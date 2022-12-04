Бывший футболист «Зенита» Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии по футболу и делает все для ее победы на чемпионате мира в Катаре. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал чемпион России 2010 года в составе петербургского «Зенита» и участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра.

«Всегда ходят какие-то слухи вокруг него, это один из лучших игроков в истории футбола, все сфокусированы на нем, все журналисты всегда следят за тем, что он делает. Но он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды», — сказал Мейра.

«Я думаю, что, когда Роналду играет, то он всегда имеет шансы забить. Сборная Португалии играет хорошо, создает много моментов для голов, и, когда команда создает моменты, Роналду всегда там. Я думаю, что нам предстоит очень тяжелая игра с командой Швейцарии, потому что это очень организованная команда, это нелегко — обыграть такую команду. Но я верю, что у Роналду будут моменты для голов, и я надеюсь, что он забьет, что даст португальцам победу и выход в четвертьфинал», — добавил Мейра.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков в трех матчах. В заключительном туре команда уступила сборной Южной Кореи со счетом 1:2. «Я думаю, что все в группе сложилось ожидаемо, заняли первое место. Конечно, последний результат нельзя назвать ожидаемым, но мы тогда уже квалифицировались в плей-офф, — сказал Мейра. — Конечно, команда уже была расслаблена, некоторые изменения в составе сделали команду слабее. Но я уверен, что мы сделаем все необходимое, чтобы обыграть швейцарцев и пройти в четвертьфинал».