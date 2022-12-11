В сборной Франции были шокированы публикациями британских СМИ перед матчем ¼ финала ЧМ-2022 с Англией

Французскую команду еще больше замотивировали провокативные материалы британских журналистов, которые называли слабым звеном сборной многолетнего вратаря лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса.
Кроме того, перед четвертьфинальным матчем таблоид The Sun вывел на стены домов у Эйфелевой башни в Париже изображения игроков сборной Англии с подписями на английском и французском языках. Они гласили: «Пока, галлы» и «It’s coming home» (отсылка к песне английских фанатов, где поется it’s coming home, football’s coming home — «он возвращается домой, футбол возвращается домой»).
Франция победила Англию со счетом 2:1, а Гарри Кейн в концовке не реализовал пенальти в ворота одноклубника Льориса.
Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти