Спорт для подростков: здоровье и перспективы для будущего

В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно подобрать спорт для детей и подростков, на что родители просто обязаны обратить внимание.
Почему спорт важен для современных подростков
Регулярные занятия спортом необходимы для подрастающего организма. Почему виды спорта важны для детей — читайте ниже.
- У ребенка развиваются координация, ловкость, моторика, скорость реакции.
- Нагрузки помогают укрепить иммунитет и важнейшие системы организма.
- Насыщение кислородом во время тренировок улучшит сон ребенка.
- Во время упражнений вырабатывается гормон дофамин, который положительно влияет на настроение.
- Регулярные занятия влияют и на навыки коммуникации ребенка. Ведь, как правило, тренировки проходят в группах, что помогает подростку находить общий язык с другими детьми.
- Спорт формирует характер человека. Достижения в любом виде спорта не даются легко и заставляют много и упорно трудиться для положительного результата. Придерживаясь такого подхода, можно вырастить чемпиона.
Как подобрать спорт для подростка
Угадать с видом спорта, который подойдет вашему ребенку, на самом деле не так просто. Дело даже не в том, что интересы детей слишком быстро меняются. Обратите внимание на следующие советы:
- Учитывайте возраст ребенка. В раннем детстве для малыша подходят одни виды спорта, но чем дальше — тем больше выбора. Традиционно на тренировки детей начинают отдавать в 4 года. В этом возрасте доступны фигурное катание, плавание, художественная гимнастика. Позднее можно задуматься о командных видах спорта и других дисциплинах.
- Соотнесите возможности ребенка с требованиями спортивных дисциплин. Каждый вид спорта требует особенной подготовки. Для плавания нужно иметь развитые плечи и спину, для гимнастики — гибкость и ловкость. Понятно, что все эти навыки можно натренировать, но база в самом начале тоже должна быть.
- Но не мыслите стереотипами. Вот такая вот тонкая грань. Просто хорошие данные позволят легче стартовать в том или ином виде, но гарантией правильного выбора не будут. Если у ребенка нет желания — никакие особенности телосложения ему не помогут.
- Поэтому поговорите с ребенком о его предпочтениях. Интересы вашего ребенка должны стоять на первом месте. Ведь на тренировки ходить не вам, а ему.
- Темперамент тоже играет роль. Энергичным сангвиникам и холерикам очень хорошо подходят командные виды спорта и боевые виды искусств. Там можно с успехом показать свою волю к победе. Флегматики лучше показывают себя в шахматах, стрельбе, тяжелой атлетике, обладают хорошей выносливостью. Меланхоликам могут подойти спокойные виды спорта — конный и парусный спорт, шахматы.
- Состояние здоровья ребенка должно позволять тренироваться. Прежде чем отправить малыша на определенную секцию, убедитесь, что у него нет противопоказаний по здоровью.
Какой вид спорта выбрать девочке-подростку
Пусть это отчасти стереотип, но одни виды спорта традиционно лучше подходят для девочек, а другие — для мальчиков. Конечно же, с оговорками. Ниже покажем список занятий для девочек и ответим на вопрос, как выбрать вид спорта для этой части подростков.
Спортивная гимнастика
Один из лучших видов спорта для девочек. Сюда ребенка можно отдать уже в возрасте 3-х лет. Оптимальный возраст для начала — 5 лет. Тренировки включают в себя вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на снарядах. Гимнастика развивает все группы мышц, в результате занятий улучшаются растяжка и координация. Неприятным минусом будет высокий риск получения травмы.
Бальные танцы
Этот вид спорта всегда входит в список самых популярных для девочек. Он также благоприятно влияет на здоровье ребенка. Но есть и другие преимущества. В первую очередь, не стоит забывать о том, что это парный спорт. То есть ребенок будет развиваться не только физически, но и эмоционально, учась взаимодействовать с противоположным полом. Кроме того, это очень эффектная дисциплина — яркие костюмы, музыка, отточенные движения. Все это повлияет на формирование характера, научит девочку женственности. К минусам относится высокая стоимость увлечения: костюмы, переезды и занятия, как правило, стоят денег.
Верховая езда
Подходящий вид спорта для подростков-девочек. Не везде можно найти места для тренировок, но это уже вторичный вопрос. Обычно сюда можно отдать ребенка в возрасте 8 — 9 лет. Конный спорт отлично подходит для девочек. Дисциплина благоприятно влияет на осанку, частое нахождение на свежем воздухе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Взаимодействие с лошадьми улучшает стрессоустойчивость, поэтому психика ребенка становится крепче.
