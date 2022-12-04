Неймар примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Южной Кореи

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00ПерерывФранция1Польша0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
17:32 (мск), источник: ТАСС

Неймар примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Южной Кореи

Бразильский нападающий получил травму в матче первого тура группового этапа.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 4 декабря. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи. Об этом в воскресенье сообщил главный тренер бразильской национальной команды Тите, комментарий которого приводит агентство Рейтер.

Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа против команды Сербии (2:0) 24 ноября. Нападающий пропустил оставшиеся встречи групповой стадии с командами Швейцарии (1:0) и Камеруна (0:1).

«Да», — ответил Тите на вопрос, примет ли Неймар участие в матче против команды Южной Кореи.

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи пройдет 5 декабря на арене «Стадион-974» в Дохе. Встреча начнется в 22:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
Главные темы
ФИФА требуют упразднить. Петиция собрала более 100 тыс. подписей
Почему у Польши нет шансов против Франции
Вратарь сборной Нидерландов: Я уже не мечтал сыграть на ЧМ
Месси vs Марадона на ЧМ: Лео обогнал по голам, но у Диего трофей
Мбаппе и Жиру выйдут в составе Франции на матч ⅛ финала ЧМ с поляками
Бывший футболист «Зенита» Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии
Игрок Польши Каминьский — о матче с Францией: нам нечего терять. Возможно, будем рисковать
Байден — сборной США после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся. Впереди — яркое будущее»
«Дензел отправил американцев в Вашингтон». Мировые СМИ — о вылете сборной США с ЧМ
Роналду недоволен Сантушем из-за замен. Форвард еще не играл 90 минут на ЧМ-2022
Месси оценил выход сборной Аргентины в четвертьфинал чемпионата мира-2022
Англия — Сенегал: прогнозы и ставки
Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград «Лучший игрок матча»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
Кадр дня
Болельщица на ЧМ интересуется номером Криштиану Роналду. Отвечаем: у него седьмой номер!
Неймар рассказал о самочувствии перед матчем с Южной Кореей на ЧМ-2022
В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты
«Месси — 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины
Сборная Аргентины обыграла команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Лионель Месси обогнал Диего Марадону и Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира
Неймар провел тренировку на поле с другими игроками сборной Бразилии
Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»
Ди Мария остался в запасе сборной Аргентины на матч с командой Австралии
Викторина
Правда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Лионель Месси проведет 1000-й матч в карьере
Судейство на ЧМ-2022 — катастрофа. Разбираем самые жуткие провалы арбитров в Катаре
Нидерланды называют скучными, но ван Галу наплевать. Он в ¼ финала, а романтики из США едут домой
Сборная Нидерландов обыграла команду США и вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу
ЧМ в Катаре обошел турнир в России по посещаемости матчей группового этапа
Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026
Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков еще не обманывали
Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14Голландцы забили три мяча в ворота США
21Развязка в группе G: Швейцария поборола Сербию, Камерун хлопнул дверью
23Развязка в группе H: Корея вышла в плей-офф, Уругваю не хватило 2:0
18Развязка в группе E: Япония обыграла Испанию и отцепила Германию
29Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
18Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
22Развязка в группе C: Месси смог, поляков спасли саудовцы
19Развязка в группе D: Австралия в плей-офф, Дания — последняя
19Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
Нидерланды и США объявили стартовые составы на матч чемпионата мира
Игрока сборной Уругвая Хименеса могут дисквалифицировать на 15 матчей за удар босса ФИФА
Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ из-за травм, пишут СМИ
Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья
На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Месси попал в символическую сборную группового этапа ЧМ от WhoScored. Роналду — нет
Защитник Уругвая Хименес случайно ударил директора ФИФА после матча с Ганой на ЧМ
Роналду первым в истории нанес 100 ударов на ЧМ
Главный тренер сборной Ганы по футболу ушел в отставку
Вытащит ли Месси Аргентину в четвертьфинал и способны ли США на новую сенсацию ЧМ? Главные интриги дня
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь