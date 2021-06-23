Дешам отомстит за поражение на Евро-2016: анонс матча Португалия — Франция

Португалия оставила ужасно впечатление в матче против Германии. С самого начала команда села к своей штрафной, выставив автобус, весь расчет был на контратаки по примеру французов. Розыгрыш мяча от своей штрафной под прессингом приводил к быстрый потере и оборона с 38-летним Пепе вынуждена была отбивать одну атаку за другой. Одна контратака даже завершилась голом — Бернарду, Жота и Роналду разыграли все идеально, — но этого было мало. Форварды не дорабатывали в обороне, почему-то не прессинговали Крооса, поэтому немцы все время старались отдавать обостряющие передачи в штрафную. Такого давления не выдержал даже Диаш, лучший защитник АПЛ. Итог известен — 2:4.
Франция в своей манере никуда не спешит. Команда потеряла два очка в матче с Венгрией, но при этом прошла в плей-офф и сохранила хорошие шансы на первое место в группе. Прагматичный подход Дешама ограничивает игру французов в атаке — особенно, когда против них начинают плотно обороняться. В отборе на Евро проблемы были с Турцией, прошлой осенью умудрились проиграть финнам, а уже в этом году была домашняя ничья с Украиной. Та же проблема и на чемпионате Европы: атака пока не проснулась. Мбаппе в этом сезоне побил личный рекорд по голам (42), Бензема забил 30 за «Реал», но никто из них пока не отличился на Евро.
Одна из главных проблем для Португалии — Фернандеш не в форме. Бруну пассивно играл в двух матчах, видимо, сказывается усталость после яркого сезона в «Ман Юнайтед». Вместо него Сантуш может выпустить Моутинью. Атаку можно усилить также усилить Феликсом, а вот что делать с защитой непонятно. Семеду был плох на правом фланге, Пепе тоже не хватает скорости в таком возрасте. Что-то менять в составе будет и Дешам. Он недоволен действиями Павара, поэтому сегодня справа в обороне планируется выход Кунде из «Севильи». Трио в атаке останется прежним, от Гризманна, Мбаппе и Бензема ждут большего, чем один гол за две игры.
Обе команды предпочитают действовать на контратаках, так что интересно, кому из них все-таки придется владеть мячом. Португалию устраивает и ничья, и даже поражение с минимальным счетом, но вряд ли они настраиваются на такой сценарий, все-таки такие суперзвезды, как Роналду, болезненно реагируют на поражения, а если их будет два подряд… А все-таки игровых проблем у португальцев больше. В свою очередь, Франция хочет победить и занять первое место, так их путь в плей-офф будет проще. Плюс выкинуть из турнира такого опасного соперника, как Португалия, всегда выгодно. Заодно это будет реванш за поражение 5 лет назад на домашнем Евро. БК Winline на победу Франции предлагает коэффициент 2,27.
Андрей Санталов