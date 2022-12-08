Эвра считает, что Франция разгромит Англию в матче ¼ чемпионата мира-2022 в Катаре

«Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Думаю, это будет интересная игра. Англии нужно переживать о таких игроках, как Мбаппе, но Франции тоже нужно переживать о таких игроках, как Сака и Фоден. Я чувствую, что Франция собирается разгромить Англию. Но и англичане тоже способны удивить французов. Я уверен в команде, но я допускаю неожиданность», — приводит слова француза Goal.com.