Спорт для девочек: как выбрать спортивную секцию по возрасту и интересам

Почему спорт важен для девочек
Не стоит заблуждаться и думать, что спорт и суровые тренировки — это чисто мальчишеская история. Для девочек работают те же самые плюсы занятий. Неоднократно проводились исследования, которые доказывали, что спорт помогает ребенку-девочке лучше чувствовать себя в коллективе. Как минимум, соревнования и достижения в спорте делают человека увереннее. А это для девушки в современном обществе может быть даже важнее, чем юноше, из-за большого давления и иногда снисхождения в адрес «слабого» пола. О пользе спорта для здоровья все давно известно — любой ребенок может ощутить на себе это влияние. Не зря олимпийский девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее!». Иммунитет, силы и навыки будут прокачиваться в любой дисциплине. Главное — не ошибиться с выбором и дать дочке то, что ей нужно.
Как выбрать вид спорта для девочек
Правильно подобрать виды спорта для девочек вам помогут несколько правил. О них поговорим ниже.
Учитываем возраст
Отдавать девочку в спорт слишком рано можно. Но не забывайте, что в большинстве видов спорта набор осуществляется с четырех, а то и 5 лет. Занятия в более раннем возрасте возможны. Но лучше пусть они проходят под вашим присмотром и непродолжительный промежуток времени — примерно полчаса на тренировку.
Оцениваем физические данные и темперамент
Темперамент девочки — то, на что вы должны обратить внимание в первую очередь. Энергичным сангвиникам и холерикам очень хорошо подходит командный спорт, боевые виды искусств. Там можно с успехом показать свою волю к победе. Флегматики лучше показывают себя в шахматах, стрельбе, тяжелой атлетике, обладают хорошей выносливостью. Меланхоликам могут подойти спокойные виды спорта — конный и парусный спорт, шахматы.
Еще один фактор — физические данные. От них зависит вероятность успеха в спорте, а, значит, и удовлетворенность занятиями. Маленькие и миниатюрные девочки хорошо адаптируются к нагрузкам в балете и гимнастике. Если вы видите, что ваша дочка достаточно выносливая — есть смысл отдать ее в велоспорт или даже в боевые искусства. Если телосложение развито не так хорошо, ребенка можно отдать на волейбол, фехтование или лыжи.
Если у девочки равномерно развиты плечи и бедра, а мускулатура имеет среднее развитие, ей подойдут игровые виды спорта, картинг, фигурное катание и байдарки. Девочки с мышечным типом личности лучше адаптируются в силовых видах. Есть еще четвертый вариант — дигестивный тип сложения невысокий рост, широкая грудная клетка и склонность к полноте. Ребенок с таким типом может достичь успехов в единоборствах.
Как понять, что секция подошла
Если вы учли все факторы, обсудили с дочкой ее интересы и желания и выбор тренировки оказался правильным — она будет ходить на них долгое время. У вас не будет причин переживать и выслушивать просьбы о том, чтобы пропустить занятие по какой-либо надуманной причине. А если эти причины, вдруг, появляются — возможно, что-то не так, и нужно выбрать другую дисциплину.
Виды спорта для девочек по возрасту
А теперь перейдем к подробному перечню видов спорта. В разном возрасте у вашего ребенка будет все больше выбора в занятиях. Начнем с раннего детства.
С 3 — 4 лет
В 3 или 4 года ребенок уже сможет ходить на полноценные тренировки, чтобы привыкать к нагрузкам. Девочке этого возраста отлично подойдут спортивная и художественная гимнастики, аэробика, плавание или же танцы. Выбор богатый.
С 5 — 6 лет
В этом возрасте ваш ребенок достаточно подрос, уже многое понимает и готов к занятиям в секции. Родители могут отдать дочку на волейбольные тренировки, баскетбол, фигурное катание, теннис, футбол. Хорошим вариантом станет легкая атлетика или боевые искусства.
7 — 10 лет
Период начальной школы крайне важен для любого ребенка. Школа кардинально меняет распорядок дня девочки. Постоянные уроки, которых с каждым годом становится все больше могут утомить ребенка. Поэтому спорт для девочек в 10 лет будет не просто полезен для здоровья, он будет переключать внимание и даст отдохнуть от постоянной учебы. В первые пару лет школы, 7 — 8 лет, девочке подойдут такие виды спорта, как лыжный спорт, биатлон, гольф. В 9 — 10 лет ваша дочь может обратить внимание на велоспорт, верховую езду, греблю, фехтование или тяжелую атлетику.
