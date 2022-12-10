Пеле — Неймару: «Мой рекорд не могли повторить почти 50 лет. Ты сделал это, мальчик»

Неймар забил гол Хорватии в матче ¼ финала ЧМ-2022. Этот мяч стал для него 77-м в составе национальной команды. Встреча завершилась поражением Бразилии в серии пенальти.

"Я видел, как ты рос, я болел за тебя каждый день и, наконец, могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по числу голов в сборной Бразилии.

Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем просто число. Вдохновлять других — наша самая большая обязанность как спортсменов. Вдохновлять наших нынешних коллег по спорту, будущее поколение и, прежде всего, всех, кто любит футбол.

К сожалению, это был не самый счастливый день для нас, но ты всегда будешь источником вдохновения для многих других. Я осознал, что, чем больше проходит времени, тем больший вес приобретает наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никто не мог приблизиться к нему. Ты сделал это, мальчик. Это придает особую ценность твоему достижению", — написал Пеле в соцсети.