Фигурное катание
Еще один вид спорта, который отлично подойдет для девочки. Выступления фигуристок зачастую привлекают внимание ребенка, которому хочется быть похожим на чемпионок. Кататься на коньках можно и зимой, и летом — крытые катки позволяют. Плюсы занятий очевидны: польза для здоровья, интересные тренировки. Минусы: высокая травматичность. Кроме того, очень сложно пробиться на профессиональный уровень. Стандартного количества тренировок, которые предлагают бесплатные секции явно не хватит. А дополнительные стоят немаленьких денег.
Акробатика
Один из тех видов спорта, куда девочку можно отдать в возрасте 3 — 4 лет. По своей сути — это подвид гимнастики, в котором упор делается на балансировку, прыгучесть и гибкость. Элементы спортивной акробатики выполняются на ковре или специальной дорожке. Цирковая акробатика — это зрелищный. В нее входят прыжковые, комические и воздушные элементы. Все это наверняка понравится многим.
Минусы здесь те же, что и в гимнастике. Только травмы в случае с цирковой акробатикой могут быть куда серьезнее. Зато при грамотных тренировках очень хорошо развиваются координация и чувство равновесия.
Командные виды спорта
Список командных видов спорта достаточно обширен. Основные — это игры с мячом. Именно они хорошо подходят для девочек: футбол, баскетбол и волейбол в детском возрасте мало кого могут оставить равнодушным.
Плюсами таких занятий остается их доступность. В футбол, волейбол и баскетбол играют практически в каждой школе. Научиться играть можно на площадках залов или даже на улице.
К минусам также можно отнести травматичность. В футболе она на первый взгляд выше, чем в волейболе или баскетболе. В остальном плюсы для здоровья явно перевешивают. Существуют даже варианты, когда баскетбол можно совмещать с футболом. Но самое главное — не перегрузите своего ребенка.
Плавание
Суть спорта — преодоление дистанций на воде в разных стилях передвижения (брасс, баттерфляй, на спине, кроль). Очень полезная дисциплина. Плавание отлично развивает мышечный корсет, особенно, спину, улучшает кровообращение, делает иммунитет крепче. Есть и противопоказания: проблемы с почками, судороги, пороки сердца, обострение хронических болезней.
Легкая атлетика
Бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, метания молота или диска. Укрепление всего организма и позитивное влияние на здоровье. В марафонских дистанциях к тому же тренируется выносливость. Минусы все те же: риск получения травмы и осторожность в занятиях при наличии противопоказаний. Но велика вероятность того, что вашей дочке одна из дисциплин королевы спорта точно понравится.
Большой теннис
В этом виде спорта обычно соперничают два игрока. С помощью ракетки спортсмену нужно переправить мяч на чужую половину корта. Поединки длятся очень долго, такая нагрузка укрепляет сердце, развивает выносливость. Из минусов этого спорта выделим дороговизну тренировок. В маленьком городе будет достаточно сложно найти подходящего специалиста.
Какой вид спорта выбрать мальчику-подростку
У мальчиков тоже имеются свои фавориты в видах спорта. Расскажем и о них.
Единоборства
Возможно, для вашего мальчика именно единоборства — лучший спорт. Это широкий спектр занятий куда можно отправить ребенка. Чаще всего детей интересуют японские, китайские и тайские виды боевых искусств. Ушу, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, айкидо, тайский бокс, кикбоксинг — скучно мальчикам на таких занятиях бывает редко. Все дисциплины учат драться, отличаются правила ведения боя. Тренировки научат ребенка базовым навыкам самозащиты, помогут справиться со страхами или комплексами. Мальчик благодаря занятиям станет сильнее как в физическом, так и в эмоциональном плане. Из минусов занятий стоит отметить травматичность, поэтому ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими сопутствующими болезнями стоит заниматься единоборствами с осторожностью.
Командные виды спорта
Футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, гандбол, да даже флаг-футбол (бесконтактная версия американского футбола) с лаптой. Эти виды спорта точно созданы для мальчиков и, наверное подойдут вашему малышу. Куда именно вы можете отправить ребенка, можно обсудить с ним.