11 — 13 лет
11, 12 и 13 лет — это уже достаточно осознанный возраст для девочки, в котором она может подобрать себе вид спорта. Возможностей реализовать себя в разных видах спорта становится больше. Заниматься ребенок может альпинизмом, бобслеем, триатлоном или же скалолазанием.
14 лет и старше
В этом возрасте девочку тоже можно отправить на спортивную секцию. Итоговое решение, скорее всего, уже будет оставаться за подростком. Самое главное — чтобы противопоказания по здоровью отсутствовали. Потому что в этом возрасте ребенку доступны все дисциплины, каким только могут обучать в вашем городе.
Лучшие спортивные секции для девочек
Ниже поговорим о популярных и подходящих вариантах, какой спорт для девочек бывает и куда можно отправить ребенка.
Спортивная гимнастика
Один из лучших видов спорта для девочек. В этот вид спорта ребенка можно отдать уже в возрасте 3-х лет. Оптимальный возраст для начала — 5 лет. Занятия включают в себя вольные упражнения, опорные прыжки, а также упражнения на снарядах. К плюсам занятий относится развитие всех групп мышц. Кроме того, в результате занятий улучшается растяжка и координация. К минусам можно отнести высокий риск травмы. Непросто будет также найти хорошую секцию с полным доступом ко всем снарядам дисциплины. Особенно это касается маленьких городов.
Бальные танцы
Этот вид спорта наверняка входит в топ самых популярных для девочек. Он также благоприятно влияет на здоровье ребенка. Но есть и другие преимущества. В первую очередь, не стоит забывать о том, что это парный спорт. То есть ребенок будет развиваться не только физически, но и эмоционально, учась взаимодействовать с противоположным полом. Кроме того, это очень эффектная дисциплина — яркие костюмы, музыка, отточенные движения. Все это повлияет на формирование характера, научит девочку женственности. К минусам относится высокая стоимость увлечения: костюмы, переезды и занятия, как правило, стоят денег.
Верховая езда
Эти тренировки также нельзя отнести к дешевому удовольствию. Не везде можно найти места для тренировок. Но девочкам, как и мальчикам, может понравиться эта дисциплина. Обычно сюда можно отдать ребенка в возрасте 8 — 9 лет. Конный спорт отлично подходит для девочек. Дисциплина благоприятно влияет на осанку, частое нахождение на свежем воздухе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Взаимодействие с лошадьми улучшает стрессоустойчивость, поэтому психика ребенка становится крепче.
Фигурное катание
Еще один вид спорта, который отлично подойдет для девочки. Выступления фигуристок зачастую привлекают внимание ребенка, которому хочется быть похожим на чемпионок. Кататься на коньках можно и зимой, и летом — крытые катки позволяют. Плюсы занятий очевидны: польза для здоровья, интересные тренировки. Минусы: высокая травматичность. Кроме того, очень сложно пробиться на профессиональный уровень. Стандартного количества тренировок, которые предлагают бесплатные секции явно не хватит. А дополнительные стоят немаленьких денег.
Акробатика
Один из тех видов спорта, куда девочку можно отдать в возрасте 3 — 4 лет. По своей сути — это подвид гимнастики, в котором упор делается на балансировку, прыгучесть и гибкость. Элементы спортивной акробатики выполняются на ковре или специальной дорожке. Цирковая акробатика — это зрелищный. В нее входят прыжковые, комические и воздушные элементы. Все это наверняка понравится многим.
Минусы здесь те же, что и в гимнастике. Только травмы в случае с цирковой акробатикой могут быть куда серьезнее. Зато при грамотных тренировках очень хорошо развиваются координация и чувство равновесия.
Командные виды спорта
Список командных видов спорта достаточно обширен. Основные — это игры с мячом. Именно они хорошо подходят для девочек: футбол, баскетбол и волейбол в детском возрасте мало кого могут оставить равнодушным.
Плюсами таких занятий остается их доступность. В футбол, волейбол и баскетбол играют практически в каждой школе. Научиться играть можно на площадках залов или даже на улице.
К минусам также можно отнести травматичность. В футболе она на первый взгляд выше, чем в волейболе или баскетболе. В остальном плюсы для здоровья явно перевешивают. Существуют даже варианты, когда баскетбол можно совмещать с футболом. Но самое главное — не перегрузите своего ребенка.
Плавание
Суть спорта — преодоление дистанций на воде в разных стилях передвижения (брасс, баттерфляй, на спине, кроль). Очень полезная дисциплина. Плавание отлично развивает мышечный корсет, особенно, спину, улучшает кровообращение, делает иммунитет крепче. Есть и противопоказания: проблемы с почками, судороги, пороки сердца, обострение хронических болезней.
