Тренировки для набора мышечной массы: как выстроить занятия в зале и дома

Тренировки для набора мышечной массы — это силовые занятия с прогрессией нагрузки, создающие условия для роста мышц. Такой подход основан на базовых упражнениях и регулярном восстановлении. Ниже — готовые программы для зала и дома и принципы безопасного набора массы.