Автоспорт
Кто из мальчиков не любит автомобили? Координация, внимательность и скорость принятия решений — все эти навыки можно развить, управляя транспортом. В первую очередь, когда речь идет о гонках для детей, подразумевается картинг. Это очень эффектный для мальчика вид спорта, но он имеет ряд минусов. Самый очевидный — это дорого. Покупать нужно не только костюм и защиту. Скорее всего приобрести нужно будет и сам карт. А это недешевое удовольствие. В копеечку выйдет и обслуживание техники, и поиск подходящего места для тренировок, и даже банально участие в соревнованиях. Но если вы можете себе это позволить — ваш ребенок наверняка будет счастлив.
Скалолазание
В последнее время скалодромов в России становится все больше. А уж дети во все времена любили куда-нибудь залезть: деревья, крыши домов и так далее. Особенно это касается мальчиков. Скалолазание предлагает покорение вершин на трудность, скорость, а также боулдеринг, где преодолеваются небольшие валуны в акробатическом стиле. Все это — серьезная опасность для рук, ног, шеи, спины и суставов, если человек имеет слабую подготовку. Даже тем, что натренировал дисциплины не одну тысячу раз, придется быть крайне осторожными.
Горнолыжный спорт
Слаломы, скоростные спуски, фристайлы — если ваш ребенок любит экстрим, возможно, стоит выбрать это направление. Такие тренировки требуют координации и реакции. Но нужно понимать риски. Даже самая маленькая помарка на высокой скорости может обернуться серьезной травмой, а то и трагедией. Переломы в случае таких занятий вряд ли обойдут стороной спортсмена. Хорошо, если их будет 1 или 2, без серьезных последствий. Зато смотрятся горнолыжные баталии невероятно привлекательно.
Индивидуальные виды спорта
К самым популярным индивидуальным видам спорта можно отнести многие дисциплины. Так как часть из них уже упоминались в подборке для девочек, просто перечислим дисциплины, на которые вы можете отправить и мальчиков.
- Плавание
- Легкая атлетика
- Большой теннис
- Фигурное катание
- Шахматы
- Лыжный спорт
Как мотивировать подростка заниматься спортом
Лень и потеря интереса к той или иной деятельности часто сопровождают ребенка. Детей очень легко увлечь чем-то, но вот сохранить начальный азарт у детей обоих полов может быть сложно. Со временем ребенку может показаться, что выбранный спорт на самом деле скучный или же слишком тяжелый. В таком случае малыш просто перестанет стараться или вообще начнет прогуливать тренировки. А допустить этого нельзя.
Если вы столкнулись с такой проблемой, действовать можно несколькими способами. Самое первое — поговорите с ребенком. После этого вам станут понятны причины такого поведения. Может быть, нужно будет снизить нагрузку или поменять вид занятий. Ничего страшного в этом нет.
Если же вопрос не в том, что ребенку не подходит выбранная дисциплина, можно попробовать мотивировать его получением каких-либо бонусов за достижения. Самое главное — не превратить занятия в коммерцию для ребенка, к хорошему это не приведет. Но грамотная мотивация даст толчок к совершенствованию.
Самое главное — никогда не ругайте ребенка за то, что успехи в спорте могут быть не такими глобальными, как в самых радужных ожиданиях. Но это не означает чью-либо вину. Не стоит перегружать ребенка дополнительными занятиями только ради удовлетворения ваших ожиданий. Слова классика про то, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», сюда подходят как нельзя лучше. Доволен в первую очередь должен быть ребенок, а не вы.
Главное о спорте для подростков
- Освежите в своей голове главные принципы выбора секции для ваших детей.
- Спорт действительно полезен, это не просто слова. При правильном подходе занятия укрепят психологическое и физическое здоровье.
- Выбирая секцию, обратите внимание на следующие факторы: возраст ребенка, его физическое развитие, черты характера.
- Убедитесь, что понравившийся спорт, не навредит, ведь у ребенка могут быть противопоказания по здоровью.
- Виды спорта для девочек и мальчиков во многом совпадают. Но традиционно девочкам может понравиться гимнастика, акробатика, танцы.
- Мальчики могут хорошо проявить себя в скалолазании, автогонках, горнолыжном спорте, хоккее.
- Одинаково для подростков подходят следующие виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, плавание, шахматы, фигурное катание
и т. д.
- Если у ребенка возникли проблемы в спорте — сначала обсудите их вместе, и только потом решайте этот вопрос.