Федерация футбола Франции хочет наказать авторов расистских сообщений об игроках после финала ЧМ

Оскорблениям расистского характера после проигранного финального матча чемпионата мира в Катаре со сборной Аргентины подверглись Кингсли Коман, Орельен Тчуамени, Рандаль Коло-Муани и Уго Льорис.

«После финала чемпионата мира несколько игроков сборной Франции стали объектами неприемлемых расистских и ненавистных высказываний в социальных сетях. FFF осуждает их и подаст жалобу на их авторов», — говорится в сообщении пресс-службы FFF.

На Евро-2021 Килиан Мбаппе подвергался оскорблениям в соцсетях после того, как не реализовал пенальти в матче ⅛ финала со Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти). После этого французский футболист выразил сожаление, что FFF не поддержала его.