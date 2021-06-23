Дешам отомстит за поражение на Евро-2016: анонс матча Португалия — Франция

Португалия оставила ужасно впечатление в матче против Германии. С самого начала команда села к своей штрафной, выставив автобус, весь расчет был на контратаки по примеру французов. Розыгрыш мяча от своей штрафной под прессингом приводил к быстрый потере и оборона с 38-летним Пепе вынуждена была отбивать одну атаку за другой. Одна контратака даже завершилась голом — Бернарду, Жота и Роналду разыграли все идеально, — но этого было мало. Форварды не дорабатывали в обороне, почему-то не прессинговали Крооса, поэтому немцы все время старались отдавать обостряющие передачи в штрафную. Такого давления не выдержал даже Диаш, лучший защитник АПЛ. Итог известен — 2:4.



Франция в своей манере никуда не спешит. Команда потеряла два очка в матче с Венгрией, но при этом прошла в плей-офф и сохранила хорошие шансы на первое место в группе. Прагматичный подход Дешама ограничивает игру французов в атаке — особенно, когда против них начинают плотно обороняться. В отборе на Евро проблемы были с Турцией, прошлой осенью умудрились проиграть финнам, а уже в этом году была домашняя ничья с Украиной. Та же проблема и на чемпионате Европы: атака пока не проснулась. Мбаппе в этом сезоне побил личный рекорд по голам (42), Бензема забил 30 за «Реал», но никто из них пока не отличился на Евро.