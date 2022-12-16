СМИ: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира
Сообщается, что в офисе украинского лидера были удивлены отказом.
Сообщается, что в офисе украинского лидера были удивлены отказом.
ТАСС, 16 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом в пятницу сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации телеканала, в офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА показать обращение президента Украины. Уточняется, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются.
4 ноября ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику.
Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в нем сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, начало игры запланировано на 18:00 мск.