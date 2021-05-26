Россия обыграла Данию в матче чемпионата мира

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Первый период завершился со счетом 0:0, при этом у российских хоккеистов был небольшое преимущество по броскам.

Меньше чем за минуту до конца второго периода сборная России сумела выйти вперед, реализовав большинство. Шайбу в ворота датской команды забросил Иван Морозов.

В середине третьего периода российские хоккеисты упрочили свое преимущество: Александр Барабанов точным броском переправил шайбу в ворота датской сборной. А за три с половиной минуты до конца встречи Дмитрий Воронков установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу сборной России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fn5V8pvQI4M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.