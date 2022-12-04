Неймар примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Южной Кореи

ТАСС, 4 декабря. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи. Об этом в воскресенье сообщил главный тренер бразильской национальной команды Тите, комментарий которого приводит агентство Рейтер.

Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа против команды Сербии (2:0) 24 ноября. Нападающий пропустил оставшиеся встречи групповой стадии с командами Швейцарии (1:0) и Камеруна (0:1).

«Да», — ответил Тите на вопрос, примет ли Неймар участие в матче против команды Южной Кореи.