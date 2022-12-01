Марокко обыграло Канаду и вышло в ⅛ финала ЧМ с первого места в группе

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
18:00ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
22:00Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
22:00Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1EХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не началсяМарокко2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
20:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марокко обыграло Канаду и вышло в ⅛ финала ЧМ с первого места в группе

ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Марокко пробились в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре с первого места в группе F.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В четверг на стадионе «Эль-Тумама» марокканцы в матче третьего тура группового этапа обыграли команду Канады со счетом 2:1. У победителей голы забили Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несири (23), на 40-й минуте мяч в свои ворота срезал Наиф Агер, забив первый автогол на чемпионате мира.

Сборная Марокко набрала 7 очков в трех матчах и заняла первое место в таблице квартета. За выход в ¼ финала чемпионата мира марокканцы поспорят со второй командой из группы E. Команда Канады проиграла все три матча на турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Марокко пробилась в плей-офф впервые с 1986 года, а также стала первой африканской командой с 1998 года, сумевшей выиграть группу на чемпионате мира, тогда это сумела сделать сборная Нигерии.

Со второго места в группе F в плей-офф вышли финалисты чемпионата мира в России хорваты (5 очков), бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы (4) заняли третье место и покинули турнир.

Канада
1:2
Первый тайм: 1:2
Марокко
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не стал лечиться от рака и посетил семь ЧМ: история легендарного болельщика
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Сбор средств: сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ
Главные судейские «убийства» на чемпионатах мира по футболу
Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет!
Время Бельгии ушло
Сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Полузащитник сборной Камеруна Ондуа выставил бутсы с флагом России на благотворительный аукцион
В Гане уже 12 лет считают форварда Уругвая Суареса дьяволом
В ФИФА объяснили увеличение компенсированного времени на чемпионате мира
Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро и отказался платить
Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола в матче с Тунисом на ЧМ
Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ
Вратарь сборной Польши проиграл Месси 100 евро и не собирается их отдавать
Месси ответил на обвинения в оскорблении Мексики на чемпионате мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
Кадр дня
Футболисты сборной Мексики узнали, что не прошли в плей-офф
Игрока сборной Саудовской Аравии выписали из больницы после двух операций
Защитник сборной Англии улетел домой по личным причинам до конца ЧМ
Тренер сборной Аргентины Скалони раскритиковал расписание ЧМ-2022 после выхода в плей-офф
СМИ: сборная Бразилии по футболу сыграет с командой Камеруна резервным составом
Месси ужасно бьет пенальти — есть три версии, почему. На ЧМ-2022 Лео опять облажался
«Это провал». Главный тренер сборной Мексики Мартино объявил о своей отставке после вылета с ЧМ
Польша трусливо обороняла 0:2 с Аргентиной, чтобы выйти в плей-офф по правилу фэйр-плей. Что это такое?
Левандовски назвал «счастливой неудачей» выход в плей-офф ЧМ после поражения от Аргентины
Викторина
Правда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию
Месси — о матче Аргентины с Австралией в ⅛ ЧМ: это будет очень сложная игра
Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой
Сборная Аргентины обыграла команду Польши в матче чемпионата мира
Сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира
Аргентина опередила Италию по числу футболистов, забивавших на чемпионате мира
Роналду не тренировался вместе со сборной Португалии накануне матча с Южной Кореей
Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
22Развязка в группе C: Месси смог, поляков спасли саудовцы
19Развязка в группе D: Австралия в плей-офф, Дания — последняя
19Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
14Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
Чемпион мира по боксу Альварес извинился перед Месси за «неуместные замечания»
Голкипер сборной Польши Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд
Месси обошел Марадону и установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей на ЧМ
Дешам — о поражении Франции Тунису: «Мои решения помогут нам через четыре дня»
Сборная Дании стала одной из худших представительниц Европы в истории чемпионатов мира
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
У Франции нет резерва: Тунис сенсационно победил, но не попал в плей-офф
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Австралия обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ
Франция проиграла Тунису на чемпионате мира
Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь