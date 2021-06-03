Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

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В первом периоде шайб заброшено не было, при этом российские хоккеисты нанесли больше бросков по воротам, чем канадцы — 8 против 6.

За пять с половиной минут до конца второго периода сборная России вышла вперед, свою первую на турнире забросил Евгений Тимкин.

На шестой минуте третьего периода канадцы сумели сравнять счет, когда Адам Хенрик реализовал большинство после удаления Владимира Тарасенко. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, и игра перешла в овертайм, где сильнее оказались канадцы. Автором победной шайбы стал Эндрю Манджапане.