Спорт для девочек: как выбрать спортивную секцию по возрасту и интересам

Не стоит заблуждаться и думать, что спорт и суровые тренировки — это чисто мальчишеская история. Для девочек работают те же самые плюсы занятий. Неоднократно проводились исследования, которые доказывали, что спорт помогает ребенку-девочке лучше чувствовать себя в коллективе. Как минимум, соревнования и достижения в спорте делают человека увереннее. А это для девушки в современном обществе может быть даже важнее, чем юноше, из-за большого давления и иногда снисхождения в адрес «слабого» пола. О пользе спорта для здоровья все давно известно — любой ребенок может ощутить на себе это влияние. Не зря олимпийский девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее!». Иммунитет, силы и навыки будут прокачиваться в любой дисциплине. Главное — не ошибиться с выбором и дать дочке то, что ей нужно.