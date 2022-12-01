Марокко обыграло Канаду и вышло в ⅛ финала ЧМ с первого места в группе

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В четверг на стадионе «Эль-Тумама» марокканцы в матче третьего тура группового этапа обыграли команду Канады со счетом 2:1. У победителей голы забили Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несири (23), на 40-й минуте мяч в свои ворота срезал Наиф Агер, забив первый автогол на чемпионате мира.

Сборная Марокко набрала 7 очков в трех матчах и заняла первое место в таблице квартета. За выход в ¼ финала чемпионата мира марокканцы поспорят со второй командой из группы E. Команда Канады проиграла все три матча на турнире.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d61f62b54175f53&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239045" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Марокко пробилась в плей-офф впервые с 1986 года, а также стала первой африканской командой с 1998 года, сумевшей выиграть группу на чемпионате мира, тогда это сумела сделать сборная Нигерии.