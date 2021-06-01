Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира

Уже на первой минуте игры российские хоккеисты открыли счет, шайбу забросил Никита Нестеров. Через четыре минуты сборная России увеличила преимущество, сделав счет в матче 2:0 в свою пользу, автором шайбы стал Эмиль Галимов. На десятой минуте встречи Максим Шалунов забросил третью шайбу в ворота белорусской команды, а на 11-й Михаил Григоренко довел счет до крупного — 4:0 в пользу сборной России. За три с половиной минуты до конца периода Нестеров оформил дубль.