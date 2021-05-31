Сборная России обыграла Швецию в матче чемпионата мира

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Счет в матче был открыт на девятой минуте, когда шведские хоккеисты реализовали большинство. Автором заброшенной шайбы стал Йеспер Фреден.

За семь с половиной минут до конца встречи российские хоккеисты сравняли счет, отличился Антон Слепышев. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел сборную России вперед, но менее чем за пять минут до конца основного времени игры шведы сумели сравнять счет после точного броска Виктора Олоффсона, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время команды сильнейшего выявить не смогли, и победителя этой встречи определила серия послематчевых буллитов, в которой сильнее оказалась сборная России.