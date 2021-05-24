Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Латвия
37
2
Германия
26
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
30
18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная России со счетом 1:3 проиграла Словакии в своем третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Первый период завершился без заброшенных шайб. Счет в матче был открыт в середине второго периода. Автором заброшенной шайбы стал Милош Келеман, который вывел словацкую команду вперед. Но уже менее чем через полторы минуты сборная России сравняла счет, отличился Александр Барабанов, реализовавший большинство.

За шесть минут и сорок секунд до конца встречи уже словацкие хоккеисты воспользовались численным преимуществом, вновь выйдя вперед. Шайбу в ворота Александра Самонова забросил Мартин Гернат, вновь выведя Словакию вперед. А за минуту до конца игры словаки установили окончательный счет в матче, когда Марек Дялога точным броском отправил шайбу в пустые ворота — 3:1.

Таким образом, после трех сыгранных матчей сборная Словакии возглавила группу А с 9 набранными очками. Сборная России занимает вторую строчку в группе А с 6 набранными очками. Ознакомиться с полной турнирной таблицей чемпионата вы можете здесь.

Следующим соперником сборной России станет команда Дании. Матч пройдет 26 мая и начнется в 16:15 мск.

Словакия
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Россия
Главные темы
Россия проиграла словакам на ЧМ впервые за 17 лет!
Латвия вышла на первое место в группе B
Выиграл два Кубка Гагарина. История взлета Сергея Толчинского
Шведские журналисты: Есть пять матчей, чтобы спасти честь страны
«Это скотство. Мэра нужно отправить к психиатру». Тихонов — о замене белорусского флага в Риге на бело-красно-белый
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
«У команды нет психологии аутсайдера». Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на чемпионате мира в Риге
На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии и заменили на БЧБ
«Великое достижение для скромной сборной». Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф
Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Словакии
Сборную Беларуси предлагают отстранить от ЧМ. Объясняем, что случилось
Воронков сыграет в первом звене в матче чемпионата мира по хоккею против словаков
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1932
США
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1987
Австрия
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Канада
1
Россия
Россия
2
Канада
Канада
3
Финляндия
Финляндия
2009
Швейцария
1
Россия
Россия
2
Канада
Канада
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Мэр Риги заменил государственный флаг Беларуси и спровоцировал международный скандал
Фетисов объяснил отказ российских игроков НХЛ участвовать в чемпионате мира
Борис Майоров: Это не тот Тарасенко, который был два года назад
«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ
Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против датчан
Форвард сборной России Григоренко не сыграет со Словакией
Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова
Раскрыт секрет побед Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею. Среди болельщиков оказался Борат
Стала известно, почему сборная России не стала держать место в заявке на ЧМ для Капризова
Тарасенко, Орлов и Самсонов согласились сыграть за сборную России на чемпионате мира
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею
Брагин продолжит побеждать: прогноз на матч чемпионата мира Словакия — Россия сегодня
Сборная Беларуси проведет свой третий матч ЧМ по хоккею в Латвии
Скорее всего, Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2021 года за сборную России
Хоккеист сборной Казахстана стал героем дня на ЧМ-2021
«У таких команд, как Латвия и Дания, хороший шанс на медали»
Матч лидеров. Сборная России сыграет со словаками на чемпионате мира по хоккею
Канада позорится на чемпионате мира. Без шансов проиграла Америке, еле вымучив первый гол за два матча
Сборная Швейцарии обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
6Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Россия проиграла Словакии со счетом 1:3
Латвия забросила итальянцам три безответные шайбы
Канада проиграла второй раз подряд, на этот раз американцам
Швейцария обыграла Данию с минимальным счетом
Казахстан сенсационно победил Финляндию
Беларусь впервые в истории победила Швецию на ЧМ
Словакия вырвала победу у Великобритании
Норвегия победила Великобританию
Чехия проиграла второй матч подряд
Казахстан победил Латвию по буллитам
Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею
Минск получил компенсацию от IIHF за отмену чемпионата мира
Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной
Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: Теперь победа или смерть
Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию
«Спасибо Никите!». Игроки сборной Казахстана — о сенсационной победе над чемпионами мира в Латвии
Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются
Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ
Защитник сборной России Нестеров вышел с карантина
Право на надежду: что показала сборная России в первых двух матчах ЧМ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь