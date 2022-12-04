Роналду недоволен Сантушем из-за замен. Форвард еще не играл 90 минут на ЧМ-2022

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Как пишет Correio da Manhã, форвард сборной Португалии считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменен во всех трех матчах чемпионата мира — против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) — на 82-й, против Южной Кореи (1:2) — на 65-й.

Отмечается, что Сантуш постоянно защищает интересы Роналду в любых спорах.

В Федерации футбола Португалии (FPF) не хотят обращать внимание на недовольство Роналду. Источник в FPF сказал: «Осталось три игры до выхода в финал чемпионата мира! Мы должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия».