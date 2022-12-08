Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора — о главных звездах ЧМ-2022.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мнение

Ну так что, Месси или Роналду? Или Мбаппе. А может быть, Неймар?

Странный чемпионат мира должен закончиться удивительной развязкой — и короновать кого-то одного из этого квартета, состоящего из двух величайших ветеранов, повзрослевшего вундеркинда и человека, чей талант до сих пор невозможно оценить в полном масштабе. Это ведь не только необходимость выбрать наконец кого-то одного из пары Лео — Криштиану. Это и вопрос — остался ли у нас вообще подобный выбор.

После разгрома Швейцарии португальцами все окончательно запуталось. Никто, кроме тренера Фернанду Сантуша, не знает, почему Роналду остался в запасе. Никто не понимает, начнет ли он следующий матч с первых минут. Происходящее со стареющей звездой, да еще в дни, когда все только и говорили о немыслимом предложении от «Аль-Насра», остается вне четких оценок. Все мы не можем представить ничего подобного вокруг Месси, но делает ли это аргентинца более великим игроком в конце 2022 года? Наверное, нет.

Источник: Reuters

У Месси всего один гол в плей-офф чемпионатов мира. У Роналдо, сумасшедшего по уровню Зубастика, таких восемь. У Мбаппе — уже пять. А у Криштиану? Ноль.

И вроде бы сразу хочется улыбнуться, сказав, что вся эта мегадуэль последнего десятилетия — не более чем их локальная история. Но ведь, например, и у ван Бастена тоже нет мячей, забитых на чемпионатах мира после группового этапа. Получается, что это совершенно неверный критерий для оценки величия футболиста.

Но как тогда быть? Когда мы уже привыкли воспринимать все только в черно-белом цвете, когда позарез надо короновать кого-то одного.

Роналду некоторое время назад перестал быть просто выдающимся игроком. Где бы португалец ни находился, он напоминал сверхмощный магнит, полностью притягивающий к себе внимание окружающих. Как ранее «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», теперь сборная выглядит без него в составе лучше, чем с ним. И если в победном для Португалии финале Евро-2016 получивший травму в дебюте встречи КриРо выглядел на бровке фигурой, равнозначной Фернанду Сантушу, сейчас тот может демонстративно игнорировать крики толпы, требующей выпустить кумира на поле. Когда же замена все-таки произошла, овации красно-зеленой части трибун в адрес Роналду за каждое касание мяча выглядели чересчур театрально. Публике все еще нужны герои и — вдвойне — их дуэли, а ни Неймар, ни тем более Холлан не в состоянии составить полноценную конкуренцию Мбаппе. Поэтому вопрос «Месси или Криштиану?» все еще жив, пусть и жизнь эта поддерживается во многом искусственно.

Источник: Reuters

Случившееся в матче со Швейцарией оказалось слишком заметным унижением — юный Рамуш легко взял высоту, о который его капитан только мечтал. Закончить такую карьеру, ни разу не забив в плей-офф ни на одном из своих пяти ЧМ… Даже хейтеры могут сказать, что это слишком. Хотя вероятно, так судьба возвращает КриРо за оскорбления в недавнем интервью. Роналду мог ждать чего угодно, но только не статуса изгоя в своей национальной команде, где его авторитет слишком высок. А превратил его в такового Фернанду Сантуш, позволявший Криштиану в финале того самого Евро руководить коллективом вместо себя.

Никто не защищал титул чемпиона мира со времен Пеле. Сейчас есть шанс у Мбаппе — и тогда все сравнения с Месси или Роналду пойдут прахом. Француза начнут равнять по Королю футбола — и это, пожалуй, одна из главных неожиданностей Катара-2022. Казалось, что новые гении обречены конкурировать между собой и со сходящими с авансцены современниками, но история порой пишет удивительные сюжеты. И какой получится развязка, пока скрыто в тумане.

Суперкомпьютер ставит на Бразилию, отводя Аргентине с Португалией и даже Франции роль массовки на карнавале. Но кто знает, что произойдет, если дело дойдет до противостояния двух лучших южноамериканских сборных? Слишком много сказано о Роналду, слишком громко — о Мбаппе. А что Месси? Разница между ним и всеми остальными «Альбиселесте» слишком велика. Это действительно лучший ЧМ Лео — и дело даже не в голах, а в том, как ветеран играет. Но давайте немного подождем и для начала поймем, кто, собственно, окажется оппонентом пентакампеонов в полуфинале.

Да и с Бразилией ли предстоит биться победителю пары Аргентина — Нидерланды? Вдруг в пятницу вечером мы станем говорить, что лучший — это Модрич.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.

Португалия
6:1
Первый тайм: 2:0
Швейцария
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
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Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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