Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

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Первый период завершился без заброшенных шайб. Счет в матче был открыт в середине второго периода. Автором заброшенной шайбы стал Милош Келеман, который вывел словацкую команду вперед. Но уже менее чем через полторы минуты сборная России сравняла счет, отличился Александр Барабанов, реализовавший большинство.

За шесть минут и сорок секунд до конца встречи уже словацкие хоккеисты воспользовались численным преимуществом, вновь выйдя вперед. Шайбу в ворота Александра Самонова забросил Мартин Гернат, вновь выведя Словакию вперед. А за минуту до конца игры словаки установили окончательный счет в матче, когда Марек Дялога точным броском отправил шайбу в пустые ворота — 3:1.

Таким образом, после трех сыгранных матчей сборная Словакии возглавила группу А с 9 набранными очками. Сборная России занимает вторую строчку в группе А с 6 набранными очками. Ознакомиться с полной турнирной таблицей чемпионата вы можете здесь.