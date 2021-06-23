Дешам отомстит за поражение на Евро-2016: анонс матча Португалия — Франция

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
19:00Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
19:00Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
22:00Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
22:00Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
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29.06Не началсяАнглия
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29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
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23
3
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23
4
Венгрия
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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Дешам отомстит за поражение на Евро-2016: анонс матча Португалия — Франция

Роналду против Мбаппе.

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Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
Группа F, 23.06.2021, 22:00

Португалия-Франция-

Португалия оставила ужасно впечатление в матче против Германии. С самого начала команда села к своей штрафной, выставив автобус, весь расчет был на контратаки по примеру французов. Розыгрыш мяча от своей штрафной под прессингом приводил к быстрый потере и оборона с 38-летним Пепе вынуждена была отбивать одну атаку за другой. Одна контратака даже завершилась голом — Бернарду, Жота и Роналду разыграли все идеально, — но этого было мало. Форварды не дорабатывали в обороне, почему-то не прессинговали Крооса, поэтому немцы все время старались отдавать обостряющие передачи в штрафную. Такого давления не выдержал даже Диаш, лучший защитник АПЛ. Итог известен — 2:4.

Франция в своей манере никуда не спешит. Команда потеряла два очка в матче с Венгрией, но при этом прошла в плей-офф и сохранила хорошие шансы на первое место в группе. Прагматичный подход Дешама ограничивает игру французов в атаке — особенно, когда против них начинают плотно обороняться. В отборе на Евро проблемы были с Турцией, прошлой осенью умудрились проиграть финнам, а уже в этом году была домашняя ничья с Украиной. Та же проблема и на чемпионате Европы: атака пока не проснулась. Мбаппе в этом сезоне побил личный рекорд по голам (42), Бензема забил 30 за «Реал», но никто из них пока не отличился на Евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из главных проблем для Португалии — Фернандеш не в форме. Бруну пассивно играл в двух матчах, видимо, сказывается усталость после яркого сезона в «Ман Юнайтед». Вместо него Сантуш может выпустить Моутинью. Атаку можно усилить также усилить Феликсом, а вот что делать с защитой непонятно. Семеду был плох на правом фланге, Пепе тоже не хватает скорости в таком возрасте. Что-то менять в составе будет и Дешам. Он недоволен действиями Павара, поэтому сегодня справа в обороне планируется выход Кунде из «Севильи». Трио в атаке останется прежним, от Гризманна, Мбаппе и Бензема ждут большего, чем один гол за две игры.

Обе команды предпочитают действовать на контратаках, так что интересно, кому из них все-таки придется владеть мячом. Португалию устраивает и ничья, и даже поражение с минимальным счетом, но вряд ли они настраиваются на такой сценарий, все-таки такие суперзвезды, как Роналду, болезненно реагируют на поражения, а если их будет два подряд… А все-таки игровых проблем у португальцев больше. В свою очередь, Франция хочет победить и занять первое место, так их путь в плей-офф будет проще. Плюс выкинуть из турнира такого опасного соперника, как Португалия, всегда выгодно. Заодно это будет реванш за поражение 5 лет назад на домашнем Евро. БК Winline на победу Франции предлагает коэффициент 2,27.

Андрей Санталов

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