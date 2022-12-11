«Сил тебе, брат». Суарес поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022

В четвертьфинале турнира Бразилия потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 — пенальти). Уругвай покинул ЧМ еще раньше, не сумев выйти в плей-офф.

«Сил тебе, брат, и выше голову. Мы много раз падали, но у нас находились силы продолжать двигаться дальше, потому что мы изо всех сил боремся, чтобы добиваться успеха в этом прекрасном виде спорта. Будь сильным, брат», — обратился Суарес к Неймару в соцсети.