События недели. Мбаппе официально в «Реале», разгром сборной Беларуси, итоги «Ролан Гаррос»

Сборная России уверенно обыграла белорусов в товарищеском матче

В Минске на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» сборная России со счетом 4:0 разгромила хозяев. Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил дубль, выйдя на замену во втором тайме, еще одним мячом отметился его партнер по команде Иван Обляков, свой первый гол за сборную России забил форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Сборная России выиграла 3 матча подряд с общим счетом 16:0 — до этого были обыграны команды Кубы (8:0) и Сербии (4:0).

Килиан Мбаппе перешел в «Реал»

Подошла к завершению главная трансферная сага последних лет. Звездный нападающий «ПСЖ» мог оказаться в «Реале» еще летом 2022 года, но тогда Мбаппе продлил контракт с клубом на два года. Зимой 2024 форвард объявил о том, что не будет продлевать контракт с парижским клубом. Соглашение Килиана Мбаппе с мадридским клубом рассчитано на пять лет. По данным СМИ, зарплата футболиста составит 15 млн евро в год после уплаты налогов.

Несколько команд объявили новых тренеров

Сборную Казахстана возглавил российский специалист Станислав Черчесов, известный по работе в ряде клубов, а также в сборной России на ЧМ-2018. ЦСКА, завершивший сезон РПЛ на шестом месте, отправил в отставку Владимира Федотова, ему на смену пришел экс-наставник «Локомотива» Марко Николич. Новым главным тренером лондонского «Челси» стал Энцо Мареска, который в минувшем сезоне помог «Лестеру» вернуться в АПЛ. Определился с кандидатурой главного тренера и «Наполи» — клуб возглавил Антонио Конте, ранее приводивший к победам в Серии A «Ювентус» и «Интер».

Завершился Открытый чемпионат Франции по теннису

В мужском одиночном турнире победу одержал Карлос Алькарас. В финале грунтового турнира испанец в пяти сетах переиграл представителя Германии Александра Зверева. Алькарас имеет в своем активе победы на турнирах Большого шлема на трех разных покрытиях. Ранее он побеждал на харде (US Open-2022) и траве (Уимблдон-2023). Лидер мирового рейтинга и прошлогодний чемпион Новак Джокович из-за травмы снялся с четвертьфинального матча против Каспера Рууда. По итогам турнира впервые в своей карьере первую строчку рейтинга ATP занял итальянец Янник Синнер.

Ига Швентек победила в Париже уже в четвертый раз. 23-летняя полька в финале «Ролан Гаррос» обыграла итальянку Жасмин Паолини. 17-летняя Мирра Андреева дошла до полуфинала, переиграв по ходу турнира вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года. По итогам турнира Андреева впервые в карьере вошла в топ-25 рейтинга WTA.

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Бобровский стал главной звездой первого матча финала Кубка Стэнли

Клуб российского голкипера Сергея Бобровского «Флорида Пантерз» начал финальную серию Кубка Стэнли с сухой победы над «Эдмонтоном» — 3:0. Бобровский сыграл на ноль и был признан первой звездой матча с 32 отраженными бросками. Также в составе «Флориды» успешный матч провели нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов. «Пантеры» уступили канадской команде по броскам, но были активнее в силовой борьбе — 63 хита против 35.

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Канадский McDonald’s объявил в соцсетях о том, что в случае победы «Эдмонтон Ойлерз» в Кубке Стэнли переименуется в McDavid’s в честь лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида. Клубы из Канады не брали Кубок Стэнли с 1993 года.

Макс Ферстаппен вновь победил