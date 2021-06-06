Канада выиграла чемпионат мира

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Счет в матче был открыт на девятой минуте первого периода, автором шайбы стал Микаэль Руохомаа.

На пятой минуте второго периода канадцы сравняли счет, большинство реализовал Макс Комтуа. За четыре минуты до конца периода сборная капитан сборной Канады Адам Хенрик отправил шайбу в ворота финской команды, но гол не был засчитан.

На шестой минуте третьего периода Петтери Линдбом вывел сборную Финляндии вперед, сделав счет в матче 2:1. Но через пять минут канадские хоккеисты снова успешно воспользовались численным преимуществом и сравняли счет, отличился Адам Хенрик. Основное время встречи завершилось вничью, и игра перешла в овертайм, где сильней оказались канадцы, 3:2. Автором победной шайбы стал Ник Пол.