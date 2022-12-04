Бывший футболист «Зенита» Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00ПерерывФранция1Польша0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
17:35 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Зенита» Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии

Португальцы встретятся с командой Швейцарии 6 декабря в матче ⅛ финала чемпионата мира.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии по футболу и делает все для ее победы на чемпионате мира в Катаре. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал чемпион России 2010 года в составе петербургского «Зенита» и участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра.

«Всегда ходят какие-то слухи вокруг него, это один из лучших игроков в истории футбола, все сфокусированы на нем, все журналисты всегда следят за тем, что он делает. Но он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды», — сказал Мейра.

«Я думаю, что, когда Роналду играет, то он всегда имеет шансы забить. Сборная Португалии играет хорошо, создает много моментов для голов, и, когда команда создает моменты, Роналду всегда там. Я думаю, что нам предстоит очень тяжелая игра с командой Швейцарии, потому что это очень организованная команда, это нелегко — обыграть такую команду. Но я верю, что у Роналду будут моменты для голов, и я надеюсь, что он забьет, что даст португальцам победу и выход в четвертьфинал», — добавил Мейра.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков в трех матчах. В заключительном туре команда уступила сборной Южной Кореи со счетом 1:2. «Я думаю, что все в группе сложилось ожидаемо, заняли первое место. Конечно, последний результат нельзя назвать ожидаемым, но мы тогда уже квалифицировались в плей-офф, — сказал Мейра. — Конечно, команда уже была расслаблена, некоторые изменения в составе сделали команду слабее. Но я уверен, что мы сделаем все необходимое, чтобы обыграть швейцарцев и пройти в четвертьфинал».

Португальцы 6 декабря сыграют с командой Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата мира, встреча начнется в 22:00 мск.

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История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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