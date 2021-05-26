Россия обыграла Данию в матче чемпионата мира
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Данию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Данию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Первый период завершился со счетом 0:0, при этом у российских хоккеистов был небольшое преимущество по броскам.
Меньше чем за минуту до конца второго периода сборная России сумела выйти вперед, реализовав большинство. Шайбу в ворота датской команды забросил Иван Морозов.
В середине третьего периода российские хоккеисты упрочили свое преимущество: Александр Барабанов точным броском переправил шайбу в ворота датской сборной. А за три с половиной минуты до конца встречи Дмитрий Воронков установил окончательный счет в матче, 3:0 в пользу сборной России.
Следующим соперником сборной России станет Швейцария. Матч пройдет в субботу 29 мая и начнется в 16:15 мск.