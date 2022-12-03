Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?

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Матч Швейцарии и Сербии обещал быть политическим с самого начала — сборные уже встречались на ЧМ в России, и тогда балканская напряжённость была ощутима в течение всей игры: Шердан Шакири и Гранит Джака показали двуглавого орла после забитых мячей, а сербские болельщики с трибун кричали «убей албанца». В этот раз встреча двух команд получилась не менее жаркой: атмосферу подогрел и флаг Сербии в раздевалке, на котором Косово входит в состав страны, и соответствующие заряды во время игры с Сенегалом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5ee22c840a30b907&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239040" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Краткая предыстория

С середины 1960-х в Швейцарию начали съезжаться мигранты с территории Косова, а также жители Южных Балкан, говорящие на албанском языке. В основном это были рабочие, которые в итоге осели и перевезли туда свои семьи. Самый большой поток хлынул в Швейцарию в 1990-х, когда на Балканах резко ухудшилась политическая ситуация: в 1999-м в страну приехали сразу 30 тысяч человек, которые были этническими албанцами из Косова.

«Мой папа провёл три с половиной года в югославской тюрьме, потому что участвовал в демонстрациях против коммунистов из Белграда. В первые месяцы всё было в порядке, но потом его избивали. Его рассказы засели у меня в сердце. Он гордился тем, что он косовар, и боролся за свои права. Самое удивительное — что мои родители были вместе всего три месяца, когда папу посадили. Я никогда не слышал о женщине, которая была с мужчиной всего три месяца и потом ждала его три с половиной года. Невероятная женщина». Гранит Джака полузащитник сборной Швейцарии

Албанцы же появились там ещё в конце XVII века: многие из них исповедовали ислам, из-за чего со временем на территории Косова начались гонения православных сербов, исторически там проживавших. После Второй мировой войны территория получила меньший уровень самостоятельности на фоне остальных республик, что не понравилось косовским албанцам — пошли даже разговоры о том, чтобы присоединить Косово к Албании, так как народы, проживавшие в обеих странах, были едины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e21aa9956ddb68c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239018" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1989-м, когда к власти пришёл Слободан Милошевич, автономию Косова урезали ещё сильнее — запретили, например, преподавать в школах на албанском. Первый референдум в Косове попытались провести в 1991-м, но Югославия его результаты признавать отказалась, тогда как Албания это сделала.

В Косове образовалось сепаратистское движение, которое боролось за независимость, и какое-то время его представителей сильно не трогали. Но в 1998-м столкновения усилились и дошли вплоть до резни мирного населения. Дальше начались бомбардировки НАТО Югославии, итогом которых стала фактическая независимость Косова, хотя официально территория об этом объявила только в 2008 году.

Этническая неприязнь, которая вспыхивает даже между футболистами, отражает политическую ситуацию в Косове, где в последние недели ситуация стала напряжённее, чем обычно. Сербы вышли из всех институтов власти Косова в знак протеста против требования Приштины о замене сербских автомобильных номеров на косовские. Конфликт в итоге уладили, но глобально ситуация остаётся напряжённой на протяжении многих лет. Хотя сейчас Сербия взяла на себя обязательство нормализовать отношения с Косовом, потому что Белград хочет вступить в ЕС.

«Орлы» на этот раз были на трибунах. Одну девушку стюарды даже вывели с сектора

Футболисты на этот раз не демонстрировали «орлов» после забитых мячей, но с этим успешно справлялись болельщики на трибунах.



Девушка, которая активно размахивала ладонями, попалась стюардам — её в итоге вывели с сектора. По правилам ФИФА, демонстрация подобных жестов считается проявлением политической позиции — за это могут наказать сборную, чьи болельщики позволили себе такое действие.

Сербские болельщики отвечали на это зарядами, что Косово — это Сербия, а также про албанцев, с которыми «нужно расправиться». Во втором тайме диктор стадиона «974» предупредил, что «все дискриминационные кричалки и жесты» должны прекратиться, но к нему мало кто прислушался. А зря: за подобное поведение обе команды с большой долей вероятности будут наказаны.

Но без провокаций от футболистов всё равно не обошлось. Джака надел футболку с именем националиста, а ещё показывал сербам яйца

Во втором тайме в ворота сборной Швейцарии не поставили пенальти (абсолютно справедливо), из-за чего сербы были возмущены. Джака, повернувшись к сербам, сделал жест, обрисовывавший его позицию по этому вопросу, и тут уже со скамейки вскочила вся сербская команда. Позже стычка с Джакой повторилась: голкипер Ваня Милинкович-Савич в какой-то момент аж схватил Джаку за шею, настолько жёстко было на поле.

На этом всё не закончилось. Джака после финального свистка вышел праздновать выход Швейцарии в плей-офф в футболке с именем Яшари — точно так же звали одного из основателей Освободительной армии Косова (ОАК), сепаратистской организации косовских албанцев, боровшейся за отделение Косова от Югославии в течение 1990-х.

В 1997-м Яшари заочно арестовали и обвинили в терроризме, но схватить его не могли ещё почти год. ОАК нападала на сербских полицейских, те, в свою очередь, боролись с косовскими албанцами, которые нападали на деревни, вытесняя оттуда сербов. Спустя год преследований Яшари был убит вместе с женой и детьми, а также десятком своих последователей, которые собрались в его доме и сидели в осаде несколько дней. Мир негативно отреагировал на убийство лидера ОАК, а ещё разжёг огонь мести в косовских албанцах. Яшари является национальным героем в Косове, а косовские албанцы считают его символом независимости.

«В футболке нет никакой политической подоплёки, — заявил Джака после матча. — Ардон Ясари является частью нашей команды, и мы проводим много времени вместе. Я сказал ему, что, если мы выиграем, буду носить его футболку».