Легкая атлетика
Бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, метания молота или диска. Укрепление всего организма и позитивное влияние на здоровье. В марафонских дистанциях к тому же тренируется выносливость. Минусы все те же: риск получения травмы и осторожность в занятиях при наличии противопоказаний. Но велика вероятность того, что вашей дочке одна из дисциплин королевы спорта точно понравится.
Большой теннис
В этом виде спорта обычно соперничают два игрока. С помощью ракетки спортсмену нужно переправить мяч на чужую половину корта. Поединки длятся очень долго, такая нагрузка укрепляет сердце, развивает выносливость. Из минусов этого спорта выделим дороговизну тренировок. В маленьком городе будет достаточно сложно найти подходящего специалиста.
Советы родителям: как поддержать ребенка в спорте
Далее расскажем, как выбрать спорт для девочки так, чтобы она не забросил тренировки. Воспользуйтесь этими советами, и вашему ребенку будет проще проявить себя в той или иной дисциплине.
Как не перегрузить
Тренировки не должны проходить каждый день. На первых порах может быть достаточно одного занятия в неделю, а далее оптимальный режим — 2−3 раза. К тому же не стоит отправлять ребенка сразу на футбол, хоккей и самбо. В современном ритме это может повлечь серьезную перегрузку юного организма. Также не забывайте, что нагрузка должна быть посильной именно вашему ребенку. В случае необходимости можно обсудить с тренером индивидуальный план занятий.
Как не заставлять, а мотивировать
Совет для тех, чья дочка начинает терять интерес к занятиям. Можно использовать соревновательный дух подростка и пообещать какие-то бонусы за достижения. Бывает, что ребенок может не понимать, зачем ему та или иная занятость. Постановка целей — отличная мотивация, которая отличается от системы вознаграждений большей осознанностью вашей дочки.
Как сочетать спорт и учебу
Помочь в этом может составление распорядка дня. Так у вашего ребенка появится понимание, какое время надо уделять учебе, а какое — спорту. Кроме того, вы можете помочь вашему ребенку с расставлением приоритетом, помогать ему на забросить учебу в пользу более интересных занятий.
Слушайте ребенка
Совет для все родителей. Важно внимательно отнестись к переживаниям ребенка и помочь ему найти альтернативные решения проблем, которые у него могут возникать в спорте. Не торопите его с решением проблем и не пытайтесь резко переключить внимание. Возможно, ваша дочь обозначит вам проблему в занятиях, которую вы можете решить совместно.
Не ругайтесь
Совет для всех. Но ключевую роль он играет для меланхоликов, которые болезненно воспринимают критику. Мотивировать ребенка нужно осторожно, чтобы у него не возникло желание бросить спорт.
Не отдавайте в спорт резко
Этот совет подойдет для тех, кто отдает ребенка в спорт в раннем возрасте. Привыкнуть к изменениям в жизни малышу может быть сложно. Если вы только-только отдали трехлетнюю девочку в гимнастику — первое время будьте с ней на занятиях до конца.
Какой вид спорта подходит для девочки с ограничением по здоровью
К сожалению, не все дети обладают идеальным здоровьем. Но спорт настолько многообразен, что вариант занятости можно подобрать, даже если у девочки имеются какие-то хронические заболевания.
- Если у ребенка есть болезни нервной системы, то можно рассмотреть такие тренировки: пилатес, йогу и плавание.
- Детям со слабыми легкими, сердечно-сосудистыми заболеваниями большие нагрузки противопоказаны. Но заниматься общей физической подготовкой не запрещено.
- Футбол, баскетбол и волейбол — полезны для тех, что хочет укрепить сердце и легкие.
- Если существуют проблемы с костями или суставами, гимнастика ребенку не подойдет.
Чек-лист: советы родителям, как выбрать спорт для девочек
Освежите в голове основные правила, которые помогут вам правильно подобрать спорт для девочки.
- Обязательно учитывайте возраст ребенка: не отдавайте девочку в спорт слишком рано.
- Соотнесите желания ребенка и его возможности. Иногда проблемы со здоровьем могут стать препятствием для занятий.
- Не забудьте учесть темперамент девочки и ее личные желания.
- Физические данные ребенка тоже играют важную роль при выборе тренировок.
- Не перегружайте ребенка. Девочка должна успевать заниматься учебой и тренировками. Занятия не должны накладываться друг на друга.