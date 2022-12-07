«Зенит» показал, как Ловрен готовится к четвертьфиналу ЧМ-2022 в сборной Хорватии
Петербургский «Зенита» опубликовал фотографии с тренировки сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.
Петербургский «Зенита» опубликовал фотографии с тренировки сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.
Внимание петербуржцев было приковано в хорватскому защитнику «Зенита» Деяну Ловрену. «Деян Ловрен готовится к четвертьфиналу против Бразилии», — подписала снимки пресс-служба сине-бело-голубых.
В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии сыграет против команды Бразилии в матче ¼ финала ЧМ-2022. Начало — в 18:00 (мск).