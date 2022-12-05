Ширер: Францию не нужно бояться. Пусть она боится, глядя на состав Англии

«Англия должна быть полна уверенности в себе. Францию надо уважать, восхищаться ею, но бояться ее? Однозначно нет. Пусть она боится нас, пусть она смотрит на наш состав и думает: “Ого, вот это выбор игроков у них”. Мбаппе очень хорош, но у нас тоже есть очень хорошие атакующие игроки, которые могут не только выйти в старте, но и усилить игру в результате замены», — приводит слова Ширера Daily Mail.