА, демонстрация подобных жестов считается проявлением политической позиции — за это могут наказать сборную, чьи болельщики позволили себе такое действие.

Сербские болельщики отвечали на это зарядами, что Косово — это Сербия, а также про албанцев, с которыми «нужно расправиться». Во втором тайме диктор стадиона «974» предупредил, что «все дискриминационные кричалки и жесты» должны прекратиться, но к нему мало кто прислушался. А зря: за подобное поведение обе команды с большой долей вероятности будут наказаны.

Источник: Reuters

Но без провокаций от футболистов всё равно не обошлось. Джака надел футболку с именем националиста, а ещё показывал сербам яйца

Во втором тайме в ворота сборной Швейцарии не поставили пенальти (абсолютно справедливо), из-за чего сербы были возмущены. Джака, повернувшись к сербам, сделал жест, обрисовывавший его позицию по этому вопросу, и тут уже со скамейки вскочила вся сербская команда. Позже стычка с Джакой повторилась: голкипер Ваня Милинкович-Савич в какой-то момент аж схватил Джаку за шею, настолько жёстко было на поле.

Источник: Reuters

На этом всё не закончилось. Джака после финального свистка вышел праздновать выход Швейцарии в плей-офф в футболке с именем Яшари — точно так же звали одного из основателей Освободительной армии Косова (ОАК), сепаратистской организации косовских албанцев, боровшейся за отделение Косова от Югославии в течение 1990-х.

В 1997-м Яшари заочно арестовали и обвинили в терроризме, но схватить его не могли ещё почти год. ОАК нападала на сербских полицейских, те, в свою очередь, боролись с косовскими албанцами, которые нападали на деревни, вытесняя оттуда сербов. Спустя год преследований Яшари был убит вместе с женой и детьми, а также десятком своих последователей, которые собрались в его доме и сидели в осаде несколько дней. Мир негативно отреагировал на убийство лидера ОАК, а ещё разжёг огонь мести в косовских албанцах. Яшари является национальным героем в Косове, а косовские албанцы считают его символом независимости.

Источник: Reuters

«В футболке нет никакой политической подоплёки, — заявил Джака после матча. — Ардон Ясари является частью нашей команды, и мы проводим много времени вместе. Я сказал ему, что, если мы выиграем, буду носить его футболку».

Может, конечно, они действительно такие друзья, однако тем временем Ардон Ясари: один матч за сборную, 0 выходов на поле на чемпионате мира, 0 травм. Но Джака подготовил себе отличное алиби.

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1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
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