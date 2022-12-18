Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022
В решающем матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после космической игры.
В решающем матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после космической игры.
Аргентина и Франция до этого финала выиграли по два чемпионских титула.
Аргентинцы завоевали золото в 1978-м и 1986-м. Вторую звезду стране принес Диего Марадона, который на чемпионате в Мексике вел за собой команду и в полуфинале с Англией сотворил два самых знаменитых гола — скандальную «Руку Бога» и «Мяч века» со слаломом из центра поля. В 1990-м Марадона снова сыграл в финале против Германии, но в Италии его сборная уступила.
Французы завоевали золото в 1998-м и 2018-м. Обе звезды стране принес в том числе Дидье Дешам. В первом случае — как капитан яркой сборной на домашнем чемпионате, во втором — в России как главный тренер не менее крутой команды.
До Катара-2022 аргентинцы трижды оставались с серебром, французы — лишь раз. Предыдущие проигранные финалы для тех и других подарили два канонических кадра: в 2006-м рядом с Кубком мира в последнем матче покинул поле капитан Зидан, в 2014-м — в самый грустный момент своей карьеры рядом с трофеем прошел Месси. В Бразилии на «Маракане» Лионеля остановила Германия.
Этот чемпионат был мечтой Месси. Поход капитана Аргентины за Кубком мира давно стал одним из наиболее драматичных сюжетов. Летом 2021 года Лео после всех разочарований завоевал долгожданный Кубок Америки и стал ловить удовольствие от игры в сборной, катарской зимой-2022 вокруг него выстроилось множество историй и ключевая интрига — победа на главном турнире.
Месси повторял и переписывал рекорды чемпионата мира, высшие достижения в истории и конкретно для своей сборной. На пятом для себя финальном турнире он обошел Марадону по числу матчей, голов, результативных действий. Лео впервые забил в плей-офф ЧМ и первым в истории отличился на каждой стадии. В решающем матче, последнем для себя на чемпионатах мира он превзошел вечный рекорд Маттеуса по числу игр на ЧМ — 26.
Этот финал имел много афиш: мечта Месси, Месси против Мбаппе, а еще Лионель Скалони против Дешама. Тренерское противостояние с реализацией командами игрового плана имели большое значение.
Аргентина забрала начало матча и открыла счет после пенальти в середине первого тайма. Ди Мария завернул в штрафную, Дембеле отработал в защите и вошел в контакт ногами и рукой со спины. Польский судья Марчиняк назначил пенальти. Месси переиграл Льориса и обошел Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (6 голов против 5).
Аргентина продолжила вести свою игру и организовала второй мяч. После перехвата команда Скалони развернула быструю и эффектную атаку со своей половины поля. Ее запустили Молина и Макаллистер. Месси сделал изящную передачу на Альвареса, Хулиан вывел в отрыв Макаллистера, а тот отдал пас под завершение на Ди Марию.
Ди Мария и Месси — только эти двое в этой сборной-2022 играли на серебряном для Аргентины чемпионате мира-2014. Анхель пропустил развязку турнира в Бразилии из-за травмы в четвертьфинале с Бельгией, теперь 34-летний игрок после группового турнира восстановился к решающему матчу, заработал пенальти и забил сам.
Франция долгое время не могла справиться с Месси и его куражной командой, но переломила эту игру и вернулась. Дешам еще до перерыва произвел двойную замену — вместо самого полезного бомбардира французов Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло Муани. Во втором тайме главный мотор команды Гризманн и Эрнандес уступили место Коману и Камавинге.
Мбаппе вышел из тени на первый план в самый нужный момент. Сначала форвард реализовал пенальти за фол Отаменди на Коло Муани (ситуация напоминала эпизод первого тайма в той же штрафной). Через полторы минуты Килиан завершил быструю атаку, которая началась из центра поля после отбора Комана в борьбе с Месси. Французский снайпер «ПСЖ» снова обошел капитана аргентинцев в гонке бомбардиров ЧМ-2022 (7 голов против 6).
Нарастающее ликование Аргентины сменилось опустошением. Франция воспрянула и возликовала в стиле своего президента Макрона в ложе «Лусаила». И все это сделало финал совершенно невероятным.
Аргентина и Франция продолжили неповторимый вечер еще на 30 с лишним минут. Месси не отменил дополнительное время ударом в добавленные минуты второго тайма — Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Команды искали и обменивались выпадами, где те и другие вставали под удары, а Месси отрабатывал в обороне.
Во втором экстра-тайме аргентинцы развернули очередную атаку, Лаутаро Мартинес с Месси дважды избежали попадания во «вне игры» (в том числе по линии с пятой точкой Варана), а Лионель отправил мяч в ворота после спасения Льориса. Спасение французов — еще один пенальти после удара Мбаппе и попадания мяча в руку Монтиэля. Килиан переиграл Эмилиано Мартинеса и оформил хет-трик (8 голов против 7 у Лео на ЧМ-2022). И это были еще не все моменты, Мартинес сделал спасение при выходе Коло Муани, финал дошел до серии пенальти.
Мбаппе и Месси открыли серию своими мячами. Мартинес отбил попытку Комана, а Тшуамени под давлением вратаря пробил мимо. Серию закрыл Монтиэль.
Аргентина после поражения-сенсации от Саудовской Аравии на старте дошла до золота через суперматч с Нидерландами и выдающийся финал с Францией. Месси выиграл свой чемпионат мира. Это просто космос.
Артем Агапов