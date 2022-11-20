Месси вернулся в общую группу сборной Аргентины, пишут СМИ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе сборной Аргентины в преддверии старта национальной команды на чемпионате мира в Катаре, сообщает Ole.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе сборной Аргентины в преддверии старта национальной команды на чемпионате мира в Катаре, сообщает Ole.
Сборная Аргентины в воскресенье провела очередную тренировку после прибытия в Катар, и Месси занимался наравне с партнерами. Ранее, в субботу, 35-летний аргентинский форвард работал по индивидуальной программе и без мяча.
Ранее в октябре Месси пропустил несколько матчей «Пари Сен-Жермен» из-за повреждения.
Сборная Аргентины начнет выступление на турнире во вторник, 22 ноября, матчем против сборной Саудовской Аравии. Также соперниками аргентинцев по групповому этапу являются команды Мексики и Польши.