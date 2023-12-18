События недели. «Реал» и «Арсенал» вновь лидируют, скандал в Турции, UFC 296

Завершился групповой этап Лиги чемпионов

Это был последний розыгрыш самого престижного еврокубкового турнира в классическом формате — начиная со следующего сезона Лига чемпионов будет проводиться по новой системе.

«ПСЖ» не смог обыграть дортмундскую «Боруссию», но прошел в плей-офф со второго места в группе, так как «Ньюкасл» проиграл дома «Милану». Впервые два английских клуба заняли четвертое место в группе — «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

«Копенгаген» впервые за 13 лет добрался до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Ди Мария забил гол прямым ударом с углового, а его «Бенфика» на последних минутах смогла добиться нужного для себя счета и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Прошли матчи топ-чемпионатов Европы

«Барселона» продлила серию без побед до трех матчей, не сумев обыграть «Валенсию» на выезде — 1:1. «Реал» крупно обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1 и оторвался от «Барселоны» на 7 очков. «Сливочные» потеряли очередного игрока — Давид Алаба порвал «кресты». «Реал Сосьедад» дома сыграл 0:0 с «Бетисом», а Арсен Захарян вышел в стартовом составе.

В 17-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью — 0:0, несмотря на то, что хозяева нанесли аж 34 удара по воротам гостей. «Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас», ведя в счете 2:0 к 76-й минуте.

«Арсенал» победил «Брайтон» со счетом 2:0 и вновь возглавил таблицу чемпионата Англии. «Астон Вилла» Унаи Эмери снова набрала три очка — на этот раз был обыгран «Брентфорд» — и занимает третье место в АПЛ.

«Интер» в гостях был сильнее «Лацио» (2:0) и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 4 очков, после того как туринский клуб не сумел обыграть «Дженоа» — 1:1. «Наполи» победил «Кальяри», а Хвича набрал 30-е очко по «гол+пас» менее, чем за 50 матчей чемпионата Италии.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лиллем», пропустив на 4-й добавленной минуте. Головин пропускал тур из-за перебора желтых карточек, а его «Монако» уступил «Лиону», который находится внизу турнирной таблицы Лиги 1.

Скандал в чемпионате Турции

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил судью Мелера в лицо после матча чемпионата Турции с «Ризеспором». Коджа и еще двое участников нападения на футбольного арбитра были арестованы. Судья Мелер объявил о завершении карьеры судьи. Коджа ушел со своего поста и пожизненно отстранен Турецкой федерацией футбола.

Источник: Соцсети

Прошел Кубок Первого канала по хоккею

«Россия 25» одержала уверенную победу на турнире, выиграв во всех трех матчах с общим счетом 15:7. Соперниками сборной России были сборные Беларуси и Казахстана, а также команда «Звезды и ВХЛ».

Основные события в НХЛ

Кучеров первым набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Артемий Панарин достиг отметки в 700 очков в НХЛ, а Валерий Ничушкин — отметки в 100 голов в лиге. Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. Команда Овечкина может переехать из Вашингтона в Вирджинию.

В Лас-Вегасе прошли бои в рамках UFC 296