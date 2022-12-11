В сборной Франции были шокированы публикациями британских СМИ перед матчем ¼ финала ЧМ-2022 с Англией

Кроме того, перед четвертьфинальным матчем таблоид The Sun вывел на стены домов у Эйфелевой башни в Париже изображения игроков сборной Англии с подписями на английском и французском языках. Они гласили: «Пока, галлы» и «It’s coming home» (отсылка к песне английских фанатов, где поется it’s coming home, football’s coming home — «он возвращается домой, футбол возвращается домой»).