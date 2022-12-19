Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022 со счета 2:2

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«Что касается футбольного матча — я смотрел вторую половину, с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», — сказал Путин, отвечая в понедельник на вопрос на пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию.

Глава российского государства подчеркнул, что «Аргентина — это футбольная страна». «Там люди, действительно, очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», — подчеркнул Путин.

При этом он поблагодарил обе боровшиеся в финале ЧМ команды за блестящую игру. «Мне кажется, что Господь Бог был в том числе на стороне болельщиков», — заметил глава российского государства. По его словам, обе сборные в финале — Аргентины и Франции — «создали настоящий праздник футбола для всех любителей спорта и футбола в мире». «Обе команды играли блестяще, поэтому надо сказать им большое спасибо. Действительно, драма была такая, до последней секунды, что называется, сражались. Сражались очень достойно. Но победил сильнейший», — заключил Путин.

В финале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции и в третий раз завоевала трофей. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. У французов хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.