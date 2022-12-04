Роналду недоволен Сантушем из-за замен. Форвард еще не играл 90 минут на ЧМ-2022
Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.
Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.
Как пишет Correio da Manhã, форвард сборной Португалии считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменен во всех трех матчах чемпионата мира — против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) — на 82-й, против Южной Кореи (1:2) — на 65-й.
Отмечается, что Сантуш постоянно защищает интересы Роналду в любых спорах.
В Федерации футбола Португалии (FPF) не хотят обращать внимание на недовольство Роналду. Источник в FPF сказал: «Осталось три игры до выхода в финал чемпионата мира! Мы должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия».
Напомним, Роналду очень эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей. По кадрам трансляции видно, что он что-то кричал Сантушу. После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи.