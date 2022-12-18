Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

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Третья звезда

Аргентина и Франция до этого финала выиграли по два чемпионских титула.

Аргентинцы завоевали золото в 1978-м и 1986-м. Вторую звезду стране принес Диего Марадона, который на чемпионате в Мексике вел за собой команду и в полуфинале с Англией сотворил два самых знаменитых гола — скандальную «Руку Бога» и «Мяч века» со слаломом из центра поля. В 1990-м Марадона снова сыграл в финале против Германии, но в Италии его сборная уступила.

Французы завоевали золото в 1998-м и 2018-м. Обе звезды стране принес в том числе Дидье Дешам. В первом случае — как капитан яркой сборной на домашнем чемпионате, во втором — в России как главный тренер не менее крутой команды.

До Катара-2022 аргентинцы трижды оставались с серебром, французы — лишь раз. Предыдущие проигранные финалы для тех и других подарили два канонических кадра: в 2006-м рядом с Кубком мира в последнем матче покинул поле капитан Зидан, в 2014-м — в самый грустный момент своей карьеры рядом с трофеем прошел Месси. В Бразилии на «Маракане» Лионеля остановила Германия.

Месси и рекорды

Этот чемпионат был мечтой Месси. Поход капитана Аргентины за Кубком мира давно стал одним из наиболее драматичных сюжетов. Летом 2021 года Лео после всех разочарований завоевал долгожданный Кубок Америки и стал ловить удовольствие от игры в сборной, катарской зимой-2022 вокруг него выстроилось множество историй и ключевая интрига — победа на главном турнире.

Месси повторял и переписывал рекорды чемпионата мира, высшие достижения в истории и конкретно для своей сборной. На пятом для себя финальном турнире он обошел Марадону по числу матчей, голов, результативных действий. Лео впервые забил в плей-офф ЧМ и первым в истории отличился на каждой стадии. В решающем матче, последнем для себя на чемпионатах мира он превзошел вечный рекорд Маттеуса по числу игр на ЧМ — 26.

Карьера Месси в сборной Аргентины 16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Месси и пенальти

Этот финал имел много афиш: мечта Месси, Месси против Мбаппе, а еще Лионель Скалони против Дешама. Тренерское противостояние с реализацией командами игрового плана имели большое значение.

Аргентина забрала начало матча и открыла счет после пенальти в середине первого тайма. Ди Мария завернул в штрафную, Дембеле отработал в защите и вошел в контакт ногами и рукой со спины. Польский судья Марчиняк назначил пенальти. Месси переиграл Льориса и обошел Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (6 голов против 5).

Ди Мария и топ-атака

Аргентина продолжила вести свою игру и организовала второй мяч. После перехвата команда Скалони развернула быструю и эффектную атаку со своей половины поля. Ее запустили Молина и Макаллистер. Месси сделал изящную передачу на Альвареса, Хулиан вывел в отрыв Макаллистера, а тот отдал пас под завершение на Ди Марию.

Ди Мария и Месси — только эти двое в этой сборной-2022 играли на серебряном для Аргентины чемпионате мира-2014. Анхель пропустил развязку турнира в Бразилии из-за травмы в четвертьфинале с Бельгией, теперь 34-летний игрок после группового турнира восстановился к решающему матчу, заработал пенальти и забил сам.

Мбаппе и дубль за 97 секунд

Франция долгое время не могла справиться с Месси и его куражной командой, но переломила эту игру и вернулась. Дешам еще до перерыва произвел двойную замену — вместо самого полезного бомбардира французов Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло Муани. Во втором тайме главный мотор команды Гризманн и Эрнандес уступили место Коману и Камавинге.

Мбаппе вышел из тени на первый план в самый нужный момент. Сначала форвард реализовал пенальти за фол Отаменди на Коло Муани (ситуация напоминала эпизод первого тайма в той же штрафной). Через полторы минуты Килиан завершил быструю атаку, которая началась из центра поля после отбора Комана в борьбе с Месси. Французский снайпер «ПСЖ» снова обошел капитана аргентинцев в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (7 голов против 6).

Нарастающее ликование Аргентины сменилось опустошением. Франция воспрянула и возликовала в стиле своего президента Макрона в ложе «Лусаила». И все это сделало финал совершенно невероятным.

Церемония награждения после финала ЧМ 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Овертайм, Месси и Мбаппе

Аргентина и Франция продолжили неповторимый вечер еще на 30 с лишним минут. Месси не отменил дополнительное время ударом в добавленные минуты второго тайма — Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Команды искали и обменивались выпадами, где те и другие вставали под удары, а Месси отрабатывал в обороне.

Во втором экстра-тайме аргентинцы развернули очередную атаку, Лаутаро Мартинес с Месси дважды избежали попадания во «вне игры» (в том числе по линии с пятой точкой Варана), а Лионель отправил мяч в ворота после спасения Льориса. Спасение французов — еще один пенальти после удара Мбаппе и попадания мяча в руку Монтиэля. Килиан переиграл Эмилиано Мартинеса и оформил хет-трик (8 голов против 7 у Лео на ЧМ-2022). И это были еще не все моменты, Мартинес сделал спасение при выходе Коло Муани, финал дошел до серии пенальти.

Пенальти

Мбаппе и Месси открыли серию своими мячами. Мартинес отбил попытку Комана, а Тшуамени под давлением вратаря пробил мимо. Серию закрыл Монтиэль.

Аргентина после поражения-сенсации от Саудовской Аравии на старте дошла до золота через суперматч с Нидерландами и выдающийся финал с Францией. Месси выиграл свой чемпионат мира. Это просто космос.