Марокко обыграло Канаду и вышло в ⅛ финала ЧМ с первого места в группе
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Марокко пробились в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре с первого места в группе F.
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Марокко пробились в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре с первого места в группе F.
В четверг на стадионе «Эль-Тумама» марокканцы в матче третьего тура группового этапа обыграли команду Канады со счетом 2:1. У победителей голы забили Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несири (23), на 40-й минуте мяч в свои ворота срезал Наиф Агер, забив первый автогол на чемпионате мира.
Сборная Марокко набрала 7 очков в трех матчах и заняла первое место в таблице квартета. За выход в ¼ финала чемпионата мира марокканцы поспорят со второй командой из группы E. Команда Канады проиграла все три матча на турнире.
Сборная Марокко пробилась в плей-офф впервые с 1986 года, а также стала первой африканской командой с 1998 года, сумевшей выиграть группу на чемпионате мира, тогда это сумела сделать сборная Нигерии.
Со второго места в группе F в плей-офф вышли финалисты чемпионата мира в России хорваты (5 очков), бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы (4) заняли третье место и покинули турнир.